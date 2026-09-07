Real Madrid vs. Inter: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid und Inter Mailand stoßen am 8. September 2026 um 19:00 Uhr GMT an (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

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Europäische Giganten treffen am 1. Spieltag aufeinander

Real Madrid kehrt ins Santiago Bernabéu zurück und eröffnet seine UEFA-Champions-League-Kampagne gegen das italienische Schwergewicht Inter Mailand. Nach einem frustrierenden nationalen Wochenende in La Liga wollen die Königlichen auf europäischer Bühne sofort zurückschlagen und den Ton für ihre Gruppenphase setzen. Für Inter Mailand bietet die Reise nach Madrid nach einem packenden Ligasieg die ideale Gelegenheit, gegen einen direkten Gruppenkonkurrenten früh ein Ausrufezeichen zu setzen.

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Frust bei den Königlichen am Wochenende: Ausrutscher bei Real Betis

Real Madrid geht in den Dienstag und sucht nach einer schnellen Reaktion, nachdem es am 4. Spieltag (4. September) in La Liga eine 0:1-Auswärtsniederlage gegen Real Betis hinnehmen musste. Trotz kontrolliertem Ballbesitz und einer offensiven Frontreihe mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Jude Bellingham kassierte Madrid in der 81. Minute den entscheidenden Treffer durch Troy Parrott. Ein später Strafstoßversuch von Mbappé in der Nachspielzeit wurde gehalten, sodass Real Madrid mit leeren Händen dastand und dringend wieder zu mehr Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor finden muss.

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Der 5-Tore-Comeback-Sieg der Nerazzurri gegen Napoli

Inter Mailand reist mit breiter Brust nach Madrid, nachdem dem Team am 3. Spieltag (5. September) in der Serie A im San Siro ein dramatischer 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli gelungen war. Nach einem 0:2-Rückstand früh in der zweiten Halbzeit leitete Lautaro Martínez mit seinem Treffer in der 56. Minute die Aufholjagd ein, ehe Marcus Thuram in der 82. Minute ausglich. Martínez vollendete die heroische Wende dann mit dem Siegtreffer in der 90. Minute der Nachspielzeit und sicherte Inter damit alle drei Punkte, was die Mailänder mit viel Schwung nach Madrid reisen lässt.

Europäische Klasse und frühe Dominanz in der Gruppe

Duelle zwischen diesen beiden kontinentalen Schwergewichten sorgen regelmäßig für taktische Schlachten mit hoher Intensität. Real Madrids schnelle Angriffe über die Flügel durch Vinícius Júnior und Kylian Mbappé werden Inters Defensivstruktur mit Dreierkette testen, während Inters Sturmduo Lautaro Martínez und Marcus Thuram bei schnellen Gegenangriffen eine ständige Gefahr darstellen wird. Da nur Kleinigkeiten Europas Elite voneinander trennen, verspricht die Partie am Dienstag vom Anpfiff an Dramatik auf höchstem Niveau.

Mögliche Startaufstellungen

Real Madrid: Courtois; Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella; Bellingham, Valverde; Diomande, Diaz, Vinicius Jr; Mbappe

Inter Mailand: Martinez; Bastoni, Bisseck, Akanji; Diouf, Barella, Jones, Calhanoglu, Dimarco; Martinez, Thuram

Team-News & Kader

Real Madrid wird von Jose Mourinho trainiert, wobei vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungen oder Sperren gemeldet wurden. Eine wahrscheinliche Startaufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Inter wird von Cristian Chivu angeführt, und auch für den Gastkader wurden bislang weder Verletzungen noch Sperren bestätigt. Die Team-News beider Seiten werden aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Form

Real Madrid reist in herausragender nationaler Form an und gewann alle fünf jüngsten Spiele in LaLiga und in Testspielen der Saisonvorbereitung. Der letzte Auftritt war ein souveräner 4:0-Sieg gegen Malaga in LaLiga, nachdem drei Tage zuvor bereits ein 4:1 gegen Real Sociedad gelungen war. Mourinhos Team gewann zudem auswärts mit 2:1 bei Espanyol und stellte damit seine Stärke in fremden Stadien unter Beweis. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid 13 Tore und kassierte nur vier.

Auch Inter befindet sich in starker Verfassung und gewann vier der vergangenen fünf Spiele bei einem Unentschieden. Die einzigen liegengelassenen Punkte gab es bei einem 1:1 gegen den AC Mailand in der Saisonvorbereitung. Seitdem hat Chivus Team nicht mehr verloren, darunter ein 4:1 in der Serie A gegen Monza und ein 1:0-Auswärtssieg in Cagliari am 30. August. Inter erzielte in den vergangenen fünf Partien acht Tore und kassierte drei.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. Dezember 2021 in der Champions League statt, als Real Madrid das Spiel im Bernabeu mit 2:0 gewann. In den vergangenen vier Champions-League-Duellen zwischen beiden Teams blieb Real Madrid ungeschlagen, gewann drei und spielte kein einziges Mal unentschieden. In diesem Lauf gewann Real Madrid im September 2021 mit 1:0 in Mailand, siegte im November 2020 auswärts mit 2:0 bei Inter und rang Inter früher im selben Monat im Bernabeu in einem packenden 3:2 nieder.