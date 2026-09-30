UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 14:45 Nuevo Carlos Tartiere

Spanien und Tschechien beginnen am 3. Okt. 2026 um 12:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Unaufhaltsamer Weltmeister Spanien will seine Serie fortsetzen

Weltmeister Spanien ist nach dem 4:1-Kantersieg gegen Kroatien zuletzt nun seit 40 Spielen ungeschlagen und steht damit in der UEFA Nations League A bei sechs Punkten aus sechs. Das herausragende Barcelona-Teenager-Talent legte in diesem Sieg mit einem Doppelpack nach, nachdem es bereits den Führungstreffer beim 3:2-Sieg Spaniens gegen England erzielt hatte.

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Die Tschechen sind weiter punktlos

Im Gegensatz dazu hat Tschechien seine beiden bisherigen Spiele in der Nations League gegen Kroatien und England verloren. Da Spanien nun neun Siege in Folge gefeiert hat, wirkt das wie eine schwere Aufgabe für die Mannschaft von Santi Denia. Spielmacher Pavel Sulc sah gegen England die Rote Karte und wird daher gegen die Spanier keine Rolle spielen. Der Flügelangreifer

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Teamnews & Kader

Luis de la Fuente hat vor der Partie keine voraussichtliche Aufstellung für Spanien bestätigt, und für das Heimteam wurden keine Verletzungs- oder Sperrensorgen gemeldet. Nähere Informationen werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Auch für Tschechien unter Santi Denia liegt zu diesem Zeitpunkt weder eine bestätigte Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen vor. Weitere Teamnews werden voraussichtlich vor dem Spiel bestätigt.

Form

Spanien hat seine letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, dabei zehn Tore erzielt und nur zwei kassiert. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Sieg gegen Kroatien in der Nations League, davor bezwang Spanien England im Wembley-Stadion zum Auftakt der Gruppenphase mit 3:2. Der Weg bei der Weltmeisterschaft beinhaltete Siege gegen Argentinien, Frankreich und Belgien, wobei Spanien in diesen drei Spielen kein einziges Gegentor kassierte.

Tschechien hat vier seiner letzten fünf Spiele verloren und eines unentschieden gespielt, dabei vier Tore erzielt und neun kassiert. Das jüngste Ergebnis war eine 0:2-Niederlage gegen England in Prag. Zuvor verlor das Team in der Nations League mit 1:2 gegen Kroatien, unterlag bei der Weltmeisterschaft Mexiko mit 0:3, spielte 1:1 gegen Südafrika und verlor mit 1:2 gegen Südkorea.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams in den Daten fand im Juni 2022 in der UEFA Nations League statt, als Spanien mit 2:0 gewann. Über die letzten fünf direkten Duelle hinweg hat Spanien die bessere Bilanz, darunter ein 2:2 in Prag im Juni 2022, ein 1:0-Sieg bei der EM 2016 und zwei Siege in der Qualifikation zur Europameisterschaft 2011. Tschechiens einziges Unentschieden in den Daten kam in jener Nations-League-Partie in Prag vor vier Jahren zustande.

Tabelle

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Spanien ESP 2 2 0 0 7 3 +4 6 S S 2 England ENG 2 1 0 1 4 3 +1 3 S N 3 Kroatien CRO 2 1 0 1 3 5 -2 3 N S 4 Tschechien CZE 2 0 0 2 1 4 -3 0 N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

Spanien führt Gruppe 3 der UEFA Nations League A an, während Tschechien auf Rang vier und damit am Tabellenende steht. Da hier der Spitzenreiter der Gruppe auf das Schlusslicht trifft, wird das Ergebnis Spanien entweder weiter absetzen oder Tschechien den ersten Punkt geben, auf den das Team aufbauen kann.