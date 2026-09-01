Juventus gegen AC Mailand: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 3 6. Sept. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus und AC Mailand treffen am 6. September 2026 um 18:45 Uhr GMT aufeinander (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

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Italienische Giganten treffen in Turin aufeinander

Juventus kehrt ins Allianz Stadium zurück und empfängt AC Mailand am Sonntagabend unter Flutlicht zum 3. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Mit zwei Siegen in Folge und zwei Partien ohne Gegentor im Rücken will die Alte Dame den nächsten wichtigen Heimsieg einfahren und den frühen Schwung an der Tabellenspitze beibehalten. Für AC Mailand ist die Reise nach Westen nach Turin ein gewaltiger Test, um auf dem eigenen perfekten Start in die nationale Saison aufzubauen.

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Die Bianconeri machen Parma mit starkem Endspurt nach der Pause den Garaus

Juventus geht in den Sonntag, nachdem es am 2. Spieltag (29. August) zuhause einen souveränen 2:0-Sieg gegen Parma eingefahren hat. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach der eingewechselte Nicolás González in der 62. Minute den Bann, bevor Teun Koopmeiners in der 88. Minute die drei Punkte endgültig sicherte. Zusammen mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen Frosinone am ersten Spieltag steht Juventus bei der maximalen Ausbeute von 6 Punkten und null Gegentoren und demonstriert damit eine bärenstarke defensive Organisation mit einer von Gleison Bremer angeführten Abwehrreihe.

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Ramos führt die Rossoneri zum Sieg über Venezia

AC Mailand reist voller Selbstvertrauen nach Turin, nachdem es sich am 2. Spieltag (28. August) im San Siro einen 2:0-Sieg gegen Venezia gesichert hat. Stürmer Gonçalo Ramos erzielte in der 69. Minute das Führungstor, bevor ein spätes Eigentor von Redouane Halhal das Ergebnis besiegelte. Zusammen mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Torino am 1. Spieltag kommt AC Mailand ebenfalls auf 6 von 6 möglichen Punkten und setzt auf eine energiegeladene offensive Ausrichtung, getragen von Luka Modrić und Gonçalo Ramos.

Defensive Stabilität gegen dynamischen Angriff im Allianz Stadium

Historisch gesehen sind die Duelle zwischen diesen beiden Spitzenklubs von enormer taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt. Die undurchdringliche Juventus-Defensive steht gegen Milans gefährliche Angriffsreihe vor ihrer bislang härtesten Aufgabe. Da im frühen Rennen um den Scudetto nur Kleinigkeiten die Top-Anwärter trennen, verspricht das Topspiel am Sonntag ab dem Anpfiff ein klassisches italienisches Duell.

Teamnews & Kader

Juventus geht ohne Andrea Cambiaso in dieses Spiel, nachdem er sich beim Sieg über Parma eine Verletzung zugezogen hat. Luciano Spalletti hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Ruben Amorim meldet vor der Reise nach Turin keine Verletzten oder Gesperrten im Mailänder Lager. Eine voraussichtliche Aufstellung der Gäste wurde noch nicht bestätigt, die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie vorliegen.

Form

Juventus hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines verloren und in diesem Zeitraum keines unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Heimsieg gegen Parma, außerdem holte das Team im vorherigen Serie-A-Spiel ein 1:0 auswärts gegen Frosinone. Die einzige Niederlage in diesen fünf Partien gab es gegen Inter in einem Freundschaftsspiel der Vorbereitung, das mit 1:2 verloren ging. Juventus erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte drei.

Mailand hat ebenfalls drei der letzten fünf Spiele gewonnen, bei einer Niederlage und einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Venezia, danach folgte in der Vorbereitung ein 4:2-Auswärtssieg gegen Manchester United. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Chelsea in einem Freundschaftsspiel. Mailand erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 0:0 und wurde im April 2026 in der Serie A im San Siro ausgetragen. Das vorherige Duell, ebenfalls in der Serie A im Oktober 2025, endete im Allianz Stadium ebenfalls torlos. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Juventus auf einen Sieg, Mailand auf einen Sieg, und drei Spiele endeten unentschieden, wobei das einzige entschiedene Serie-A-Ergebnis zwischen beiden ein 2:0-Sieg von Juventus im Januar 2025 war.