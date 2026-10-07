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Vorschau auf Real Madrid gegen Villarreal in LaLiga: Alles, was du wissen musst

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Vinicius Junior

Umfassende Spielvorschau zu Real Madrid gegen Villarreal, wenn LaLiga nach einer langen Länderspielpause zurückkehrt. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

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La Liga - Spielwoche 8
Estadio Bernabeu

Real Madrid gegen Villarreal beginnt am 10. Okt. 2026 um 15:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Real Madrid muss nach der Pause Boden gutmachen

LaLiga ist nach einer dreiwöchigen Länderspielpause endlich zurück. Real Madrid muss nach einer Niederlage gegen Atletico Madrid zurückschlagen, vor allem angesichts der bärenstarken Form von Spitzenreiter Barcelona. Die zweite LaLiga-Niederlage der Saison für die Mannschaft von Jose Mourinho ließ sie sechs Punkte hinter Barca zurück, das mit sieben Siegen aus sieben Spielen in die Saison gestartet ist.

Vinicius Junior Real Madrid 2026-27Getty Images

Villarreal kommt besser in Form

Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Sieg, darunter vier Niederlagen in Folge wettbewerbsübergreifend, hat Villarreal zuletzt einen Aufschwung gezeigt. Die aufeinanderfolgenden LaLiga-Siege gegen Malaga und Levante kamen zu einem willkommenen Zeitpunkt, und diese Ergebnisse haben Villarreal auf Platz acht in LaLiga gehievt.

Villarreal CF v Levante UD - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Wird Vini aus der Startelf genommen?

Der brasilianische Flügelspieler Vinicius Jr hat in der gesamten Saison erst ein Tor erzielt und könnte hier aus der Mannschaft genommen werden, allerdings erschwert eine anhaltende Knieverletzung von Kylian Mbappe die Lage, doch Gerüchte zufolge könnte der französische Superstar dabei sein.

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Kylian Mbappe, Ibrahima Konate und Fede Valverde sind bei Madrid alle fraglich, aber immerhin ist Eder Militao nach einer langen Pause an der Seitenlinie zurück im Training.
  • Real Madrid hat die letzten vier direkten Duelle gewonnen, wobei Kylian Mbappe in dieser Serie fünfmal getroffen hat.
  • Madrid ist seit fünf Spielen ohne Weiße Weste, während Villarreal in allen acht Pflichtspielen in dieser Saison ohne Zu-null-Spiel geblieben ist.
  • Villarreal hat in vier der letzten fünf Pflichtspiele mindestens zweimal getroffen.
Villarreal CF v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images

Teamnews & Kader

Real Madrid vs FC Villarreal Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • José Mourinho

Mourinho muss mit einer stark ausgedünnten Defensive auskommen. Ferland Mendy, Eder Militao und Raul Asencio fallen alle verletzt aus, und Dean Huijsen ist gesperrt. Auch Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate und Kylian Mbappe stehen nicht zur Verfügung, wodurch der Kader auf mehreren Positionen dünn besetzt ist. Eine voraussichtliche Startaufstellung wurde noch nicht bestätigt, und nähere Updates werden erst kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Villarreal ist die Personallage deutlich entspannter, Santi Comesana ist die einzige gemeldete Verletzungssorge. Inigo Perez hat keine Sperren zu berücksichtigen und sollte den Großteil seines Kaders zur Auswahl haben.

Form

RMA

RMA - Form

BET
N1-0
INT
S2-1
RAY
S4-1
ELC
S2-3
ATM
N2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
VIL

VIL - Form

COR
N2-3
BVB
N3-2
BET
N1-2
MAL
S1-3
LEV
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
11/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
5/5

Real Madrid hat drei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid in LaLiga, zuvor gab es in dieser Serie auch ein 0:1 gegen Real Betis. Zu den positiveren Ergebnissen zählen ein 4:1 gegen Rayo Vallecano und ein 2:1-Sieg in der Champions League gegen Inter. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte fünf.

Villarreal hat ebenfalls zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dazu kommt eine weitere Niederlage, die die Bilanz komplettiert. Zuletzt wurde Levante mit 3:1 geschlagen, davor gewann Villarreal auswärts mit 3:1 bei Malaga. Die Niederlagen gab es gegen Real Betis, Borussia Dortmund in der Champions League und Deportivo de A Coruna. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte neun.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenFC Villarreal
4
1
0
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FC Villarreal
VIL
0
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Real Madrid
RMA
2
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RMA
3
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VIL
1
END
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FC Villarreal
VIL
1
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Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
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Real Madrid
RMA
2
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FC Villarreal
VIL
0
END
La Liga
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FC Villarreal
VIL
4
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
END
13Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 in LaLiga mit einem 2:0-Auswärtssieg von Real Madrid bei Villarreal. Ein Blick auf die letzten fünf direkten Duelle zeigt vier Siege von Real Madrid und ein Unentschieden. Die einzige Ausnahme war ein 4:4 bei Villarreal im Mai 2024. Real Madrid erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte sechs.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
7700317+2421
S
S
S
S
S
2
Atletico MadridAtletico MadridATM
7511167+916
S
S
S
N
S
3
Real BetisReal BetisBET
751197+216
U
S
S
S
N
4
Real MadridReal MadridRMA
7502188+1015
N
S
S
N
S
5
FC SevillaFC SevillaSEV
7412109+113
N
S
S
U
N
6
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
7322116+511
U
N
N
S
S
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
7241108+210
U
N
U
S
S
8
Real SociedadReal SociedadRSO
7313913-410
S
N
S
U
S
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
72231312+18
S
S
N
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
622276+18
U
U
S
S
N
11
GetafeGetafeGET
722347-38
S
N
U
U
N
12
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
72231116-58
U
S
N
S
N
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
7223613-78
U
N
N
N
S
14
Celta VigoCelta VigoCEL
714286+27
S
U
U
U
N
15
EspanyolEspanyolESP
7214101007
N
N
S
U
N
16
Racing SantanderRacing SantanderSAN
72141121-107
N
N
S
N
S
17
LevanteLevanteLEV
6123812-45
N
N
U
S
U
18
ElcheElcheELC
71241117-65
S
N
U
N
N
19
ValenciaValenciaVAL
7115413-94
N
S
N
N
N
20
MalagaMalagaMAL
7034312-93
N
N
U
U
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

Real Madrid steht in LaLiga auf Platz vier, Villarreal ist Neunter. Der Abstand zwischen den beiden Teams in der Tabelle spiegelt die Erwartung wider, dass Real Madrid um die Spitze mitspielt, und ein Sieg würde die Mannschaft näher an die Spitzengruppe heranbringen.

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