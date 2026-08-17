Manchester City vs. AFC Bournemouth: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City und AFC Bournemouth treffen am 23. August 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST) aufeinander.

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Premier-League-Auftakt in Manchester

Manchester City startet mit einem Heimspiel in die Premier-League-Saison 2026/27 und empfängt AFC Bournemouth im Etihad Stadium. Nach einem schwierigen Nachmittag im Community Shield will City vor den eigenen Fans sofort ein Zeichen setzen und mit viel Energie in die neue Ligasaison starten. Für Bournemouth ist die Reise nach Manchester am 1. Spieltag direkt eine harte Standortbestimmung gegen einen Gegner von höchstem Niveau.

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Der Neustart der Cityzens: Enttäuschung im Community Shield abschütteln

Die Mannschaft von Enzo Maresca geht auf der Suche nach einer schnellen Reaktion in den Premier-League-Auftakt, nachdem sie am 16. August im Principality Stadium in Cardiff mit 0:3 gegen Arsenal im FA Community Shield verloren hat. Trotz kontrollierter Ballbesitzphasen kamen frühe defensive Fehler und vergebene Chancen City teuer zu stehen, als Riccardo Calafiori, Kai Havertz und Martin Ødegaard mit ihren Treffern das Ergebnis für Arsenal besiegelten. Mit Schlüsselfiguren wie Erling Haaland, Phil Foden und den Neuzugängen, die schnell zueinanderfinden sollen, will City auf eigenem Platz seine Kaltschnäuzigkeit und defensive Disziplin schärfen.

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Die Herausforderung für die Cherries: City ärgern

AFC Bournemouth reist mit der klaren Absicht ins Etihad Stadium, Citys System mit einer kompakten Defensivorganisation und schnellen Gegenangriffen vor Probleme zu stellen. Die Cherries zeigten gegen Ende der vergangenen Saison, dass sie Spitzenteams an ihr Limit bringen können, als sie sich im Mai 2026 im Vitality Stadium dank eines Treffers von Eli Junior Kroupi ein dramatisches 1:1 gegen City erkämpften, bevor Erling Haaland in der Nachspielzeit spät ausglich. Auf diese Widerstandsfähigkeit wird Bournemouth stark bauen, wenn das Team am ersten Spieltag versucht, Citys Pressingstruktur zu knacken.

Direkter Vergleich: Dominante Bilanz bei zuletzt engen Duellen

Historisch gesehen hat Manchester City dieses Duell klar dominiert und ist in den Premier-League-Begegnungen mit Bournemouth ungeschlagen. Zuletzt sind die Spiele jedoch enger geworden. Neben dem 1:1 in der Liga im Mai 2026 setzte sich City Anfang 2025 im hart umkämpften FA-Cup-Viertelfinale knapp mit 2:1 gegen die Cherries durch. City will seinen starken Heimstandard aufrechterhalten, während Bournemouth um den historisch ersten Premier-League-Sieg im Etihad kämpft.

Teamnews & Kader

Manchester City geht mit einer beträchtlichen Zahl an Ausfällen in die Partie. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku und Matheus Nunes stehen allesamt nicht zur Verfügung. Eine wahrscheinliche Aufstellung von Maresca ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Bei Bournemouth ist die Liste der Ausfälle für Marco Rose sogar noch länger. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams und Julian Araujo fehlen allesamt verletzungsbedingt. Auch Ryan Christie steht nicht zur Verfügung, da er eine Sperre absitzt. Wie bei City ist auch hier vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt worden.

Form

Die letzten fünf Ergebnisse von Manchester City fallen durchwachsen aus. Zwei Testspiele in der Saisonvorbereitung wurden gewonnen, mit einem 3:1 gegen Atletico Madrid und einem 3:1 gegen die K-League All Stars auf der Tour. Hinzu kamen ein Unentschieden gegen Inter und eine Niederlage im letzten Härtetest, ehe am Sonntag die wohl wichtigste Partie mit dem 0:3 gegen Arsenal im Community Shield verloren ging. Das letzte Pflichtspiel in der Liga endete im Mai mit einer 1:2-Niederlage bei Aston Villa.

Die Saisonvorbereitung von Bournemouth brachte in fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das auffälligste Ergebnis war ein 10:1-Kantersieg gegen Genua, wobei die Qualität dieses Gegners entsprechend eingeordnet werden muss. Zudem gewann das Team auswärts mit 5:2 gegen Augsburg und mit 4:1 gegen St. Pauli, spielte 2:2 gegen Real Betis und verlor zuletzt mit 1:2 gegen Mainz 05. Die Mannschaft von Rose erzielte in diesen fünf Spielen 20 Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs endete im Mai 2026 im Vitality Stadium mit 1:1, in einer Premier-League-Partie, die City einen einfachen Auswärtssieg verwehrte. Davor hatte City drei der vorherigen vier Duelle gewonnen, darunter ein 3:1-Heimsieg im November 2025 und ein 3:1-Sieg im Etihad im Mai 2025. Bournemouths einziger Sieg in den vergangenen fünf direkten Duellen war ein 2:1-Heimsieg in der Liga im November 2024.