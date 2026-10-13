Manchester City gegen Paris Saint-Germain: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 2 14. Okt. 2026 - 15:00 Etihad Stadium

Manchester City F.C. und Paris Saint-Germain F.C. spielen am 14. Oktober 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST).

Europäisches Duell der Schwergewichte in Manchester

Manchester City empfängt den französischen Meister Paris Saint-Germain am 2. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27 im Etihad Stadium. Nach deutlichen Erfolgen in den nationalen Wettbewerben am Wochenende will die Mannschaft von Enzo Maresca ihren Heimvorteil nutzen und sich früh an der Spitze der Champions-League-Tabelle festsetzen. Für PSG von Luis Enrique ist die Reise in den Nordwesten Englands eine harte Prüfung der taktischen Disziplin gegen einen der Turnierfavoriten.

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Manchester City schlägt Liverpool an der Anfield Road mit drei Toren

Manchester City geht nach einem überzeugenden 3:0-Auswärtssieg gegen Liverpool an der Anfield Road am 11. Oktober mit viel Schwung in den Mittwochabend. Nach einer torlosen ersten Halbzeit brach Erling Haaland in der 65. Minute den Bann, bevor Treffer von Jérémy Doku (68.) und Rayan Cherki (78.) den deutlichen Premier-League-Sieg perfekt machten. Dank des dynamischen Zusammenspiels von Rayan Cherki, Antoine Semenyo und Enzo Fernández in der Offensive nimmt City seine starke Angriffsform mit auf die europäische Bühne.

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PSG holt dank starker zweiter Halbzeit drei Punkte gegen Le Mans

PSG reist nach einem 3:1-Heimsieg gegen Le Mans FC in der Ligue 1 am 10. Oktober nach Manchester. Nachdem Lucas Beraldo per Elfmeter die Führung erzielt hatte, sorgten der eingewechselte Khvicha Kvaratskhelia und Mittelfeldspieler Maghnes Akliouche mit Toren in der zweiten Halbzeit für die drei Punkte. Mit João Neves und Vitinha als Taktgebern im Mittelfeld sowie Ferran Torres und Khvicha Kvaratskhelia als gefährlichen Spielern auf den Außenbahnen verfügt PSG über enorme Durchschlagskraft im Umschaltspiel, um Citys Abwehr zu fordern.

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Rekordjagd: Haaland hat europäischen Meilenstein im Blick

Erling Haaland hat praktisch jeden Rekord für das schnellste Erreichen einer Torzahl im europäischen Fußball gebrochen und strebt im Champions-League-Duell nun den nächsten historischen Meilenstein an. Nachdem er als schnellster Spieler der Geschichte 30, 40 und 50 Champions-League-Tore erreicht hat, steht der Norweger aktuell bei 59 Treffern in 59 Einsätzen in Europas höchstem Vereinswettbewerb.

Mit einem Tor gegen PSG im Etihad Stadium würde er Ruud van Nistelrooys Karrierebestmarke von 60 Treffern einstellen. Mit einem Doppelpack würde er den früheren Stürmer von Manchester United überholen und in die Top Sieben der erfolgreichsten Champions-League-Torschützen aller Zeiten vorstoßen. Haaland erzielt an europäischen Spielabenden im Schnitt ein Tor pro Partie und nimmt unermüdlich die Spitzenwerte von Cristiano Ronaldo und Lionel Messi ins Visier. Das verleiht diesem Duell der Schwergewichte eine fesselnde persönliche Geschichte.

Die besten Torschützen der Champions League (einschließlich Qualifikation)

Cristiano Ronaldo : 141 Tore in 183 Spielen Lionel Messi: 129 Tore in 163 Spielen Robert Lewandowski: 109 Tore in 144 Spielen Karim Benzema : 90 Tore in 152 Spielen Raul : 71 Tore in 142 Spielen Kylian Mbappe : 71 Tore in 99 Spielen Ruud van Nistelrooy : 60 Tore in 81 Spielen Erling Haaland : 59 Tore in 59 Spielen

Teamnews & Kader

Enzo Maresca bangt um die Einsatzfähigkeit von Erling Haaland, nachdem der Stürmer während Norwegens Nations-League-Spiel gegen Portugal ausgewechselt wurde. Nähere Informationen zu seiner Verfügbarkeit werden kurz vor dem Anpfiff erwartet. Weitere Verletzungen oder Sperren bei City sind bislang nicht bestätigt. Die voraussichtliche Startelf wird ergänzt, sobald sie vorliegt.

Bei PSG hat Luis Enrique weder seine Aufstellung bestätigt noch konkrete Ausfälle gemeldet. Die Teamnews der Gäste werden aktualisiert, sobald vor dem Spiel weitere Informationen vorliegen.

Form

Manchester City hat seine letzten fünf Spiele allesamt gewonnen und dabei Siege in der Premier League, im Carabao Cup und in der Champions League verbucht. Der jüngste Auftritt endete mit einem 5:3-Sieg gegen Sunderland in der Premier League. Auch gegen Norwich City erzielte City im Carabao Cup fünf Tore. In diesen fünf Partien schoss City 13 Tore und kassierte vier Gegentreffer. Zu den Ergebnissen zählt auch ein 2:0-Auswärtssieg beim FC Porto in der Champions League.

PSG holte in den letzten fünf Spielen drei Siege und ein Unentschieden bei einer Niederlage. Zuletzt gewann die Mannschaft in der Champions League mit 6:1 gegen Slovan Bratislava, nachdem sie unmittelbar zuvor zu Hause in der Ligue 1 mit 1:2 gegen Monaco verloren hatte. Die Mannschaft von Luis Enrique erzielte in diesen fünf Partien zwölf Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Auch ein 2:2 gegen Lille gehört zu dieser jüngsten Ergebnisserie.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im Januar 2025 statt. Damals schlug PSG Manchester City in der Champions League in Paris mit 4:2. Von den letzten fünf direkten Begegnungen gewann City drei und PSG zwei. Alle fünf Spiele fanden in der Champions League statt und brachten insgesamt 19 Tore.