Vorschau auf Napoli gegen Arsenal in der UEFA Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

SSC Neapel gegen Arsenal: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 9. Sept. 2026 - 15:00 Diego Armando Maradona

SSC Neapel und Arsenal stoßen am 9. September 2026 um 19:00 Uhr GMT an (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europäischer Kracher unter den Lichtern von Neapel

SSC Neapel kehrt ins eigene Stadion zurück und empfängt den englischen Giganten Arsenal im Stadio Diego Armando Maradona zum Auftakt seiner Ligaphasen-Kampagne in der UEFA Champions League. Nach einer herzzerreißenden Niederlage im nationalen Wettbewerb am Wochenende wollen die Partenopei ihre leidenschaftlichen Heimfans nutzen, um einen Neustart hinzulegen und sich früh wichtige Punkte zu sichern. Für Arsenal bietet die Reise nach Italien mit einer makellosen Ligabilanz im Rücken eine goldene Gelegenheit, sich vom ersten Pfiff an als Anwärter in der Gruppe zu behaupten.

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Späte Dramatik der Partenopei in San Siro

SSC Neapel geht in den Mittwochabend mit dem Ziel, defensive Schwachstellen zu beheben, nachdem das Team am 3. Spieltag der Serie A (5. September) auswärts bei Inter Mailand eine dramatische 2:3-Niederlage hinnehmen musste. Nach einer torlosen ersten Halbzeit trafen Matteo Politano und Rasmus Højlund früh im zweiten Durchgang und brachten Neapel mit 2:0 in eine komfortable Führung. Inter antwortete jedoch mit drei unbeantworteten Treffern, gekrönt von Lautaro Martínez' Siegtreffer in der 90. Minute, sodass die Mannschaft von Massimiliano Allegri mit leeren Händen dastand und darauf brennt, ihre strukturelle Ordnung wiederzufinden.

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Havertz und Ødegaard führen Arsenals Derby-Comeback an

Arsenal reist mit maximalem Schwung nach Neapel, nachdem das Team am 3. Spieltag der Premier League (6. September) im Emirates Stadium einen packenden 2:1-Sieg gegen den Londoner Rivalen Chelsea erkämpft hat. Nach dem Gegentor in der zweiten Minute meldete sich die Mannschaft von Mikel Arteta zurück: Kai Havertz glich aus, bevor Kapitän Martin Ødegaard kurz nach der Halbzeit den Siegtreffer erzielte. Der Erfolg verlängert Arsenals perfekten nationalen Saisonstart auf drei Siege in Folge und zeigt die Härte sowie die taktische Reife, die für schwierige Europapokalabende nötig sind.

Einsatz im Stadio Diego Armando Maradona: Europäischer Härtetest unter Hochdruck

Duelle zwischen diesen beiden Teams sind geprägt von gegensätzlichen taktischen Philosophien, wobei Neapels direkte Konteransätze Arsenals methodische Ballbesitzkontrolle herausfordern. Das physische Duell zwischen Rasmus Højlund und Gabriel Magalhães wird ein zentraler Schwerpunkt sein, während Arsenals Mittelfeldduo Declan Rice und Martin Ødegaard gegen Stanislav Lobotka das Tempo bestimmen will. Da im erweiterten Champions-League-Format Nuancen über das Weiterkommen entscheiden, verspricht das Duell am Mittwoch vom Anpfiff an intensive Dramatik.

Teamnews und Kader

Massimiliano Allegri betreut Neapel in diesem Spiel, allerdings liegen derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor, und es wurde keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt, sobald der Klub offizielle Kadernews bekannt gibt.

Mikel Arteta stellt seine Arsenal-Mannschaft auf, wobei aktuell ähnlich wenige bestätigte Informationen vorliegen. Offiziell wurden weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt, und es wurde keine prognostizierte Startelf veröffentlicht. Weitere Teamnews werden vor dem Spiel erwartet.

Form

Neapel geht mit einer Bilanz von S-S-U-S-N aus den vergangenen fünf Partien in dieses Spiel, wobei zwei dieser Siege in Testspielen der Saisonvorbereitung zustande kamen. Das jüngste Ergebnis war eine 1:2-Heimniederlage gegen Como in der Serie A am 30. August, nach einem positiven 2:0-Auswärtssieg bei Genua in der Woche zuvor. In diesen fünf Spielen erzielte Neapel 12 Tore und kassierte sieben, wobei der 6:2-Testspielsieg gegen Aris Thessaloniki das auffälligste Resultat in Sachen Offensivoutput war.

Arsenal reist mit fünf Siegen aus fünf Spielen in allen Wettbewerben an. Das jüngste Ergebnis war ein 1:0-Sieg bei Aston Villa in der Premier League am 31. August, und seit Saisonbeginn hat das Team keinen Punkt abgegeben. Arsenal erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore und kassierte nur eines, bei durchweg starker Defensivbilanz. Zwei Zu-null-Spiele in Folge im Pflichtspielbetrieb unterstreichen die Stabilität, die Arteta in der Defensive aufgebaut hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen beiden Teams fand am 18. April 2019 in der Europa League statt, als Arsenal mit einem 1:0 im Diego Armando Maradona Stadium das Weiterkommen perfekt machte. Arsenal gewann beide Partien dieses Duells, nachdem das Team eine Woche zuvor Neapel im Emirates mit 2:0 besiegt hatte. Die beiden Klubs trafen auch 2013 in der Gruppenphase der Champions League aufeinander, wobei beide Heimteams ihre jeweilige Partie mit 2:0 gewannen. In den fünf erfassten Duellen holte jede Mannschaft zwei Siege, ein Spiel endete unentschieden.