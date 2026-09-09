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Vorschau auf Manchester United gegen Sabah in der UEFA Champions League: Alles, was ihr wissen müsst

Manchester United - Sabah FK
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Umfassende Spielvorschau auf Manchester United gegen Sabah FK in der UEFA Champions League. Wir analysieren die Ergebnisse der heimischen Liga vom Wochenende, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Duell am Donnerstagabend im Old Trafford.

Manchester United vs. Sabah FK: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 1
Old Trafford

Manchester United und Sabah FK werden am 10. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) angepfiffen.

Europasaison beginnt in Manchester

Manchester United kehrt nach Hause zurück und empfängt den aserbaidschanischen Klub Sabah FK im Old Trafford zum 1. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League. Nach einem hart umkämpften Remis in der Liga am Wochenende will Manchester United den Heimvorteil nutzen, um früh die Kontrolle in der Gruppentabelle zu übernehmen. Für den Europa-Debütanten Sabah FK ist die Reise zu den englischen Giganten ein historischer Moment und ein gewaltiger Test ihrer Widerstandsfähigkeit auf kontinentaler Ebene.

Everton v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester Uniteds Torfestival in der zweiten Halbzeit bei Everton

Manchester United geht nach einem intensiven 2:2 gegen Everton im Hill Dickinson Stadium am 3. Spieltag der Premier League (6. September) in den Auftakt am Donnerstagabend. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Bryan Mbeumo 61 Sekunden nach Wiederanpfiff den Bann. Everton glich in der 83. Minute durch Tyrique George aus, doch der eingewechselte Benjamin Šeško köpfte United in der 88. Minute wieder in Führung. Allerdings traf Ainsley Maitland-Niles in der 96. Minute und nahm United damit alle drei Punkte.

The New Saints v Sabah: UEFA Champions League 2026/27 First Qualifying Round Second LegGetty Images

Die klare Fünf-Tore-Ansage der Owls gegen Zira

Sabah FK reist mit breiter Brust ins Old Trafford, nachdem die Mannschaft am 4. Spieltag der Azerbaijan Premier League (5. September) einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen Zira FK eingefahren hat. Veljko Simić eröffnete in der 7. Minute den Torreigen, bevor Angreifer Joy-Lance Mickels eine Galavorstellung ablieferte und mit Treffern in der 13., 30. und 57. Minute einen Hattrick schnürte. Joker Christian Nwachukwu erzielte den fünften Treffer und verschaffte dem Team von Valdas Dambrauskas damit perfektes Momentum vor dem Europapokal.

David gegen Goliath in Europas erster Nacht

Manchester United hat klare Vorteile bei Kaderbreite, internationaler Erfahrung und dem Heimvorteil durch die eigenen Fans. Die Offensivreihe um Bryan Mbeumo, Marcus Rashford und Benjamin Šeško wird versuchen, früh Druck auszuüben, während Sabah auf ein kompaktes Mittelfeldpressing und Umschaltspiel in der Defensive setzen wird, um Joy-Lance Mickels und Veljko Simić in Szene zu setzen. Da wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Donnerstag vom Anpfiff an große Spannung.

Mögliche Startaufstellungen

Manchester United: Lammens; Dalot, Yoro, Martinez, Mazraoui; Santos, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko

Sabah: Pokatilov; Solvet, Dashdamirov, Puchacz, Zedadka; Rakhmonaliev, Isaev, Lepinjica, Parris; Mickels, Simic

Teamnews & Kader

Manchester United vs Sabah FK Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
S. LammensS. LammensD. DalotD. DalotL. ShawL. ShawL. MartinezL. MartinezL. YoroL. YoroB. MbeumoB. MbeumoP. DorguP. DorguK. MainooK. MainooY. TielemansY. TielemansB. FernandesB. FernandesB. SeskoB. SeskoS. PokatilovS. PokatilovR. DashdamirovR. DashdamirovA. ZedadkaA. ZedadkaS. SolvetS. SolvetT. PuchaczT. PuchaczI. LepinjicaI. LepinjicaU. RakhmonalievU. RakhmonalievV. SimicV. SimicA. IsayevA. IsayevC. NwachukwuC. NwachukwuJ. MickelsJ. Mickels
Sabah FK crest
Sabah FK
SAB
4-2-3-1
Manchester United

Startelf

Sabah FK

Trainer

  • M. Carrick
  • V. Dambrauskas

Manchester United wird in diesem Champions-League-Spiel von Michael Carrick trainiert. Informationen zu Verletzungen oder Sperren wurden zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt, und es wurde noch keine wahrscheinliche Aufstellung veröffentlicht. Weitere Teamnews werden hinzugefügt, sobald sie im Vorfeld des Anpfiffs verfügbar sind.

Sabah FK wird von Cheftrainer Valdas Dambrauskas geführt. Wie bei United wurden auch hier vor dem Spiel noch keine Kader- oder Verletzungsupdates bestätigt. Schauen Sie vor dem Spiel noch einmal vorbei, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Form

MUN

MUN - Form

LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
IPS
S5-2
EVE
U2-2
Tor erzielt (kassiert)
10/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SAB

SAB - Form

FCK
S2-0
HBS
N2-1
HBS
S5-2
ARA
S0-1
ZIR
S5-0
Tor erzielt (kassiert)
14/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Manchester United geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in dieses Spiel, mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Partien. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 5:2-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town am 30. August. Davor setzte es eine 0:2-Niederlage in der Liga gegen Hull City, außerdem verlor United in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:4 gegen den AC Mailand. Zudem spielte United in Freundschaftsspielen jeweils 1:1 gegen Leeds United und Paris Saint-Germain. In diesen fünf Partien erzielte das Team zehn Tore und kassierte neun.

Sabah FK reist in deutlich stärkerer Form an und gewann vier der letzten fünf Spiele. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg gegen Araz PFK in der Azerbaijani Premier League am 31. August. Zudem gab es einen 5:2-Erfolg gegen Hapoel Beer Sheva in der Champions-League-Qualifikation sowie ein 4:0 gegen AGF in einer früheren Qualifikationsrunde. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 1:2 zu Hause gegen Hapoel Beer Sheva, das im Rückspiel noch gedreht wurde. Sabah erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine vorherigen Duelle zwischen Manchester United und Sabah FK verzeichnet. Diese Partie im Old Trafford wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs sein.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
S
2
Real BetisReal BetisBET
110032+13
S
2
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
S
4
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
S
5
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
S
6
AEK AthenAEK AthenAEK
110010+13
S
7
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
7
PSVPSVPSV
00000000
7
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
7
AS RomAS RomROM
00000000
7
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
7
LensLensRCL
00000000
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
7
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
7
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
7
ComoComoCOM
00000000
7
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
7
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
7
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
7
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
7
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
7
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
7
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
7
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
7
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
7
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
7
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
7
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
7
VikingVikingVIK
00000000
31
FC VillarrealFC VillarrealVIL
100123-10
N
32
Club BrüggeClub BrüggeCLB
100123-10
N
32
LilleLilleLIL
100123-10
N
34
Inter MailandInter MailandINT
100112-10
N
35
LASKLASKLAS
100101-10
N
36
FC PortoFC PortoPOR
100102-20
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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