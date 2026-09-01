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Vorschau auf Juventus gegen AC Milan in der Serie A: Alles, was ihr wissen müsst

Juventus FC - AC Mailand
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Umfassende Spielvorschau auf Juventus gegen AC Mailand in der Serie A. Wir analysieren die Ergebnisse des 2. Spieltags, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor dem Duell an diesem Sonntagabend im Allianz Stadium.

Juventus gegen AC Mailand: Spieldetails

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Italien Serie A - Spielwoche 3
Allianz Stadium

Juventus und AC Mailand treffen am 6. September 2026 um 18:45 Uhr GMT aufeinander (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Italienische Giganten treffen in Turin aufeinander

Juventus kehrt ins Allianz Stadium zurück und empfängt AC Mailand am Sonntagabend unter Flutlicht zum 3. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Mit zwei Siegen in Folge und zwei Partien ohne Gegentor im Rücken will die Alte Dame den nächsten wichtigen Heimsieg einfahren und den frühen Schwung an der Tabellenspitze beibehalten. Für AC Mailand ist die Reise nach Westen nach Turin ein gewaltiger Test, um auf dem eigenen perfekten Start in die nationale Saison aufzubauen.

Juventus v Parma Calcio - Serie A 2026/27Getty Images

Die Bianconeri machen Parma mit starkem Endspurt nach der Pause den Garaus

Juventus geht in den Sonntag, nachdem es am 2. Spieltag (29. August) zuhause einen souveränen 2:0-Sieg gegen Parma eingefahren hat. Nach einer torlosen ersten Hälfte brach der eingewechselte Nicolás González in der 62. Minute den Bann, bevor Teun Koopmeiners in der 88. Minute die drei Punkte endgültig sicherte. Zusammen mit dem 1:0-Auswärtssieg gegen Frosinone am ersten Spieltag steht Juventus bei der maximalen Ausbeute von 6 Punkten und null Gegentoren und demonstriert damit eine bärenstarke defensive Organisation mit einer von Gleison Bremer angeführten Abwehrreihe.

AC Milan v Venezia FC - Serie A 2026/27Getty Images

Ramos führt die Rossoneri zum Sieg über Venezia

AC Mailand reist voller Selbstvertrauen nach Turin, nachdem es sich am 2. Spieltag (28. August) im San Siro einen 2:0-Sieg gegen Venezia gesichert hat. Stürmer Gonçalo Ramos erzielte in der 69. Minute das Führungstor, bevor ein spätes Eigentor von Redouane Halhal das Ergebnis besiegelte. Zusammen mit dem 2:1-Auswärtssieg gegen Torino am 1. Spieltag kommt AC Mailand ebenfalls auf 6 von 6 möglichen Punkten und setzt auf eine energiegeladene offensive Ausrichtung, getragen von Luka Modrić und Gonçalo Ramos.

Defensive Stabilität gegen dynamischen Angriff im Allianz Stadium

Historisch gesehen sind die Duelle zwischen diesen beiden Spitzenklubs von enormer taktischer Disziplin und hoher Intensität geprägt. Die undurchdringliche Juventus-Defensive steht gegen Milans gefährliche Angriffsreihe vor ihrer bislang härtesten Aufgabe. Da im frühen Rennen um den Scudetto nur Kleinigkeiten die Top-Anwärter trennen, verspricht das Topspiel am Sonntag ab dem Anpfiff ein klassisches italienisches Duell.

Teamnews & Kader

Juventus FC vs AC Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

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Juventus FC
JUV
Aufstellung
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MIL
AC Mailand crest
AC Mailand
MIL

Trainer

  • L. Spalletti

Juventus geht ohne Andrea Cambiaso in dieses Spiel, nachdem er sich beim Sieg über Parma eine Verletzung zugezogen hat. Luciano Spalletti hat zu diesem Zeitpunkt noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Ruben Amorim meldet vor der Reise nach Turin keine Verletzten oder Gesperrten im Mailänder Lager. Eine voraussichtliche Aufstellung der Gäste wurde noch nicht bestätigt, die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie vorliegen.

Form

JUV

JUV - Form

CHE
S0-1
INT
N1-2
PAL
S2-0
FRC
S0-1
PAR
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
7/2
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MIL

MIL - Form

INT
U1-1
CHE
N3-0
MUN
S2-4
TOR
S1-2
VEN
S2-0
Tor erzielt (kassiert)
9/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Juventus hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, eines verloren und in diesem Zeitraum keines unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Heimsieg gegen Parma, außerdem holte das Team im vorherigen Serie-A-Spiel ein 1:0 auswärts gegen Frosinone. Die einzige Niederlage in diesen fünf Partien gab es gegen Inter in einem Freundschaftsspiel der Vorbereitung, das mit 1:2 verloren ging. Juventus erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte drei.

Mailand hat ebenfalls drei der letzten fünf Spiele gewonnen, bei einer Niederlage und einem Unentschieden. Das jüngste Ergebnis war ein 2:0-Sieg gegen Venezia, danach folgte in der Vorbereitung ein 4:2-Auswärtssieg gegen Manchester United. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Chelsea in einem Freundschaftsspiel. Mailand erzielte in den fünf Spielen zehn Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Head to Head

Juventus FCUnentschiedenAC Mailand
1
3
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Italien Serie A
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AC Mailand
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Juventus FC
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Italien Serie A
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Italien Serie A
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2
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AC Mailand
MIL
0
END
Italien Super Cup
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
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MIL
2
END
Italien Serie A
AC Mailand badge
AC Mailand
MIL
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
END
3Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete 0:0 und wurde im April 2026 in der Serie A im San Siro ausgetragen. Das vorherige Duell, ebenfalls in der Serie A im Oktober 2025, endete im Allianz Stadium ebenfalls torlos. In den letzten fünf direkten Duellen kommt Juventus auf einen Sieg, Mailand auf einen Sieg, und drei Spiele endeten unentschieden, wobei das einzige entschiedene Serie-A-Ergebnis zwischen beiden ein 2:0-Sieg von Juventus im Januar 2025 war.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
AS RomAS RomROM
220080+86
S
S
2
Inter MailandInter MailandINT
220051+46
S
S
3
AC MailandAC MailandMIL
220041+36
S
S
4
Juventus FCJuventus FCJUV
220030+36
S
S
5
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
220031+26
S
S
6
Lazio RomLazio RomLAZ
220020+26
S
S
7
UdineseUdineseUDI
211043+14
S
U
8
ComoComoCOM
211032+14
S
U
9
FrosinoneFrosinoneFRC
210131+23
S
N
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
210132+13
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
21013303
S
N
12
CagliariCagliariCGL
21011103
N
S
13
LecceLecceLEC
210124-23
N
S
14
FC TurinFC TurinTOR
200224-20
N
N
15
BolognaBolognaBOL
200202-20
N
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
200203-30
N
N
17
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
200203-30
N
N
18
MonzaMonzaMON
200237-40
N
N
19
VenedigVenedigVEN
200204-40
N
N
20
AC FlorenzAC FlorenzFIO
200207-70
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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