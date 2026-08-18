Nottingham Forest vs. Leeds United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 City Ground, Nottingham

Nottingham Forest und Leeds United treffen am 22. August 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST / 16:00 Uhr SAST) aufeinander.

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Funke am Eröffnungswochenende am Trent

Nottingham Forest startet seine Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel und empfängt Leeds United am 1. Spieltag im City Ground. Angetrieben von leidenschaftlicher Unterstützung im eigenen Stadion will Forest früh die Kontrolle am Trent übernehmen und den Schwung in eine anspruchsvolle neue nationale Saison mitnehmen. Für Leeds ist die Reise zum Auftakt nach Nottingham ein sofortiger Härtetest mit hoher Intensität, um die Bereitschaft für die höchste Spielklasse direkt von Beginn an zu überprüfen.

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Forests kontinentale Tests in der Vorbereitung und ein starker Heimabschluss

Nottingham Forest geht nach einer umfangreichen Saisonvorbereitung in ganz Europa in den Auftakt der neuen Spielzeit. Nach Siegen gegen Notts County und Blackburn Rovers zum Start in den Sommer sammelte Forest bei einer anspruchsvollen Tour in Portugal und in Tests gegen europäische Gegner wertvolle Minuten. Den Schlusspunkt unter die Vorbereitung setzte das Team zu Hause auf starke Weise, zunächst mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg gegen den Bundesligisten Bayer Leverkusen und anschließend mit einem beeindruckenden 2:0-Erfolg gegen Stade Brestois am 16. August.

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Leeds mit Ausrufezeichen-Siegen in prominenten Testspielen

Leeds United reist mit Rückenwind aus einer auffälligen Sommervorbereitung ins City Ground. Leeds zeigte Anfang August mit einem beeindruckenden 4:2-Sieg gegen Liverpool früh große Offensivgefahr, ehe ein abgeklärtes 2:0 gegen RB Leipzig folgte. Nach einem 1:1 gegen Manchester United unter der Woche schloss Leeds die Vorbereitungen auf den Saisonauftakt am 15. August in dominanter Manier ab und zerlegte den FC Augsburg mit 4:0, sodass die Offensive auf Hochtouren läuft.

Direkter Vergleich: Intensive Duelle mit knappen Abständen

Spiele zwischen Nottingham Forest und Leeds United waren historisch betrachtet intensive Begegnungen, geprägt von hektischer Atmosphäre und direktem Fußball. Bemerkenswert ist, dass beide Klubs sich gleich zu Beginn des Kalenders 2026/27 sehr genau kennenlernen werden, da sie innerhalb von drei Tagen zweimal aufeinandertreffen sollen. Auf diesen Premier-League-Auftakt folgt direkt ein Wiedersehen in der zweiten Runde des EFL Cup im City Ground.

Voraussichtliche Aufstellungen

Nottingham Forest: Matz Sels; Neco Williams, Morato, Murillo, Nikola Milenković; Ibrahim Sangaré, James McAtee; Callum Hudson-Odoi, Morgan Gibbs-White, Dan Ndoye; Igor Jesus

Leeds United: James Trafford; Jayden Bogle, Joe Rodon, Jaka Bijol, Gabriel Gudmundsson; Ethan Ampadu, Anton Stach; Harry Wilson, Brenden Aaronson, Noah Okafor; Dominic Calvert-Lewin

Teamnews & Kader

Oliver Glasner muss zum Saisonauftakt von Forest einen bestätigten Ausfall verkraften, Nicolo Savona wird als verletzt geführt. Sperren gibt es bei den Gastgebern nicht, und eine wahrscheinliche Startelf wurde vor dem Anpfiff noch nicht bestätigt. Weitere Teamnews werden näher am Spiel ergänzt.

Bei den Gästen muss Daniel Farke auf Torhüter Lucas Perri und Flügelspieler Gabriel Gudmundsson verzichten, die beide verletzungsbedingt ausfallen. Leeds hat keine gesperrten Spieler, und eine prognostizierte Startelf wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Updates folgen, sobald der Klub weitere Informationen bereitstellt.

Form

Nottingham Forest geht mit einer durchwachsenen Vorbereitung in die neue Saison und holte in den vergangenen fünf Partien zwei Siege bei drei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0 gegen Brest am 16. August, nachdem vier Tage zuvor bereits ein 2:1 gegen Bayer Leverkusen gelungen war. Vor diesen Siegen verlor Forest gegen Barcelona (0:1), Udinese (0:1) und Sporting CP (1:4), wobei vor allem die deutliche Niederlage im letzten dieser Spiele früh Fragen zur defensiven Ordnung aufwarf. In diesen fünf Partien erzielte Forest fünf Tore und kassierte sieben.

Leeds United reist in deutlich stärkerer Form an und gewann vier der vergangenen fünf Testspiele. Das jüngste Resultat war ein 4:0 gegen Augsburg am 15. August, dazu kommen ein 2:0 gegen RB Leipzig und ein 1:0 gegen Sunderland. Ein 2:4-Sieg gegen Liverpool war eines der herausragenden Ergebnisse des Sommers, auch wenn ein 1:1 gegen Manchester United, das im Datensatz als Niederlage erfasst ist, die Siegesserie unterbrach. Leeds erzielte in den vergangenen vier Vorbereitungsspielen neun Tore und kassierte eines.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Leeds United in einer Premier-League-Partie an der Elland Road mit 3:1 gewann. Davor feierte Nottingham Forest im November 2025 im City Ground einen 3:1-Heimsieg. In den vergangenen fünf Duellen, zu denen drei Premier-League-Duelle und ein Testspiel in der Vorbereitung zählen, gewann jede Seite zweimal, die Bilanz ist also ausgeglichen.