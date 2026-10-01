Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Diese Seite beinhaltet Affiliate-Links. Falls Du über einen dieser Links etwas kaufst, ist es möglich, dass wir eine Kommission bekommen.
UEFA Nations League A
team-logoKroatien
Stadion Rujevica
team-logoEngland
Ansehen auf DAZN
Unterstützt von

Vorschau auf Kroatien gegen England in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Kroatien - England
UEFA Nations League A
Kroatien
England

Umfassende Spielvorschau auf Kroatien gegen England in der UEFA Nations League. Wir analysieren die Ergebnisse im September, die Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell der Gruppe A3 am Samstagabend im HNK Rijeka Stadion Rujevica.

Kroatien vs. England: Spieldetails

crest
UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Stadion Rujevica

Kroatien und England stoßen am 3. Oktober 2026 um 16:00 GMT (12:00 EST / 17:00 BST / 18:00 SAST) an.

Die Schwergewichte der Gruppe A3 treffen in Rijeka aufeinander

Kroatien kehrt im Stadion HNK Rijeka Rujevica auf heimischen Boden zurück und empfängt England am 3. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A der Gruppe A3. Nach einem durchwachsenen ersten Länderspielfenster will die Mannschaft von Cheftrainer Slaven Bilić den Heimvorteil nutzen, um ein wichtiges Ergebnis einzufahren und in der Tabelle zu klettern. Für England von Thomas Tuchel ist die Reise nach Rijeka nach dem souveränen Auswärtssieg am Wochenende ein wichtiger Test, da das Team den Druck auf Gruppenführer Spanien aufrechterhalten will.

Spain v Croatia - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Kroatiens durchwachsenes September-Fenster

Kroatien geht in die Begegnung am Samstag mit dem Ziel, nach der schweren 1:4-Auswärtsniederlage gegen Spanien am 2. Spieltag (29. September) zurückzuschlagen. Stürmer Dion Drena Beljo erzielte in Sevilla den einzigen Treffer Kroatiens, bevor Spanien die Kontrolle übernahm. Das Ergebnis folgte auf einen beeindruckenden 2:1-Auswärtssieg gegen Tschechien in Prag am 1. Spieltag (26. September), weshalb sich Slaven Bilić, Luka Modrić, Joško Gvardiol und Mateo Kovačić darauf konzentrieren, zuhause die defensive Stabilität wiederherzustellen.

Czechia v England - UEFA Nations League 2026/27 Group A3 MD2Getty Images

Englands Streben nach dem schnellen Comeback

England reist voller Selbstvertrauen nach Kroatien, nachdem die Mannschaft am 2. Spieltag (29. September) einen disziplinierten 2:0-Auswärtssieg gegen Tschechien in Prag eingefahren hat. Nach der 2:3-Heimniederlage gegen Spanien im Wembley-Stadion zum Auftakt bescherten Tore in der zweiten Halbzeit von Anthony Gordon (47.) und Kapitän Harry Kane (69.) Thomas Tuchel seinen ersten Nations-League-Sieg als Verantwortlicher. Unterstützt von der Spielgestaltung Trent Alexander-Arnolds und der kreativen Dynamik Jude Bellinghams will England eine Auswärtssiegserie aufbauen.

Kann Kroatiens Mittelfeldmotor Englands Flügelangriffe bremsen?

Frühere Duelle zwischen diesen beiden Fußball-Schwergewichten boten viel taktische Dramatik, darunter Englands 4:2-Sieg in der WM-Gruppenphase früher im Sommer. Kroatien wird versuchen, über Luka Modrić, Mateo Kovačić und Petar Sučić die Kontrolle im Zentrum zu übernehmen und gleichzeitig Dion Drena Beljo und Ivan Perišić in schnellen Umschaltmomenten einzusetzen. England wiederum wird sich auf das dynamische Flügelspiel von Bukayo Saka und Anthony Gordon verlassen, um Kroatiens Abwehrreihe auseinanderzuziehen. Da wichtige Punkte in Gruppe A3 auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag vom Anpfiff an intensive europäische Fußballkost.

Teamnews & Kader

Kroatien vs England Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • S. Bilic

Slaven Bilic hat vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Aufstellung für Kroatien bestätigt, zudem wurden für die Gastgeber keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren mitgeteilt. Nähere Updates dürften näher am Anstoß folgen.

Auch Thomas Tuchel hat für England bislang keine voraussichtliche Startelf bekannt gegeben, zudem sind derzeit keine bestätigten Ausfälle aufgeführt. Im Kader stehen allerdings Morgan Gibbs-White, der kurzfristig nachnominiert wurde, und Alex Scott, der im vorherigen Spiel sein Debüt in der A-Nationalmannschaft gab.

Form

CRO

CRO - Form

PAN
S0-1
GHA
S2-1
POR
N2-1
CZE
S1-2
ESP
N4-1
Tor erzielt (kassiert)
7/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
ENG

ENG - Form

NOR
S1-2
ARG
N1-2
FRA
S4-6
ESP
N2-3
CZE
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
13/10
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Kroatien geht mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen fünf Spielen in diese Partie, zuletzt setzte es eine schmerzhafte 1:4-Niederlage gegen Spanien. Zuvor gelang in der Nations League ein 2:1-Auswärtssieg bei Tschechien. In diesen fünf Spielen erzielten die Vatreni sechs Tore, kassierten aber neun, was die defensive Anfälligkeit widerspiegelt, die Bilic beheben soll. Die WM-Kampagne früher im Jahr brachte Siege gegen Ghana und Panama, bevor im Viertelfinale gegen Portugal Schluss war.

England reist mit drei Siegen aus den letzten fünf Spielen an, zuletzt mit dem 2:0-Erfolg gegen Tschechien. Die Nations-League-Kampagne beinhaltete auch eine 2:3-Niederlage gegen Spanien, allerdings zeigte die Mannschaft von Tuchel im Sommer beachtliche Offensivstärke, besiegte Frankreich in einem bemerkenswerten WM-Halbfinale mit 6:4 und verlor anschließend das Finale gegen Argentinien. England erzielte in diesen fünf Partien 15 Tore und kassierte zehn, was sowohl die offensive Durchschlagskraft als auch die gelegentliche defensive Anfälligkeit unterstreicht.

Direkter Vergleich

Head to Head

KroatienUnentschiedenEngland
1
1
3
Weltmeisterschaft
England badge
England
ENG
4
Kroatien badge
Kroatien
CRO
2
END
Europameisterschaft
England badge
England
ENG
1
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
UEFA Nations League A
England badge
England
ENG
2
Kroatien badge
Kroatien
CRO
1
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
England badge
England
ENG
0
END
Weltmeisterschaft
Kroatien badge
Kroatien
CRO
2
England badge
England
ENG
1
END
4Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete im Juni bei der WM 2026 mit einem klaren 4:2-Sieg Englands gegen Kroatien, ein Ergebnis, das den Ton für Englands Turnierverlauf vorgab. Davor besiegte England Kroatien bei der EM 2020 mit 1:0 und gewann im November 2018 ein Nations-League-Duell mit 2:1. Kroatiens einziger Sieg in den letzten fünf direkten Duellen gelang bei der WM 2018, als ein 2:1-Erfolg England im Halbfinale ausschaltete. Die Gesamtbilanz aus diesen fünf Spielen spricht für England, das dreimal gewann, während Kroatien auf einen Sieg kommt, bei einem Unentschieden.

Tabelle

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
SpanienSpanienESP
220073+46
S
S
2
EnglandEnglandENG
210143+13
S
N
3
KroatienKroatienCRO
210135-23
N
S
4
TschechienTschechienCZE
200214-30
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen