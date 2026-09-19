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Frankreich Ligue 1
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Vorschau auf Marseille gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1: Alles, was du wissen musst

Marseille - Paris Saint-Germain
Frankreich Ligue 1
Marseille
Paris Saint-Germain

Umfassende Spielvorschau zu Olympique Marseille gegen Paris Saint-Germain in der Ligue 1. Wir analysieren die Ergebnisse des 4. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Sonntagabend im Stade Vélodrome.

Marseille gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

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Frankreich Ligue 1 - Spielwoche 5
Stade Orange Velodrome

Olympique de Marseille und Paris Saint-Germain stoßen am 20. September 2026 um 18:45 GMT an (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

Schlagkraft in Le Classique unter den Lichtern von Marseille

Olympique de Marseille kehrt ins Stade Vélodrome zurück und empfängt den erbitterten Rivalen Paris Saint-Germain am 5. Spieltag der Ligue-1-Saison 2026/27. Nach zwei Rückschlägen in Folge in der Liga will Marseille die hitzige Heimkulisse unter Cheftrainer Bruno Génésio nutzen, um die Saison neu auszurichten und in Le Classique ein Ausrufezeichen zu setzen. Für PSG von Luis Enrique bietet die Reise in den Süden nach zwei Siegen in Folge im nationalen und europäischen Wettbewerb die Chance, Schwung aufzunehmen und in der Tabelle weiter nach oben zu klettern.

FBL-FRA-LIGUE1-RENNES-MARSEILLEGetty Images

Knappes Les-Phocéens-Defizit in Rennes

Olympique de Marseille geht in den Sonntag mit dem Ziel, defensiv einen wichtigen Neustart hinzulegen, nachdem das Team am 4. Spieltag (11. September) auswärts mit 0:1 bei Stade Rennais verloren hat. Nach einer engen, torlosen ersten Halbzeit erzielte Adrien Thomasson in der 52. Minute den entscheidenden Siegtreffer für Rennes. Auf die Niederlage folgt eine überraschende 2:3-Heimniederlage gegen Paris FC am 3. Spieltag, wodurch Génésios Mannschaft nun auf defensive Stabilität hofft und ihre Offensivreihe mit Amine Gouiri, Igor Paixão und Timothy Weah entfesseln will.

FBL-FRA-LIGUE1-BREST-PSGGetty Images

Ferran Torres sichert Les Parisiens den ersten Ligasieg

Paris Saint-Germain reist voller Selbstvertrauen in den Süden Frankreichs, nachdem das Team am 4. Spieltag (13. September) einen 1:0-Auswärtssieg bei Stade Brestois 29 erkämpft hat. Angreifer Ferran Torres traf früh in der vierten Minute und bescherte der Mannschaft von Luis Enrique damit den ersten Ligue-1-Sieg der Saison. Dieser Erfolg in der Liga wurde unter der Woche schnell durch ein dominantes 6:1 gegen ŠK Slovan Bratislava in der Champions League untermauert, was darauf hindeutet, dass PSGs Angriff mit Ousmane Dembélé und Vitinha auf Hochtouren kommt.

Kann Marseilles Leidenschaft PSGs dynamische Bewegung stören?

Le Classique zählt traditionell zu den unberechenbarsten und intensivsten Rivalitäten im französischen Fußball. Marseille wird auf sein Mittelfeldzentrum mit Pierre-Emile Højbjerg und Angel Gomes setzen, um PSGs Spielaufbau durch das Zentrum zu stören und schnelle Umschaltmomente einzuleiten. PSG wiederum wird auf die Flexibilität von João Neves und Warren Zaïre-Emery vertrauen, um das Tempo zu kontrollieren und Räume hinter Marseilles Abwehrkette zu nutzen. Da es um großen Stolz und den Schwung der frühen Saisonphase geht, verspricht das Duell am Sonntag Hochspannung vom Anpfiff an.

Mögliche Startaufstellungen

Marseille: De Lange; Weah, Egan-Riley, Aguerd, Emerson; Abdelli, Hojbjerg; Harit, Gomes, Paixo; Gouiri

Paris Saint-Germain: Safonov; Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Ruiz; Dembele, Torres, Kvaratskhelia

Teamnews & Kader

Marseille vs Paris Saint-Germain Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Marseille crest
Marseille
OM
Aufstellung
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-3-3
J. De LangeJ. De LangeC. Egan-RileyC. Egan-RileyN. AguerdN. AguerdEmersonEmersonT. WeahT. WeahA. GomesA. GomesI. PaixaoI. PaixaoA. HaritA. HaritH. AbdelliH. AbdelliPierre-Emile HöjbjergPierre-Emile HöjbjergA. GouiriA. GouiriM. SafonovM. SafonovW. PachoW. PachoMarquinhosMarquinhosW. Zaire-EmeryW. Zaire-EmeryN. MendesN. MendesJ. NevesJ. NevesFabián RuizFabián RuizVitinhaVitinhaOusmane DembéléOusmane DembéléF. TorresF. TorresK. KvaratskheliaK. Kvaratskhelia
Paris Saint-Germain crest
Paris Saint-Germain
PSG
4-2-3-1
Marseille

Startelf

Paris Saint-Germain

Trainer

  • B. Genesio
  • Luis Enrique

Marseille muss auf Tochukwu Nnadi verzichten, der vor dem Spiel als verletzt gemeldet ist. Für die Gastgeber wurden keine Sperren vermeldet, weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

PSG muss verletzungsbedingt auf Achraf Hakimi verzichten. Luis Enrique hat keine gemeldeten Sperren zu verkraften, auch wenn das vollständige Kaderbild vor Spielbeginn noch aktualisiert werden könnte.

Form

OM

OM - Form

STR
S4-0
ASM
N2-0
PAR
N2-3
REN
N1-0
BJK
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
PSG

PSG - Form

REN
U2-2
LIL
U2-2
ASM
N1-2
SLB
S6-1
B29
S0-1
Tor erzielt (kassiert)
12/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Marseille geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den letzten fünf Spielen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war eine 0:1-Niederlage gegen Rennes in der Ligue 1, in diesem Lauf setzte es zudem ein 2:3 gegen Paris FC. Ein 4:0-Sieg gegen Straßburg ist der einzige Lichtblick in diesen fünf Auftritten. Marseille erzielte in dieser Phase acht Tore und kassierte sieben.

PSG holte in den vergangenen fünf Spielen zwei Siege, zwei Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Sieg in der Ligue 1 in Brest, nach einem 6:1-Erfolg in der Champions League gegen Slovan Bratislava. Der Tiefpunkt in diesem Lauf war eine 1:2-Heimniederlage gegen Monaco. PSG erzielte in diesen fünf Partien 13 Tore und kassierte sechs.

Direkter Vergleich

Head to Head

MarseilleUnentschiedenParis Saint-Germain
1
0
4
Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
5
Marseille badge
Marseille
OM
0
END
Super Cup
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
2
Marseille badge
Marseille
OM
2
END
Frankreich Ligue 1
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Marseille
OM
1
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
0
END
Frankreich Ligue 1
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Paris Saint-Germain
PSG
3
Marseille badge
Marseille
OM
1
END
Frankreich Ligue 1
Marseille badge
Marseille
OM
0
Paris Saint-Germain badge
Paris Saint-Germain
PSG
3
END
4Erzielte Tore13
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Klubs fand am 8. Februar 2026 statt, als PSG in der Ligue 1 zu Hause mit 5:0 gewann. In den vergangenen fünf Duellen hat PSG klar die Nase vorn, mit drei Siegen und einem Unentschieden, während Marseilles einziger Sieg im September 2025 gelang, ein 1:0-Heimerfolg. Das Gesamttorverhältnis aus diesen fünf Spielen steht bei 11:4 zugunsten von PSG.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS MonacoAS MonacoASM
541083+513
S
U
S
S
S
2
LilleLilleLIL
431072+510
S
S
U
S
3
RennesRennesREN
431085+310
S
S
S
U
4
Paris FCParis FCPAR
422062+48
U
S
S
U
5
LyonLyonOL
422062+48
U
S
U
S
6
StraßburgStraßburgSTR
421198+17
U
S
S
N
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
41216605
S
N
U
U
8
BrestBrestB29
41216605
N
S
U
U
9
LorientLorientLOR
41214405
U
S
N
U
10
LensLensRCL
51139904
N
U
N
N
S
11
AngersAngersSCO
411245-14
U
N
S
N
12
TroyesTroyesTRO
411249-54
N
N
S
U
13
MarseilleMarseilleOM
41036603
N
N
N
S
14
Le MansLe MansLEM
403178-13
U
U
N
U
15
AuxerreAuxerreAJA
4103511-63
S
N
N
N
16
Le HavreLe HavreLEH
402224-22
U
N
U
N
17
ToulouseToulouseTFC
402247-32
U
N
U
N
18
NizzaNizzaNCE
402215-42
N
U
N
U
Champions League
Champions-League-Qualifikation
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Play-offs Abstieg
Abstieg

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