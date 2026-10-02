Vorschau auf Portugal gegen Norwegen in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Portugal gegen Norwegen: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 4. Okt. 2026 - 14:45 Estadio do Dragao

Portugal und Norwegen stoßen am 4. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Spitzenreiter der Gruppe A4 empfängt das wiedererstarkte Norwegen

Portugal kehrt ins Estádio do Dragão in Porto zurück und empfängt Norwegen am 4. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe A4. Nach dem perfekten Start in die ersten Partien will Jorge Jesus' Seleção seine makellose Kampagne fortsetzen und die Kontrolle an der Tabellenspitze festigen. Für Norwegen von Ståle Solbakken bietet die Reise nach Portugal nach dem schmerzhaften Rückschlag in Cardiff eine dringende Gelegenheit, den Kampf um den Klassenerhalt in Liga A neu zu entfachen.

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Der Sechs-Tore-Krimi der Seleção in Kopenhagen

Portugal geht mit großem Selbstvertrauen in den Sonntagabend, nachdem es sich am 3. Spieltag (1. Oktober) mit einem furiosen 4:2-Auswärtssieg gegen Dänemark in Kopenhagen durchgesetzt hat. Tore von João Cancelo (13.), Gonçalo Ramos (25.), Vitinha (67.) und Joker João Félix (87.) besiegelten einen packenden Sieg. Nach den vorangegangenen Erfolgen gegen Wales (1:0) und Norwegen (2:1 in Oslo) steht Portugal mit der maximalen Punkteausbeute an der Spitze der Gruppe A4.

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Frust bei Løvene: Spätes Herzschmerz in Cardiff

Norwegen reist nach Porto und will seine Kampagne nach der frustrierenden 1:2-Auswärtsniederlage gegen Wales am 3. Spieltag (1. Oktober) neu ausrichten. Mittelfeldspieler Oscar Bobb brachte Norwegen in der 11. Minute früh in Führung, doch eine Rote Karte für Verteidiger Torbjørn Heggem unmittelbar vor der Halbzeit kippte die Partie. Wales nutzte das in der zweiten Halbzeit aus und holte alle drei Punkte, sodass Erling Haaland und Kapitän Martin Ødegaard nun auf portugiesischem Boden eine Reaktion erzwingen wollen.

Haaland und Ødegaard stellen Portugals Spielaufbau vor eine Herausforderung

Duelle zwischen diesen beiden Teams bieten dynamische direkte Vergleiche und Offensivqualität auf höchstem Niveau. Portugals Mittelfeldmotor mit Vitinha, Bruno Fernandes und Rúben Neves soll den Ballbesitz kontrollieren und Rafael Leão sowie Gonçalo Ramos in freie Räume schicken. Norwegen wiederum wird stark auf die Kreativität von Martin Ødegaard setzen, um Erling Haaland gegen Rúben Dias und Renato Veiga in Szene zu setzen. Da in Gruppe A4 wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag schon ab dem Anpfiff große Dramatik.

Teamnews & Kader

Portugal wird von Jorge Jesus trainiert, allerdings liegen für das Heimteam derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Aktualisierungen des Kaders werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Norwegen wird von Stale Solbakken geführt, und auch hier sind in dieser Phase keine offiziellen Daten zu Verletzungen oder Sperren bestätigt. Allerdings wurde Martin Odegaard nach dem ersten Aufeinandertreffen in Oslo humpelnd gesehen, und seine Fitness wird vor dieser Partie beobachtet. Weitere Teamnews werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Portugal geht in starker Form in dieses Spiel, mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Partien, einer 0:1-Niederlage gegen Spanien im WM-Viertelfinale. Der jüngste Auftritt war der 2:1-Sieg in der Nations League gegen Norwegen in Oslo, davor gewann Portugal zum Auftakt der Nations League mit 1:0 gegen Wales. In diesen fünf Spielen erzielte Portugal neun Tore und kassierte nur zwei, was die defensive Stabilität unterstreicht, die zu einem Markenzeichen der Ära Jesus geworden ist.

Norwegen hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war die 1:2-Niederlage gegen Portugal in Oslo, nachdem die Mannschaft mit einem 3:2 gegen Dänemark am 1. Spieltag mit guten Gefühlen angereist war. Norwegen erreichte zudem das WM-Viertelfinale, besiegte Brasilien und die Elfenbeinküste in den K.-o.-Runden, bevor es mit 1:2 gegen England verlor. In den letzten fünf Spielen erzielte die Mannschaft acht Tore, kassierte aber neun und blieb in keiner dieser Partien ohne Gegentor.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 27. September 2026 in Oslo statt, als Portugal in der UEFA Nations League mit 2:1 gewann, die erste Partie eines Doppels in der Gruppenphase, das eng umkämpft zu werden verspricht. Davor waren die beiden Mannschaften seit einem Freundschaftsspiel im Mai 2016 nicht mehr aufeinandergetroffen, das Portugal zu Hause mit 3:0 gewann. In den letzten fünf verzeichneten Duellen gewann Portugal viermal und Norwegen einmal, wobei die Portugiesen in diesem Duell konstant die Oberhand behielten.

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