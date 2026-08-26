Vorschau auf Real Madrid gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Real Madrid gegen Real Sociedad: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 1 26. Aug. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid und Real Sociedad stoßen am 26. August 2026 um 19:30 GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST) an.

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Spanische Midweek-Action unter den Flutlichtern des Bernabéu

Real Madrid kehrt am Mittwoch, 26. August, ins Santiago Bernabéu zurück und trifft dort in einem spannenden LaLiga-Duell unter der Woche auf Real Sociedad. Nach ihren Ligaspielen am Wochenende will Real Madrid den Heimrasen in eine absolute Festung verwandeln und im Titelrennen früh wichtige Punkte sammeln. Für Real Sociedad ist die Reise nach Madrid unter der Woche eine große Chance, wieder in den Rhythmus zu finden und auswärts ein Ausrufezeichen zu setzen.

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Später Siegtreffer bei Espanyol hält Real Madrids Serie am Leben

Real Madrid geht mit Rückenwind in den Mittwochabend, nachdem am Samstag, 22. August, ein hart erkämpfter 2:1-Sieg gegen Espanyol gelungen war. Jude Bellingham brachte Madrid mit einem Treffer in der 8. Minute früh in Führung, bevor Espanyol ausglich. Als die Partie in der Schlussphase auf der Kippe stand, erzielte Joker Carlos Espí in der 90. Minute eiskalt den Siegtreffer und sicherte damit alle drei Punkte. Angeführt von einem brandgefährlichen Kern um Bellingham, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bleibt Madrids Fähigkeit, gegnerische Reihen in späten Umschaltmomenten zu bestrafen, die große Stärke vor dem Spiel unter der Woche.

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La Real sucht Antwort nach knapper Niederlage gegen Betis

Real Sociedad reist in die Hauptstadt, um nach der knappen 0:1-Auswärtsniederlage bei Real Betis am Freitag, 21. August, zurückzuschlagen. Trotz langer kontrollierter Spielphasen mit einer Aufstellung, in der unter anderem Takefusa Kubo und Ander Barrenetxea standen, machte ein Treffer von Rodrigo Riquelme in der 62. Minute den Unterschied. La Real baut auf strukturiertes Mittelfeldspiel und hohes Pressing. Eine frühe Kontrolle im Zentrum wird entscheidend sein, wenn die Basken Madrids Ballbesitz stören und die Zuschauer im Bernabéu beruhigen wollen.

Hochklassige Duelle mit Bernabéu-Hitze

Historisch gesehen hat Real Madrid in diesem Duell klar die Nase vorn, besonders im eigenen Stadion. Im jüngsten Liga-Aufeinandertreffen im Santiago Bernabéu im Februar 2026 feierte Real Madrid einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Real Sociedad in einem Spiel, das von spätem taktischem Drama und temporeichem Flügelspiel geprägt war. In den vergangenen Duellen hat La Real jedoch bewiesen, dass die Mannschaft Madrids Abwehrreihe bis ans absolute Limit bringen kann, was die Bühne für weitere packende 90 Minuten in der Hauptstadt bereitet.

Mögliche Startaufstellungen

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Teamnews & Kader

Jose Mourinho steht vor dem Auftaktspiel vor einer erheblichen Verletzungskrise in der Defensive. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio und Thiago Pitarch stehen allesamt nicht zur Verfügung, wodurch dem Cheftrainer in der Abwehr nur begrenzte Optionen bleiben. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, und derzeit gibt es keine Sperren. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Real-Sociedad-Trainer Pellegrino Matarazzo muss mit einem Ausfall zurechtkommen, da Alvaro Odriozola als verletzt geführt wird. Bei den Gästen gibt es keine gesperrten Spieler, und vor der Reise nach Madrid wurde keine bestätigte Aufstellung veröffentlicht.

Form

Real Madrid reist mit einer starken Form aus der Saisonvorbereitung an und gewann vier der letzten fünf Testspiele bei einem Unentschieden. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0 gegen Schalke 04, zudem gab es Siege gegen Deportivo de A Coruna mit 1:0 und Ferencvaros mit 2:1. Die einzigen liegengelassenen Punkte gab es bei einem 2:2 gegen Fiorentina. In diesen fünf Spielen erzielte Madrid 11 Tore und kassierte fünf.

Die Bilanz von Real Sociedad in der Saisonvorbereitung liest sich dagegen schwierig. Vier der letzten fünf Testspiele gingen verloren, darunter gegen Chelsea (1:3), zweimal gegen den FC Koeln (1:2 und 0:2) sowie gegen Toulouse (1:2). Der einzige Sieg gelang gegen Aston Villa, als vier Tore bei einem 4:2-Erfolg erzielt wurden. Sociedad kassierte in den fünf Vorbereitungsspielen 10 Gegentore.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete im Februar 2026 in LaLiga mit einem souveränen 4:1-Heimsieg für Real Madrid. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Madrid klar die Nase vorn und gewann viermal bei einem Unentschieden, einem spektakulären 4:4 in der Copa del Rey im Bernabeu im April 2025. Real Sociedad hat Madrid in keinem der letzten fünf Spiele besiegt, die einzigen Punkte gab es in diesem Pokal-Remis.