Marseille gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 14:45 Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille und Paris Saint-Germain stoßen am 20. September 2026 um 18:45 GMT an (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Schlagkraft in Le Classique unter den Lichtern von Marseille

Olympique de Marseille kehrt ins Stade Vélodrome zurück und empfängt den erbitterten Rivalen Paris Saint-Germain am 5. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach zwei Rückschlägen in Folge in der Liga will Marseille die hitzige Heimkulisse unter Cheftrainer Bruno Génésio nutzen, um die Saison neu auszurichten und in Le Classique ein Ausrufezeichen zu setzen. Für PSG von Luis Enrique bietet die Reise in den Süden nach zwei Siegen in Folge im nationalen und europäischen Wettbewerb die Chance, Schwung aufzunehmen und in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

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Knappes Les-Phocéens-Defizit in Rennes

Olympique de Marseille geht in den Sonntag mit dem Ziel, defensiv einen wichtigen Neustart hinzulegen, nachdem das Team am 4. Spieltag (11. September) auswärts mit 0:1 bei Stade Rennais verloren hat. Nach einer engen, torlosen ersten Halbzeit erzielte Adrien Thomasson in der 52. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Rennes. Auf die Niederlage folgt eine überraschende 2:3-Heimniederlage gegen Paris FC am 3. Spieltag, wodurch Génésios Mannschaft nun auf defensive Stabilität hofft und ihre Offensivreihe mit Amine Gouiri, Igor Paixão und Timothy Weah entfesseln will.

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Ferran Torres sichert Les Parisiens den ersten Ligasieg

Paris Saint-Germain reist voller Selbstvertrauen in den Süden Frankreichs, nachdem das Team am 4. Spieltag (13. September) einen 1:0-Auswärtssieg bei Stade Brestois 29 erkämpft hat. Angreifer Ferran Torres traf früh in der vierten Minute und bescherte der Mannschaft von Luis Enrique damit den ersten Ligue-1-Sieg der Saison. Dieser Erfolg in der Liga wurde unter der Woche schnell durch ein dominantes 6:1 gegen ŠK Slovan Bratislava in der Champions League untermauert, was darauf hindeutet, dass PSGs Angriff mit Ousmane Dembélé und Vitinha auf Hochtouren kommt.

Kann Marseilles Leidenschaft PSGs dynamische Bewegung stören?

Le Classique zählt traditionell zu den unberechenbarsten und intensivsten Rivalitäten im französischen Fußball. Marseille wird auf sein Mittelfeldzentrum mit Pierre-Emile Højbjerg und Angel Gomes setzen, um PSGs Spielaufbau durch das Zentrum zu stören und schnelle Umschaltmomente einzuleiten. PSG wiederum wird auf die Flexibilität von João Neves und Warren Zaïre-Emery vertrauen, um das Tempo zu kontrollieren und Räume hinter Marseilles Abwehrkette zu nutzen. Da es um großen Stolz und den Schwung der frühen Saisonphase geht, verspricht das Duell am Sonntag Hochspannung vom Anpfiff an.

Mögliche Startaufstellungen

Marseille: De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixo; Gouiri

Paris Saint-Germain: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Torres, Kvaratskhelia

Teamnews & Kader

Marseille muss auf Tochukwu Nnadi verzichten, der vor dem Spiel als verletzt gemeldet ist. Für die Gastgeber wurden keine Sperren vermeldet, weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

PSG muss verletzungsbedingt auf Achraf Hakimi verzichten. Luis Enrique hat keine gemeldeten Sperren zu verkraften, auch wenn das vollständige Kaderbild vor Spielbeginn noch aktualisiert werden könnte.

Form

Marseille geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Rennes in der Ligue 1, in diesem Lauf setzte es zudem ein 2:3 gegen Paris FC. Ein 4:0-Sieg gegen Straßburg ist der einzige Lichtblick in diesen fünf Auftritten. Marseille erzielte in dieser Phase acht Tore und kassierte sieben.

PSG holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg in der Ligue 1 in Brest, nach einem 6:1-Erfolg in der Champions League gegen Slovan Bratislava. Der Tiefpunkt in diesem Lauf war eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco. PSG erzielte in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 8. Februar 2026 statt, als PSG in der Ligue 1 zu Hause mit 5:0 gewann. In den vergangenen fünf Duellen hat PSG klar die Nase vorn, mit drei Siegen und einem Unentschieden, während Marseilles einziger Sieg im September 2025 gelang, ein 1:0-Heimerfolg. Das Gesamttorverhältnis aus diesen fünf Spielen steht bei 11:4 zugunsten von PSG.