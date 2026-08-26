Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
La Liga
team-logoReal Madrid
Estadio Bernabeu
team-logoReal Sociedad
Ansehen auf DAZN

Unterstützt von

Vorschau auf Real Madrid gegen Real Sociedad in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Real Madrid - Real Sociedad
La Liga
Real Madrid
Real Sociedad

Umfassende Spielvorschau zu Real Madrid gegen Real Sociedad in LaLiga. Wir analysieren die jüngste Form, Kader-Updates und die wichtigsten Geschichten vor diesem hochkarätigen Duell unter der Woche im Santiago Bernabéu.

Real Madrid gegen Real Sociedad: Spieldetails

crest
La Liga - Spielwoche 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid und Real Sociedad stoßen am 26. August 2026 um 19:30 GMT (15:30 Uhr EST / 20:30 Uhr BST / 21:30 Uhr SAST) an.

Mehr lesen: „Noch in der Mobbing-Phase“: Jose Mourinho enthüllt explosive Nachricht an Real-Madrid-Superstar Vinicius Junior

RCD Espanyol de Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Spanische Midweek-Action unter den Flutlichtern des Bernabéu

Real Madrid kehrt am Mittwoch, 26. August, ins Santiago Bernabéu zurück und trifft dort in einem spannenden LaLiga-Duell unter der Woche auf Real Sociedad. Nach ihren Ligaspielen am Wochenende will Real Madrid den Heimrasen in eine absolute Festung verwandeln und im Titelrennen früh wichtige Punkte sammeln. Für Real Sociedad ist die Reise nach Madrid unter der Woche eine große Chance, wieder in den Rhythmus zu finden und auswärts ein Ausrufezeichen zu setzen.

FBL-ESP-LIGA-ESPANYOL-REAL MADRIDGetty Images

Später Siegtreffer bei Espanyol hält Real Madrids Serie am Leben

Real Madrid geht mit Rückenwind in den Mittwochabend, nachdem am Samstag, 22. August, ein hart erkämpfter 2:1-Sieg gegen Espanyol gelungen war. Jude Bellingham brachte Madrid mit einem Treffer in der 8. Minute früh in Führung, bevor Espanyol ausglich. Als die Partie in der Schlussphase auf der Kippe stand, erzielte Joker Carlos Espí in der 90. Minute eiskalt den Siegtreffer und sicherte damit alle drei Punkte. Angeführt von einem brandgefährlichen Kern um Bellingham, Kylian Mbappé und Vinícius Júnior bleibt Madrids Fähigkeit, gegnerische Reihen in späten Umschaltmomenten zu bestrafen, die große Stärke vor dem Spiel unter der Woche.

Real Betis Balompie v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

La Real sucht Antwort nach knapper Niederlage gegen Betis

Real Sociedad reist in die Hauptstadt, um nach der knappen 0:1-Auswärtsniederlage bei Real Betis am Freitag, 21. August, zurückzuschlagen. Trotz langer kontrollierter Spielphasen mit einer Aufstellung, in der unter anderem Takefusa Kubo und Ander Barrenetxea standen, machte ein Treffer von Rodrigo Riquelme in der 62. Minute den Unterschied. La Real baut auf strukturiertes Mittelfeldspiel und hohes Pressing. Eine frühe Kontrolle im Zentrum wird entscheidend sein, wenn die Basken Madrids Ballbesitz stören und die Zuschauer im Bernabéu beruhigen wollen.

Hochklassige Duelle mit Bernabéu-Hitze

Historisch gesehen hat Real Madrid in diesem Duell klar die Nase vorn, besonders im eigenen Stadion. Im jüngsten Liga-Aufeinandertreffen im Santiago Bernabéu im Februar 2026 feierte Real Madrid einen hart erkämpften 2:1-Sieg gegen Real Sociedad in einem Spiel, das von spätem taktischem Drama und temporeichem Flügelspiel geprägt war. In den vergangenen Duellen hat La Real jedoch bewiesen, dass die Mannschaft Madrids Abwehrreihe bis ans absolute Limit bringen kann, was die Bühne für weitere packende 90 Minuten in der Hauptstadt bereitet.

Mögliche Startaufstellungen

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bernardo, Valverde; Guler, Bellingham, Vinicius; Mbappe

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Martin, Gomez; Herrera, Soler; Kubo, Sucic, Barrenetxea; Oyarzabal

Teamnews & Kader

Real Madrid vs Real Sociedad Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
1T. Courtois17M. Cucurella16Ibrahima Konaté4D. Huijsen12T. Alexander-Arnold20B. Silva8F. Valverde7Vinicius Junior5J. Bellingham15Arda Güler10Kylian Mbappé1A. Remiro17S. Gomez31J. Martin2J. Aramburu5I. Zubeldia7A. Barrenetxea14T. Kubo21Y. Herrera18C. Soler24L. Sucic10M. Oyarzabal
Real Sociedad crest
Real Sociedad
RSO
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Real Sociedad

Trainer

  • José Mourinho
  • P. Matarazzo

Jose Mourinho steht vor dem Auftaktspiel vor einer erheblichen Verletzungskrise in der Defensive. Rodrygo, Eder Militao, Ferland Mendy, Raul Asencio und Thiago Pitarch stehen allesamt nicht zur Verfügung, wodurch dem Cheftrainer in der Abwehr nur begrenzte Optionen bleiben. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bestätigt, und derzeit gibt es keine Sperren. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Real-Sociedad-Trainer Pellegrino Matarazzo muss mit einem Ausfall zurechtkommen, da Alvaro Odriozola als verletzt geführt wird. Bei den Gästen gibt es keine gesperrten Spieler, und vor der Reise nach Madrid wurde keine bestätigte Aufstellung veröffentlicht.

Form

RMA

RMA - Form

FIO
U2-2
FTC
S1-2
COR
S0-1
S04
S0-3
ESP
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
RSO

RSO - Form

TFC
N2-1
KÖL
N2-0
KÖL
N2-1
CHE
N3-1
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
3/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid reist mit einer starken Form aus der Saisonvorbereitung an und gewann vier der letzten fünf Testspiele bei einem Unentschieden. Der jüngste Auftritt endete mit einem 3:0 gegen Schalke 04, zudem gab es Siege gegen Deportivo de A Coruna mit 1:0 und Ferencvaros mit 2:1. Die einzigen liegengelassenen Punkte gab es bei einem 2:2 gegen Fiorentina. In diesen fünf Spielen erzielte Madrid 11 Tore und kassierte fünf.

Die Bilanz von Real Sociedad in der Saisonvorbereitung liest sich dagegen schwierig. Vier der letzten fünf Testspiele gingen verloren, darunter gegen Chelsea (1:3), zweimal gegen den FC Koeln (1:2 und 0:2) sowie gegen Toulouse (1:2). Der einzige Sieg gelang gegen Aston Villa, als vier Tore bei einem 4:2-Erfolg erzielt wurden. Sociedad kassierte in den fünf Vorbereitungsspielen 10 Gegentore.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenReal Sociedad
5
0
0
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
END
La Liga
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
1
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
La Liga
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
END
Spanien Copa del Rey
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
4
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
4
END
Spanien Copa del Rey
Real Sociedad badge
Real Sociedad
RSO
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
10Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete im Februar 2026 in LaLiga mit einem souveränen 4:1-Heimsieg für Real Madrid. In den letzten fünf Duellen in allen Wettbewerben hat Madrid klar die Nase vorn und gewann viermal bei einem Unentschieden, einem spektakulären 4:4 in der Copa del Rey im Bernabeu im April 2025. Real Sociedad hat Madrid in keinem der letzten fünf Spiele besiegt, die einzigen Punkte gab es in diesem Pokal-Remis.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC SevillaFC SevillaSEV
220052+36
S
S
2
Real BetisReal BetisBET
220020+26
S
S
3
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
4
Atletico MadridAtletico MadridATM
211042+24
U
S
5
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
110050+53
S
6
EspanyolEspanyolESP
210142+23
N
S
7
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
8
GetafeGetafeGET
210113-23
S
N
9
FC VillarrealFC VillarrealVIL
20204402
U
U
10
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
20202202
U
U
11
Celta VigoCelta VigoCEL
10100001
U
12
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
10100001
U
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
201123-11
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
15
ValenciaValenciaVAL
201101-11
N
U
16
MalagaMalagaMAL
201113-21
U
N
17
LevanteLevanteLEV
201103-31
U
N
18
ElcheElcheELC
201116-51
N
U
19
Real SociedadReal SociedadRSO
100101-10
N
20
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
100113-20
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen