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Vorschau auf Manchester United gegen Ipswich Town in der Premier League: Alles, was ihr wissen müsst

Manchester United - Ipswich
Premier League
Manchester United
Ipswich

Umfassende Spielvorschau auf Manchester United gegen Ipswich Town in der Premier League. Wir analysieren die Ergebnisse des ersten Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Themen vor dem Duell an diesem Sonntag im Old Trafford.

Manchester United gegen Ipswich Town: Spieldetails

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Premier League - Spielwoche 2
Old Trafford

Manchester United und Ipswich Town stoßen am 30. August 2026 um 15:30 Uhr GMT (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST) an.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Sonntagsspiel im Old Trafford

Manchester United kehrt am Sonntag, 30. August, für ein Premier-League-Duell des 2. Spieltags gegen Ipswich Town ins heimische Stadion zurück. Nach gegensätzlichen Auftritten am Auftaktwochenende sucht United vor den eigenen Fans eine schnelle Antwort, um die eigene Saison in Gang zu bringen. Für Ipswich bietet die Sonntagsreise ins Old Trafford die ideale Bühne, um auf dem positiven Schwung des Auftakts aufzubauen und die eigene Entwicklung im Oberhaus auswärts zu testen.

Hull City v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United sucht nach dem Rückschlag gegen Hull die direkte Reaktion

Manchester United geht in das Sonntagsspiel auf der Suche nach einer klaren Antwort nach der 0:2-Auswärtsniederlage bei Hull City am ersten Spieltag (22. August). Tore in der ersten Halbzeit von Semi Ajayi und Nobel Mendy zwangen United früh zum Hinterherlaufen, und trotz offensiver Wechsel in der zweiten Hälfte mit Marcus Rashford, Kobbie Mainoo und Benjamin Šeško konnte Manchester United Hulls kompakte Defensive nicht knacken. Zurück im Old Trafford werden sich Trainer und Kader gleichermaßen auf defensive Stabilität und die Kontrolle im Zentrum durch Bruno Fernandes konzentrieren, um Ipswichs Linien zu durchbrechen.

Ipswich Town v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images

Der späte Siegtreffer der Tractor Boys sichert die ersten Punkte

Ipswich Town reist mit breiter Brust nach Manchester, nachdem am 22. August im Portman Road ein packender 2:1-Sieg gegen Sunderland gelungen war. Emersonn brachte Ipswich in der 24. Minute in Führung, bevor Sunderlands Nilson Angulo noch vor der Pause ausglich. Ipswich drängte im zweiten Durchgang unermüdlich weiter, und Joker Jack Clarke wurde mit seinem dramatischen Siegtreffer in der 90. Minute zum Helden, der am Auftaktwochenende alle drei Punkte sicherte. Ipswich will dieses aggressive Flügelspiel und den widerstandsfähigen Geist mit ins Old Trafford nehmen.

Die Geschichte spricht in offenen Duellen für Manchester United

Historisch gesehen hat Manchester United in diesem Duell die besseren Karten, nachdem der jüngste Premier-League-Vergleich im Februar 2025 im Old Trafford mit 3:2 gewonnen wurde. Damals trafen Matthijs de Ligt und Harry Maguire. Ipswich hat jedoch gezeigt, dass es Uniteds Abwehrreihe mit schnellen Kontern und Gefahr bei Standards unter Druck setzen kann, was ein intensives Duell über 90 Minuten erwarten lässt, während beide Teams um eine wichtige frühe Platzierung in der Saison kämpfen.

Teamnews & Kader

Manchester United vs Ipswich Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester United crest
Manchester United
MUN
Aufstellung
Ipswich crest
Ipswich
IPS
Ipswich crest
Ipswich
IPS

Trainer

  • M. Carrick

Manchester United geht mit einer bemerkenswerten Verletztenliste in dieses Spiel. Matthijs de Ligt, Tom Heaton und Manuel Ugarte fallen allesamt aus, zudem hat der Kader mit Amad Diallo einen weiteren frischen Rückschlag erlitten, da er nach einer im Training erlittenen Knöchelverletzung sechs Wochen fehlen wird. Eine voraussichtliche Startelf hat der Klub vor dem Anpfiff noch nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Spiel erwartet.

Auch Ipswich Town muss einige Ausfälle verkraften. Jack Taylor, Azor Matusiwa und Julio Enciso stehen Gary O'Neil nicht zur Verfügung. Wie bei United wurde auch hier noch keine voraussichtliche Startelf veröffentlicht, weitere Teamnews werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

MUN

MUN - Form

ATM
S2-1
PSG
U1-1
LEE
S1-1
MIL
N2-4
HUL
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
IPS

IPS - Form

WYC
S1-2
LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
SUN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
12/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Manchester United hat zwei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Das jüngste Ergebnis war die 0:2-Niederlage in der Premier League gegen Hull City am 22. August, nachdem es zuvor in einem Testspiel der Saisonvorbereitung ein 2:4 gegen AC Mailand gegeben hatte. United zeigte in der Vorbereitung aber auch einige positive Ansätze, gewann mit 2:1 gegen Atletico Madrid und spielte 1:1 gegen Paris Saint-Germain.

Ipswich Town reist in deutlich besserer Form an, mit vier Siegen aus den vergangenen fünf Spielen und ohne Unentschieden. Der jüngste Auftritt war der 2:1-Sieg in der Premier League gegen Sunderland am 22. August. Das Team von O'Neil feierte in der Vorbereitung zudem einen 4:2-Erfolg bei Union Berlin und einen 3:0-Sieg gegen Rayo Vallecano, kassierte in den vergangenen fünf Spielen nur drei Gegentore und erzielte selbst zehn Treffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

Manchester UnitedUnentschiedenIpswich
4
1
0
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
England EFL Cup
Manchester United badge
Manchester United
MUN
3
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
Premier League
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Manchester United badge
Manchester United
MUN
1
END
Premier League
Manchester United badge
Manchester United
MUN
4
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
12Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs endete am 26. Februar 2025 in der Premier League mit einem 3:2-Sieg von Manchester United im Old Trafford. Davor trennten sich beide Teams im November 2024 im Portman Road 1:1. In den letzten fünf erfassten Duellen hat Manchester United drei Siege geholt, dazu kommt ein Unentschieden und ein Ergebnis zugunsten von Ipswich, das im Datensatz nicht enthalten ist. Uniteds Gesamtbilanz in diesen Duellen spiegelt eine dominante Heimbilanz wider, nachdem auch ein Carabao-Cup-Duell im September 2015 im Old Trafford mit 3:0 gewonnen wurde.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BrightonBrightonBHA
110040+43
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
110030+33
S
3
BrentfordBrentfordBRE
110030+33
S
4
EvertonEvertonEVE
110020+23
S
5
HullHullHUL
110020+23
S
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
110032+13
S
7
IpswichIpswichIPS
110021+13
S
8
Manchester CityManchester CityMCI
110021+13
S
9
LeedsLeedsLEE
110010+13
S
10
LiverpoolLiverpoolLIV
10102201
U
11
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
10102201
U
12
FulhamFulhamFUL
100123-10
N
13
BournemouthBournemouthBOU
100112-10
N
14
SunderlandSunderlandSUN
100112-10
N
15
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
100101-10
N
16
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
100102-20
N
17
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
100102-20
N
18
CoventryCoventryCOV
100103-30
N
19
TottenhamTottenhamTOT
100103-30
N
20
Aston VillaAston VillaAVL
100104-40
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

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