La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid gegen Villarreal beginnt am 10. Okt. 2026 um 15:00 Uhr EST und 21:00 Uhr GMT.

Real Madrid muss nach der Pause Boden gutmachen

LaLiga ist nach einer dreiwöchigen Länderspielpause endlich zurück. Real Madrid muss nach einer Niederlage gegen Atletico Madrid zurückschlagen, vor allem angesichts der bärenstarken Form von Spitzenreiter Barcelona. Die zweite LaLiga-Niederlage der Saison für die Mannschaft von Jose Mourinho ließ sie sechs Punkte hinter Barca zurück, das mit sieben Siegen aus sieben Spielen in die Saison gestartet ist.

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Villarreal kommt besser in Form

Nach einer Serie von sechs Spielen ohne Sieg, darunter vier Niederlagen in Folge wettbewerbsübergreifend, hat Villarreal zuletzt einen Aufschwung gezeigt. Die aufeinanderfolgenden LaLiga-Siege gegen Malaga und Levante kamen zu einem willkommenen Zeitpunkt, und diese Ergebnisse haben Villarreal auf Platz acht in LaLiga gehievt.

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Wird Vini aus der Startelf genommen?

Der brasilianische Flügelspieler Vinicius Jr hat in der gesamten Saison erst ein Tor erzielt und könnte hier aus der Mannschaft genommen werden, allerdings erschwert eine anhaltende Knieverletzung von Kylian Mbappe die Lage, doch Gerüchte zufolge könnte der französische Superstar dabei sein.

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Kylian Mbappe, Ibrahima Konate und Fede Valverde sind bei Madrid alle fraglich, aber immerhin ist Eder Militao nach einer langen Pause an der Seitenlinie zurück im Training.

Real Madrid hat die letzten vier direkten Duelle gewonnen, wobei Kylian Mbappe in dieser Serie fünfmal getroffen hat.

Madrid ist seit fünf Spielen ohne Weiße Weste, während Villarreal in allen acht Pflichtspielen in dieser Saison ohne Zu-null-Spiel geblieben ist.

Villarreal hat in vier der letzten fünf Pflichtspiele mindestens zweimal getroffen.

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Teamnews & Kader

Mourinho muss mit einer stark ausgedünnten Defensive auskommen. Ferland Mendy, Eder Militao und Raul Asencio fallen alle verletzt aus, und Dean Huijsen ist gesperrt. Auch Rodrygo, Federico Valverde, Ibrahima Konate und Kylian Mbappe stehen nicht zur Verfügung, wodurch der Kader auf mehreren Positionen dünn besetzt ist. Eine voraussichtliche Startaufstellung wurde noch nicht bestätigt, und nähere Updates werden erst kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bei Villarreal ist die Personallage deutlich entspannter, Santi Comesana ist die einzige gemeldete Verletzungssorge. Inigo Perez hat keine Sperren zu berücksichtigen und sollte den Großteil seines Kaders zur Auswahl haben.

Form

Real Madrid hat drei der letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Atletico Madrid in LaLiga, zuvor gab es in dieser Serie auch ein 0:1 gegen Real Betis. Zu den positiveren Ergebnissen zählen ein 4:1 gegen Rayo Vallecano und ein 2:1-Sieg in der Champions League gegen Inter. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte fünf.

Villarreal hat ebenfalls zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dazu kommt eine weitere Niederlage, die die Bilanz komplettiert. Zuletzt wurde Levante mit 3:1 geschlagen, davor gewann Villarreal auswärts mit 3:1 bei Malaga. Die Niederlagen gab es gegen Real Betis, Borussia Dortmund in der Champions League und Deportivo de A Coruna. In diesen fünf Partien erzielte die Mannschaft zehn Tore und kassierte neun.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im Januar 2026 in LaLiga mit einem 2:0-Auswärtssieg von Real Madrid bei Villarreal. Ein Blick auf die letzten fünf direkten Duelle zeigt vier Siege von Real Madrid und ein Unentschieden. Die einzige Ausnahme war ein 4:4 bei Villarreal im Mai 2024. Real Madrid erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte sechs.

Tabelle

Real Madrid steht in LaLiga auf Platz vier, Villarreal ist Neunter. Der Abstand zwischen den beiden Teams in der Tabelle spiegelt die Erwartung wider, dass Real Madrid um die Spitze mitspielt, und ein Sieg würde die Mannschaft näher an die Spitzengruppe heranbringen.