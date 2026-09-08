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Vorschau auf Real Madrid gegen Rayo Vallecano in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Real Madrid - Rayo Vallecano
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Umfassende Vorschau auf das LaLiga-Spiel zwischen Real Madrid und Rayo Vallecano. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor dem Derby an diesem Samstagabend im Santiago Bernabéu.

Real Madrid vs. Rayo Vallecano: Spieldetails

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La Liga - Spielwoche 5
Estadio Bernabeu

Real Madrid und Rayo Vallecano treffen am 12. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) aufeinander.

Stadtderby in der Hauptstadt

Real Madrid kehrt ins Santiago Bernabéu zurück und empfängt den Stadtnachbarn Rayo Vallecano am 5. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27. Nach einer schwierigen Woche mit einer Niederlage in der Liga und dem Champions-League-Auftakt unter der Woche will Real Madrid mit einem überzeugenden Heimsieg im Titelrennen dranbleiben. Für Rayo Vallecano sorgt die kurze Anreise quer durch die Stadt nach einem dramatischen Sieg für zusätzliches Selbstvertrauen, da das Team den Rivalen aus der Hauptstadt ärgern will.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Rückschlag am 4. Spieltag: Auswärts-Pleite bei Real Betis

Real Madrid geht in den Samstag auf der Suche nach einer starken Antwort in der Liga, nachdem das Team am 4. Spieltag (4. September) im Estadio de La Cartuja mit 0:1 bei Real Betis verloren hat. Trotz Chancen durch eine Offensivreihe um Kylian Mbappé und Vinícius Júnior kassierte Madrid in der 81. Minute das Tor von Troy Parrott. Mbappé sah zudem einen Elfmeter in der Nachspielzeit pariert, wodurch Real Madrid ohne Punkte blieb und hochmotiviert ist, die eigene Abschlussstärke im heimischen Stadion wiederzufinden.

Rayo Vallecano de Madrid v Real Racing Club de Santander - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Camello-Doppelpack der Franjirrojos bringt Racing Club zu Fall

Rayo Vallecano reist mit breiter Brust ins Bernabéu, nachdem am 4. Spieltag (5. September) ein furioser 3:2-Heimsieg gegen Real Racing Club gelang. Andrei Rațiu eröffnete in der 17. Minute den Torreigen, bevor Stürmer Sergio Camello mit zwei Treffern (43., 47.) den Unterschied machte. Trotz später Platzverweise für Fran Pérez und Jorge de Frutos hielt Rayo in der Nachspielzeit stand und sicherte sich in einem dramatischen Spiel mit fünf Toren alle drei Punkte.

Stolz der Hauptstadt und wichtige Ligapunkte stehen auf dem Spiel

Historisch gesehen sind Gastspiele im Bernabéu für Rayo Vallecano eine schwierige Aufgabe, auch wenn die Duelle zwischen diesen beiden Madrider Nachbarn konstant von hohem Tempo und intensiven Zweikämpfen geprägt sind. Das kreative Zentrum von Real Madrid um Jude Bellingham und Federico Valverde will Rayos Mittelfeldblock knacken, während Rayo auf schnelle Konter über Andrei Rațiu und Sergio Camello setzen wird. Da die frühe Platzierung in der Liga auf dem Spiel steht, verspricht das Derby am Samstag vom ersten Pfiff an jede Menge Dramatik.

Teamnews & Kader

Real Madrid vs Rayo Vallecano Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • José Mourinho

Real Madrid geht ohne drei Profis in dieses Spiel. Eder Militao, Rodrygo und Ferland Mendy werden allesamt als verletzt geführt, sodass Mourinho in Abwehr und Angriff Entscheidungen treffen muss. Eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Rayo Vallecano hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Torhüter Augusto Batalla fällt weiterhin aus, was am Deadline Day die Leihe von Emil Audero von Como zur Folge hatte. Auch Isi Palazon fehlt verletzt. Sperren sind bei keiner der beiden Mannschaften vermerkt, und von Rayo wurde zu diesem Zeitpunkt noch keine bestätigte Startelf veröffentlicht.

Form

RMA

RMA - Form

S04
S0-3
ESP
S1-2
RSO
S4-1
MAL
S4-0
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
RAY

RAY - Form

IPS
N3-0
SEV
N2-1
ALA
U1-1
BAR
N5-2
SAN
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
7/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Real Madrid geht in starker Verfassung in dieses Spiel und hat alle fünf jüngsten Partien in LaLiga und in Testspielen der Vorbereitung gewonnen. Allein in LaLiga gelangen drei Siege in Folge, darunter ein 4:0 gegen Malaga am 30. August und ein 4:1 gegen Real Sociedad vier Tage zuvor. In diesen drei Ligaspielen erzielte Madrid neun Tore und kassierte zwei, wobei der Auswärtssieg bei Espanyol die starke Resultatserie abrundete.

Die jüngste Bilanz von Rayo Vallecano liest sich deutlich schwieriger. Aus den letzten fünf Spielen sprang nur ein Sieg heraus, ein Erfolg in der Vorbereitung gegen Sporting Charleroi. In LaLiga holte das Team aus drei Spielen einen Punkt, spielte 1:1 gegen Deportivo Alaves und verlor anschließend gegen Sevilla, bevor am 31. August die deutliche 2:5-Niederlage gegen Barcelona folgte. Rayo erzielte in den fünf jüngsten Auftritten vier Tore und kassierte neun.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenRayo Vallecano
2
3
0
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Real Madrid
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3
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Rayo Vallecano
RAY
1
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Real Madrid
RMA
1
END
8Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor4/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 1. Februar 2026 in LaLiga statt, als Real Madrid das Spiel im Bernabeu mit 2:1 gewann. Davor rang Rayo Madrid im November 2025 in Vallecas ein torloses Unentschieden ab. In den letzten fünf LaLiga-Duellen gewann Real Madrid zweimal, spielte zweimal unentschieden und verlor kein einziges Mal, während Rayo in dieser Serie ohne Sieg blieb. Das dramatischste Spiel in diesem Datensatz war das 3:3 in Vallecas im Dezember 2024.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
4400172+1512
S
S
S
S
2
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
4310103+710
S
S
U
S
3
Real MadridReal MadridRMA
4301103+79
N
S
S
S
4
Real BetisReal BetisBET
43015509
S
N
S
S
5
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
422085+38
S
S
U
U
6
Atletico MadridAtletico MadridATM
421176+17
N
S
U
S
7
FC SevillaFC SevillaSEV
421176+17
U
N
S
S
8
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
421156-17
N
S
S
U
9
Real SociedadReal SociedadRSO
521268-27
S
U
S
N
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
420265+16
S
S
N
N
11
LevanteLevanteLEV
41215505
U
S
U
N
12
EspanyolEspanyolESP
411265+14
U
N
N
S
13
Racing SantanderRacing SantanderSAN
411278-14
N
S
N
U
14
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
4112710-34
S
N
U
N
15
GetafeGetafeGET
411225-34
U
N
S
N
16
Celta VigoCelta VigoCEL
503225-33
U
U
N
N
U
17
FC VillarrealFC VillarrealVIL
402268-22
N
N
U
U
18
MalagaMalagaMAL
402217-62
U
N
U
N
19
ElcheElcheELC
4013512-71
N
N
N
U
20
ValenciaValenciaVAL
401319-81
N
N
N
U
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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