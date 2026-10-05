UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Stadion Poljud

Kroatien gegen Spanien beginnt am 6. Okt. 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Weltmeister trifft auf angeschlagenes Kroatien

Spanien ist vor dem Duell mit einer kroatischen Mannschaft, die zuletzt gegen England unter die Räder kam, in überragender Form.

Spanien wirkt unter De La Fuente makellos

Spanien ist nun seit 41 Spielen ungeschlagen, hat die letzten 10 gewonnen und steht in diesem Wettbewerb mit drei Siegen aus drei Spielen hervorragend da. Zuletzt war das Team für Tschechien zu stark und setzte sich dank der Tore von Lanmine Yamal, Rodri und Mikel Merino mit 3:1 durch.

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Ein düsterer Tag für Kroatien

Die 0:7-Klatsche Kroatiens gegen England war die höchste Niederlage der Geschichte in einem Männer-Länderspiel. Nach aufeinanderfolgenden deutlichen Niederlagen liegt Kroatien nun auf dem dritten Platz in Gruppe 4 der UEFA Nations League A. Auf die Mannschaft von Slaven Bilic wartet mit dem nächsten Duell gegen den Weltmeister kaum eine schwierigere Aufgabe, doch genau dieser steht sie bevor. Auch die 1:4-Niederlage gegen Spanien im Hinspiel dürfte kaum Selbstvertrauen geben.

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Wichtige Statistiken

Kroatien hat in fünf der letzten sechs Duelle mit Spanien 2+ Tore kassiert.

Voraussichtliche Aufstellungen

Kroatien (4231): Livakovic; Smolcic, Sutalo, Vuskovic, Gvardiol; Modric, Kovacic; Ivanovic, Mario Pasalic, Vlasic; Matanovic.

Spanien (433): Simon; Fresneda, Cubarsi, Huijsen, Cucurella; Lopez, Zubimendi, Pedri; Yamal, Oyarzabal, Munoz.

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Teamnews & Kader

Kroatien wird von Slaven Bilic trainiert, allerdings liegen zum jetzigen Zeitpunkt keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Nähere Updates sollen kurz vor dem Anpfiff ergänzt werden.

Auch bei Spaniens Nationaltrainer Luis de la Fuente gibt es aktuell keine bestätigten Teamnews. Dean Huijsen kam im vorherigen Duell in Sevilla zum Einsatz und sprach über seine Rückkehr in den Kreis der Nationalmannschaft, nachdem er den WM-Kader verpasst hatte. Vollständige Kader-Updates folgen, je näher das Spiel rückt.

Form

Kroatien geht in diese Partie, nachdem es zwei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren hat, während eine weitere Niederlage eine insgesamt durchwachsene Serie abrundet. Das jüngste Ergebnis war die 1:4-Niederlage gegen Spanien in Sevilla, davor gewann das Team in der Nations League mit 2:1 gegen Tschechien. Der WM-Lauf beinhaltete Siege gegen Ghana und Panama, ehe Kroatien im Achtelfinale von Portugal ausgeschaltet wurde. In diesen fünf Spielen erzielte Kroatien sieben Tore und kassierte neun, was auf eine Mannschaft hindeutet, die offensiv Akzente setzen kann, gegen Topgegner defensiv aber anfällig ist.

Spanien hat alle fünf seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen. Das jüngste Resultat war jener 4:1-Sieg gegen Kroatien, davor schlug das Team England im Auftaktspiel der Nations League mit 3:2. Der WM-Lauf vor dieser Kampagne beinhaltete Siege gegen Belgien, Frankreich und Argentinien im Finale, wobei Spanien in diesen fünf Spielen nur zwei Gegentore kassierte, beide in der Nations League. Diese Serie unterstreicht sowohl die offensive Qualität als auch die defensive Organisation der Mannschaft.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams liegt erst wenige Tage zurück, als Spanien in der Nations League in Sevilla mit 4:1 gewann. Ein Blick auf die letzten fünf direkten Duelle zeigt einen klaren Vorteil für Spanien, darunter ein 3:0-Sieg bei der EM 2024 und ein 5:3-Erfolg nach Verlängerung bei der EM 2020. Kroatiens einziger Sieg in dieser jüngeren Serie kam in einem Nations-League-Spiel im November 2018, als Spanien mit 3:2 besiegt wurde. Ein weiteres Nations-League-Duell im Juni 2023 endete 0:0, das einzige Unentschieden in dieser Serie.

Tabelle

Grp. 3 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Spanien ESP 3 3 0 0 10 4 +6 9 S S S 2 England ENG 3 2 0 1 11 3 +8 6 S S N 3 Kroatien CRO 3 1 0 2 3 12 -9 3 N N S 4 Tschechien CZE 3 0 0 3 2 7 -5 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In Gruppe 3 der UEFA Nations League A steht Spanien derzeit an der Tabellenspitze, während Kroatien auf dem dritten Platz liegt. Damit ist diese Partie ein direktes Duell mit erheblichen Auswirkungen darauf, wie sich die Gruppe entwickelt.