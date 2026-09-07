Manchester United vs. Sabah FK: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 10. Sept. 2026 - 15:00 Old Trafford

Manchester United und Sabah FK treffen am 10. September 2026 um 19:00 Uhr GMT aufeinander (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europakampagne beginnt in Manchester

Manchester United kehrt nach Hause zurück und empfängt den aserbaidschanischen Klub Sabah FK im Old Trafford zum 1. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League. Nach einem hart umkämpften Remis in der Liga am Wochenende will Manchester United den Heimvorteil nutzen, um sich früh eine gute Ausgangsposition in der Gruppentabelle zu verschaffen. Für Europapokal-Debütant Sabah FK ist die Reise zum englischen Giganten ein historischer Moment und ein gewaltiger Test der eigenen Widerstandsfähigkeit auf kontinentaler Ebene.

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Torfestival der zweiten Halbzeit von Manchester United in Everton

Manchester United geht in den Auftakt am Donnerstagabend nach einem intensiven 2:2 gegen Everton im Hill Dickinson Stadium am 3. Spieltag der Premier League (6. September). Nach einer torlosen ersten Halbzeit brachte Bryan Mbeumo United 61 Sekunden nach Wiederbeginn in Führung. Everton glich in der 83. Minute durch Tyrique George aus, doch der eingewechselte Benjamin Šeško köpfte United in der 88. Minute wieder nach vorn. Allerdings traf Ainsley Maitland-Niles in der 96. Minute und nahm United damit alle drei Punkte.

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Die Fünf-Tore-Ansage der Eulen gegen Zira

Sabah FK reist mit großem Selbstvertrauen ins Old Trafford, nachdem der Klub am 4. Spieltag der Azerbaijan Premier League (5. September) einen eindrucksvollen 5:0-Heimsieg gegen Zira FK gefeiert hat. Veljko Simić eröffnete in der 7. Minute den Torreigen, bevor Stürmer Joy-Lance Mickels eine Galavorstellung ablieferte und mit Treffern in der 13., 30. und 57. Minute einen Hattrick schnürte. Joker Christian Nwachukwu erzielte den fünften Treffer und bescherte dem Team von Valdas Dambrauskas damit perfektes Momentum vor dem Europapokal.

David gegen Goliath in Europas erster Nacht

Manchester United hat klare Vorteile bei der Kadertiefe, der kontinentalen Erfahrung und durch den Rückhalt der Heimfans. Die Offensivreihe mit Bryan Mbeumo, Marcus Rashford und Benjamin Šeško will früh Druck machen, während Sabah auf ein kompaktes Mittelfeldpressing und Umschaltspiel in der Defensive setzen wird, um Joy-Lance Mickels und Veljko Simić in Szene zu setzen. Da wichtige Punkte in der Ligaphase auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Donnerstag vom Anpfiff an große Spannung.

Teamnews & Kader

Manchester United wird in diesem Champions-League-Spiel von Michael Carrick betreut. Zu diesem Zeitpunkt sind weder Verletzungs- noch Sperreninformationen bestätigt worden, und es wurde auch keine voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Weitere Teamnews werden ergänzt, sobald sie kurz vor dem Anpfiff verfügbar sind.

Sabah FK wird von Cheftrainer Valdas Dambrauskas geführt. Wie bei United sind auch vor diesem Spiel noch keine Kader- oder Verletzungsupdates bestätigt worden. Schaut vor dem Spiel noch einmal vorbei, um die neuesten Informationen zu erhalten.

Form

Manchester United geht mit einer durchwachsenen jüngeren Bilanz in diese Partie, mit zwei Siegen, zwei Niederlagen und einem Unentschieden aus den letzten fünf Spielen. Das jüngste Ergebnis war ein deutlicher 5:2-Sieg in der Premier League gegen Ipswich Town am 30. August. Davor setzte es eine 0:2-Niederlage in der Liga gegen Hull City, außerdem verlor United in einem Testspiel der Saisonvorbereitung mit 2:4 gegen AC Milan. Zudem spielte United in Freundschaftsspielen jeweils 1:1 gegen Leeds United und Paris Saint-Germain. In diesen fünf Partien erzielte das Team zehn Tore und kassierte neun.

Sabah FK reist in deutlich stärkerer Form an und gewann vier der letzten fünf Spiele. Der jüngste Auftritt war ein 1:0-Auswärtssieg gegen Araz PFK in der Azerbaijani Premier League am 31. August. Zudem gab es einen 5:2-Erfolg gegen Hapoel Beer Sheva in der Qualifikation zur Champions League sowie ein 4:0 gegen AGF in einer früheren Qualifikationsrunde. Die einzige Niederlage in dieser Phase war ein 1:2 zu Hause gegen Hapoel Beer Sheva, das im Rückspiel gedreht wurde. Sabah erzielte in diesen fünf Spielen zwölf Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine vorherigen Duelle zwischen Manchester United und Sabah FK verzeichnet. Dieses Spiel im Old Trafford wird das erste Aufeinandertreffen der beiden Klubs sein.