Levante gegen Barcelona: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 5 13. Sept. 2026 - 10:15 Estadio Ciudad de Valencia

Levante UD und der FC Barcelona stoßen am 13. September 2026 um 14:15 Uhr GMT an (10:15 Uhr EST / 15:15 Uhr BST / 16:15 Uhr SAST).

Der Tabellenführer reist nach Valencia

Der FC Barcelona reist zum Duell mit Levante UD ins Estadio Ciudad de Valencia, wo am 5. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27 gespielt wird. Nach einem Champions-League-Spiel unter der Woche und mit einer makellosen Bilanz auf nationaler Ebene will die Mannschaft von Hansi Flick ihre Siegesserie an der Tabellenspitze ausbauen. Für Levante UD ist die Rückkehr ins eigene Stadion nach einem hart erkämpften Auswärtsremis eine gewaltige Herausforderung, da das Team Barcelonas torhungrige Offensive stoppen will.

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Torloses Remis der Granotas in Málaga

Levante UD geht in das Spiel am Sonntag, nachdem das Team am 4. Spieltag (6. September) im Estadio La Rosaleda ein 0:0 auswärts gegen den Málaga CF geholt hat. Obwohl Málaga früh Druck machte und in der 8. Minute einen Elfmeter vergab, hielt Levantes Defensivverbund dem Druck stand. Die Mannschaft von Luis Castro ist mit fünf Punkten aus vier Spielen durchwachsen in die Ligasaison gestartet, herausragend dabei war der beeindruckende 5:2-Heimsieg gegen Real Betis am 3. Spieltag.

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Fünf-Tore-Gala der Blaugrana im Mestalla

Der FC Barcelona kommt mit breiter Brust nach Valencia, nachdem das Team am 4. Spieltag (6. September) einen dominanten 5:0-Sieg gegen den Valencia CF im Mestalla gefeiert hat. Lamine Yamal setzte mit einem frühen Treffer den Ton und schnürte in der Schlussphase der zweiten Halbzeit einen Doppelpack, während sich auch Fermín López, Raphinha und Pedri in die Torschützenliste eintrugen. Durch den Sieg bleibt Barcelona mit 12 Punkten aus vier Spielen und 14 erzielten Toren makellos an der Spitze der LaLiga.

Im Estadio Ciudad de Valencia steht auf dem Spiel: Unaufhaltsamer Angriff gegen Heimstärke

Der FC Barcelona ist auf dem Papier im Vorteil, wenn man die Tiefe des Kaders und die verheerende Offensivform unter Flick betrachtet. Lamine Yamal und Raphinha werden versuchen, Levantes Außenverteidiger in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen, während Pedri das Spiel aus dem Zentrum lenkt. Levante hat jedoch gezeigt, dass das Team zuhause Tore erzielen kann, und wird bei schnellen Gegenangriffen auf Roger Brugué und Iván Romero setzen. Da wichtige Ligapunkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an ein hohes Tempo.

Teamnews & Kader

Levante muss in diesem Spiel auf Alejandro Primo verzichten, während Luis Castro vor der Partie keine gesperrten Spieler zu beklagen hat. Updates zur wahrscheinlichen Startelf werden näher am Anpfiff ergänzt.

Barcelona geht mit vier verletzungsbedingten Ausfällen in die Partie: Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Jesse Bisiwu und Eric Garcia. Garcia hatte für Besorgnis gesorgt, nachdem er im Spiel gegen Valencia mit einer blutigen Nase ausgewechselt werden musste, doch die jüngsten Berichte vom Trainingsgelände deuten darauf hin, dass die Pause nur kurz ausfallen wird. Flick hat keine gesperrten Spieler, ansonsten kann er nahezu aus dem Vollen schöpfen.

Form

Levante hat in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen verbucht. Der jüngste Auftritt endete in LaLiga mit einem 0:0 gegen Malaga, nachdem es zuvor einen starken 5:2-Sieg über Real Betis gegeben hatte. Die Granotas erzielten in dieser Fünf-Spiele-Phase acht Tore und kassierten fünf, doch die beiden Niederlagen, ein 0:3 gegen Espanyol und eine 0:1-Testspielniederlage gegen Villarreal, deuten auf eine gewisse Inkonstanz in der Defensive während der Vorbereitung hin.

Barcelona hat die vergangenen fünf Pflichtspiele allesamt gewonnen. In den letzten vier LaLiga-Partien gelangen 17 Tore, darunter ein 5:0 gegen Valencia, ein 5:2 gegen Rayo Vallecano, ein 2:0 bei Athletic Bilbao und ein 5:0-Auswärtssieg gegen Elche. Flicks Mannschaft kassierte in diesem Lauf nur drei Gegentore, wobei zwei 5:0-Siege in Folge ein Offensivniveau unterstreichen, das Barcelona zu einem der formstärksten Teams Europas macht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Barcelona zuhause in LaLiga mit 3:0 gewann. Davor empfing Levante Barcelona im August 2025 und verlor mit 2:3. In den fünf jüngsten direkten Duellen hat Barcelona viermal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, dabei 15 Tore erzielt und acht kassiert. Das einzige Spiel in den vorliegenden Daten, das nicht mit einem Barcelona-Sieg endete, war ein 3:3 im Mai 2021 im Estadio Ciudad de Valencia.