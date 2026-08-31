Paris Saint-Germain gegen Monaco: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 3 4. Sept. 2026 - 15:05 Parc des Princes

Paris Saint-Germain und die AS Monaco stoßen am 4. September 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

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Schwergewichtsduell am Freitagabend in Paris

Paris Saint-Germain kehrt am 3. Spieltag ins heimische Parc des Princes zurück und trifft dort am Freitagabend unter Flutlicht auf die AS Monaco. Nach zwei Unentschieden in Folge zum Auftakt der Titelverteidigung will sich PSG vor heimischem Publikum den ersten Sieg der Ligue-1-Saison sichern. Für Monaco bietet die Reise in die Hauptstadt am Freitag die ideale Gelegenheit, auf den perfekten Start aufzubauen und im Meisterschaftsrennen früh ein Ausrufezeichen zu setzen.

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PSGs Aufholjagd in der Nachspielzeit in Lille

Die Mannschaft von Luis Enrique geht in den Freitag auf der Suche nach ihrem ersten Ligasieg, nachdem sie am 2. Spieltag (28. August) auswärts bei LOSC Lille noch ein packendes 2:2 gerettet hat. Nach Treffern von Hákon Haraldsson und Dilane Bakwa lag PSG bis spät in die Partie mit 0:2 zurück, ehe den Parisern in der Nachspielzeit ein bemerkenswertes Comeback gelang: Vitinha traf in der 90. Minute, Kapitän Marquinhos erzielte in der 95. Minute den Ausgleich. Zurück in Paris wird PSG vom Anpfiff an deutlich disziplinierter verteidigen müssen, um Monacos direkten Angriff in den Griff zu bekommen.

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Paris Brunners Doppelpack lässt Marseille sinken

Die AS Monaco reist mit breiter Brust in die Hauptstadt, nachdem sie am 2. Spieltag (30. August) im Stade Louis II einen überzeugenden 2:0-Sieg gegen den Rivalen Olympique de Marseille gefeiert hat. Stürmer Paris Brunner zeigte eine herausragende Leistung und traf in der 13. und 53. Minute, um drei Punkte zu sichern. Zusammen mit dem 1:0-Auftaktsieg gegen Le Havre AC steht die Mannschaft von Adolf Hütter bei der maximalen Ausbeute und zwei Spielen in Folge ohne Gegentor. Dabei stützt sie sich auf eine starke Organisation im Mittelfeld durch Denis Zakaria und Lamine Camara.

Die Geschichte spricht in Duellen mit hohem Einsatz für den amtierenden Meister

Historisch gesehen hat Paris Saint-Germain in diesem Duell den Heimvorteil auf seiner Seite, auch wenn die Aufeinandertreffen dieser beiden französischen Schwergewichte regelmäßig schnelle und körperbetonte Partien hervorbringen. Monacos schnelle Verlagerungen über die Flügel haben PSG in früheren Duellen Probleme bereitet, während die Kontrolle im zentralen Mittelfeld der Pariser ihr wichtigster Motor bleibt. Da die beiden Teams in der frühen Phase der Saison nur Kleinigkeiten trennen, verspricht das Duell am Freitag vom Anstoß an hohe Intensität.

Teamnews & Kader

Luis Enrique muss ohne Torhüter Matvey Safonov planen, der beim Aufwärmen vor der Partie gegen Lille zusammengebrochen ist und weiter ausfällt. Linksverteidiger Nuno Mendes ist gesperrt und wird ebenfalls fehlen. Eine voraussichtliche Startelf ist in diesem Stadium noch nicht bestätigt worden, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Monacos Cheftrainer Filipe Luis muss auf die Stürmer Folarin Balogun und Ansu Fati verzichten, die beide mit Verletzungen zu kämpfen haben. Bei den Gästen gibt es keine bestätigten Sperren, zudem wurde noch keine voraussichtliche Startelf veröffentlicht. Updates zur Kadersituation der Monaco werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

PSG hat aus den vergangenen vier Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage geholt, dazu kommt in diesem Fünf-Spiele-Lauf noch ein Remis in der Saisonvorbereitung gegen Manchester United. Die jüngste Partie endete am 28. August mit einem 2:2 in Lille, wobei zwei Tore in der Nachspielzeit nach einem Zwei-Tore-Rückstand noch einen Punkt retteten. Zudem spielte PSG am 23. August 2:2 in Rennes. Das einzige positive Pflichtspielergebnis in diesem Lauf war ein 2:1-Sieg gegen Aston Villa im UEFA Super Cup am 12. August. PSG hat in diesen fünf Spielen sechs Tore erzielt und sechs kassiert.

Monaco hat vier der vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, die einzige Niederlage war ein 0:2 gegen Coventry City in einem Testspiel der Saisonvorbereitung. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Heimsieg gegen Marseille in der Ligue 1 am 30. August. Davor gewann Monaco am 27. August mit 4:1 gegen Gornik Zabrze in der Qualifikation zur Conference League und am 23. August mit 1:0 in Le Havre in der Ligue 1. Monaco erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand am 6. März 2026 in der Ligue 1 statt, als Monaco mit 3:1 im Parc des Princes gewann. Davor trennten sich beide Teams am 25. Februar 2026 in der Champions League im Parc des Princes 2:2, nachdem Monaco das Hinspiel am 17. Februar zu Hause mit 3:2 gewonnen hatte. In den vergangenen fünf Duellen kommt Monaco auf zwei Siege gegenüber einem von PSG, dazu gab es zwei Unentschieden, darunter ein 1:0 für Monaco in der Ligue 1 im November 2025 und einen 4:1-Heimsieg von PSG im Februar 2025.