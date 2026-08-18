Paris Saint-Germain gegen Rennes: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 14:45 Parc des Princes

Paris Saint-Germain und Stade Rennais stoßen am 23. August 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

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Spielüberblick & Bedeutung zum Auftaktwochenende

Paris Saint-Germain startet seine Ligue-1-Saison 2026/27 im eigenen Stadion und empfängt Stade Rennais im Parc des Princes. Der amtierende Branchenprimus will seine nationale Mission mit Nachdruck beginnen, während Rennes in die Hauptstadt reist, um direkt am ersten Wochenende ein Ausrufezeichen zu setzen.

Les Parisiens wollen früh den Maßstab setzen

PSG geht mit dem Ziel in die neue Saison, seine nationale Dominanz mit seinem starbesetzten Kader erneut zu untermauern. Angeführt von Schlüsselspielern wie Bradley Barcola, Ousmane Dembélé und Vitinha will der Hauptstadtklub die Energie im Parc des Princes nutzen, um das Tempo zu bestimmen und sich vom Start weg alle drei Punkte zu sichern.

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Die Rot-Schwarzen wollen früh in der Saison überraschen

Rennes reist nach Paris, um den Meister am 1. Spieltag auf dem falschen Fuß zu erwischen. Die Erinnerung an den beeindruckenden 3:1-Sieg gegen PSG im Februar 2026, bei dem Musa Al-Taamari, Esteban Lepaul und Breel Embolo trafen, wird den Gästen taktisches Selbstvertrauen geben. Allerdings wird das Management wichtiger Ausfälle, darunter Mittelfeldspieler Mahdi Camara wegen einer Sperre, die Tiefe des Rennes-Kaders früh in der Saison auf die Probe stellen.

Historischer Vorteil trifft auf jüngstes Spektakel

Historisch gesehen hat Paris Saint-Germain in diesem Duell die Nase vorn, mit 22 Siegen im Vergleich zu den 9 Erfolgen von Rennes und 6 Unentschieden. Dennoch zeigen die jüngsten Duelle, dass Rennes durchaus in der Lage ist, defensive Nachlässigkeiten auszunutzen, was diese Partie am Auftaktwochenende zu einem reizvollen Test für taktische Schärfe und den frühen Saisonrhythmus macht.

Voraussichtliche Aufstellungen

Paris Saint-Germain: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos, Willian Pacho, Nuno Mendes; Fabián Ruiz, Vitinha, João Neves; Désiré Doué, Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia

Stade Rennais: Brice Samba; Mahamadou Nagida, Lilian Brassier, Anthony Rouault, Quentin Merlin; Valentin Rongier, Mahdi Camara; Arnaud Nordin, Sebastian Szymański, Musa Al-Taamari; Esteban Lepaul

Teamnews & Kader

Bei PSG sind vor diesem Spiel keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet, allerdings wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung eingereicht. Die Situation um einen möglichen Abschied von Bradley Barcola sorgt für zusätzliche Unsicherheit im Kader, und nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Rennes muss verletzungsbedingt auf Torhüter Nicolas Lemaitre verzichten, während Mittelfeldspieler Mahdi Camara gesperrt ist. Die Optionen von Franck Haise sind für die Reise nach Paris in diesen Bereichen reduziert, weitere Teamnews werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

PSG hat zwei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und zweimal verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:1-Niederlage gegen Lens in der Trophée des Champions, ein Ergebnis, das Kritik an der LFP auslöste, weil sie die Partie im eigenen Stadion von Lens austrug. Das beste Resultat in dieser Phase war ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup. In den fünf Spielen erzielte PSG sechs Tore und kassierte fünf, wobei die Stichprobe neben Pflichtspielen auch Freundschafts- und Pokalspiele umfasst.

Rennes hat eines der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und dreimal verloren. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:2-Niederlage gegen Sunderland in einem Testspiel der Saisonvorbereitung, zudem verlor das Team früher im Sommer mit 2:4 gegen Brentford. Der einzige Sieg gelang Ende Juli gegen Club Brugge, ein 2:1-Erfolg. Rennes kassierte in den fünf Spielen zehn Tore und erzielte acht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Februar 2026 statt, als Rennes PSG im Roazhon Park in der Ligue 1 mit 3:1 besiegte. Davor hatte PSG das Duell dominiert und Rennes im Dezember 2025 im Parc des Princes fünf Tore ohne Gegentreffer eingeschenkt. In den letzten fünf Duellen hat PSG mit drei Siegen gegenüber einem Erfolg von Rennes die bessere Bilanz, ein weiterer PSG-Sieg kam im April 2024 im Coupe de France hinzu. PSG erzielte in diesen fünf Spielen 14 Tore, Rennes kam auf fünf.