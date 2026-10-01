Kroatien vs. England: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 3. Okt. 2026 - 12:00 Stadion Rujevica

Kroatien und England stoßen am 3. Oktober 2026 um 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST) an.

Die Schwergewichte der Gruppe A3 treffen in Rijeka aufeinander

Kroatien kehrt im Stadion HNK Rijeka Rujevica auf heimischen Boden zurück und empfängt England am 3. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A der Gruppe A3. Nach einem durchwachsenen ersten Länderspielfenster will die Mannschaft von Cheftrainer Slaven Bilić den Heimvorteil nutzen, um ein wichtiges Ergebnis einzufahren und in der Tabelle zu klettern. Für England von Thomas Tuchel ist die Reise nach Rijeka nach dem souveränen Auswärtssieg am Wochenende ein wichtiger Test, da das Team den Druck auf Gruppenführer Spanien aufrechterhalten will.

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Kroatiens durchwachsenes September-Fenster

Kroatien geht in die Begegnung am Samstag mit dem Ziel, nach der schweren 1:4-Auswärtsniederlage gegen Spanien am 2. Spieltag (29. September) zurückzuschlagen. Stürmer Dion Drena Beljo erzielte in Sevilla den einzigen Treffer Kroatiens, bevor Spanien die Kontrolle übernahm. Das Ergebnis folgte auf einen beeindruckenden 2:1-Auswärtssieg gegen Tschechien in Prag am 1. Spieltag (26. September), weshalb sich Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol und Mateo Kovačić darauf konzentrieren, zuhause die defensive Stabilität wiederherzustellen.

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Englands Streben nach dem schnellen Comeback

England reist voller Selbstvertrauen nach Kroatien, nachdem die Mannschaft am 2. Spieltag (29. September) einen disziplinierten 2:0-Auswärtssieg gegen Tschechien in Prag eingefahren hat. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Spanien im Wembley-Stadion zum Auftakt bescherten Tore in der zweiten Halbzeit von Anthony Gordon (47.) und Kapitän Harry Kane (69.) Thomas Tuchel seinen ersten Nations-League-Sieg als Verantwortlicher. Unterstützt von der Spielgestaltung Trent Alexander-Arnolds und der kreativen Dynamik Jude Bellinghams will England eine Auswärtssiegserie aufbauen.

Kann Kroatiens Mittelfeldmotor Englands Flügelangriffe bremsen?

Frühere Duelle zwischen diesen beiden Fußball-Schwergewichten boten viel taktische Dramatik, darunter Englands 4:2-Sieg in der WM-Gruppenphase früher im Sommer. Kroatien wird versuchen, über Luka Modrić, Mateo Kovačić und Petar Sučić die Kontrolle im Zentrum zu übernehmen und gleichzeitig Dion Drena Beljo und Ivan Perišić in schnellen Umschaltmomenten einzusetzen. England wiederum wird sich auf das dynamische Flügelspiel von Bukayo Saka und Anthony Gordon verlassen, um Kroatiens Abwehrreihe auseinanderzuziehen. Da wichtige Punkte in Gruppe A3 auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an intensive europäische Fußballkost.

Teamnews & Kader

Slaven Bilic hat vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung für Kroatien bestätigt, zudem wurden für die Gastgeber keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren mitgeteilt. Nähere Updates dürften näher am Anstoß folgen.

Auch Thomas Tuchel hat für England bislang keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben, zudem sind derzeit keine bestätigten Ausfälle aufgeführt. Im Kader stehen allerdings Morgan Gibbs-White, der kurzfristig nachnominiert wurde, und Alex Scott, der im vorherigen Spiel sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab.

Form

Kroatien geht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, zuletzt setzte es eine schmerzhafte 1:4-Niederlage gegen Spanien. Zuvor gelang in der Nations League ein 2:1-Auswärtssieg bei Tschechien. In diesen fünf Spielen erzielten die Vatreni sechs Tore, kassierten aber neun, was die defensive Anfälligkeit widerspiegelt, die Bilic beheben soll. Die WM-Kampagne früher im Jahr brachte Siege gegen Ghana und Panama, bevor im Viertelfinale gegen Portugal Schluss war.

England reist mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen an, zuletzt mit dem 2:0-Erfolg gegen Tschechien. Die Nations-League-Kampagne beinhaltete auch eine 2:3-Niederlage gegen Spanien, allerdings zeigte die Mannschaft von Tuchel im Sommer beachtliche Offensivstärke, besiegte Frankreich in einem bemerkenswerten WM-Halbfinale mit 6:4 und verlor anschließend das Finale gegen Argentinien. England erzielte in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte zehn, was sowohl die offensive Durchschlagskraft als auch die gelegentliche defensive Anfälligkeit unterstreicht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete im Juni bei der WM 2026 mit einem klaren 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien, ein Ergebnis, das den Ton für Englands Turnierverlauf vorgab. Davor besiegte England Kroatien bei der EM 2020 mit 1:0 und gewann im November 2018 ein Nations-League-Duell mit 2:1. Kroatiens einziger Sieg in den letzten fünf direkten Duellen gelang bei der WM 2018, als ein 2:1-Erfolg England im Halbfinale ausschaltete. Die Gesamtbilanz aus diesen fünf Spielen spricht für England, das dreimal gewann, während Kroatien auf einen Sieg kommt, bei einem Unentschieden.

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