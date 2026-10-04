Vorschau auf Italien gegen Türkei in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Italien gegen Türkei: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stadio Renato Dell'Ara

Italien und die Türkei stoßen am 5. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

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Die Azzurri peilen gegen die Türkei den Durchmarsch an

Italien kehrt ins heimische Renato-Dall'Ara-Stadion zurück und empfängt die Türkei am 4. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27, Liga A, in Gruppe A1. Nach einem beeindruckenden Unentschieden auswärts gegen Frankreich will die Mannschaft von Cheftrainer Roberto Mancini vor den eigenen Fans drei Punkte holen, um ihre Position nahe der Spitze der Gruppe zu festigen. Für die Türkei von Vincenzo Montella ist die Reise nach Bologna nach einem schwierigen Auftritt in Belgien eine entscheidende Gelegenheit, Revanche für das Hinspiel im September zu nehmen.

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Die jüngste Form der Azzurri: Bastoni rettet Punkt in Saint-Denis

Italien geht mit viel Schwung in den Montagabend, nachdem sich das Team am 3. Spieltag (2. Oktober) im Stade de France ein 1:1 gegen Frankreich erkämpft hat. Nach dem Rückstand durch einen Treffer von Michael Olise köpfte Verteidiger Alessandro Bastoni in der 68. Minute den Ausgleich und sicherte damit einen wertvollen Auswärtspunkt. Zusammen mit dem 4:1-Sieg gegen die Türkei in Bursa am 2. Spieltag bleibt Mancinis Italien im Rennen um einen der ersten beiden Plätze, die zum Viertelfinale in Gruppe A1 berechtigen.

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Rückschlag für die Türkei: Niederlage in Lüttich

Die Türkei reist nach Italien und will nach der 0:3-Auswärtsniederlage gegen Belgien im Maurice-Dufrasne-Stadion am 3. Spieltag (2. Oktober) einen Neustart hinlegen. Trotz 20 Abschlüssen wurde Montellas Mannschaft durch einen Doppelpack von Kevin De Bruyne und einen späten Treffer von Romelu Lukaku bezwungen. Nachdem die Türkei im September vier Gegentore gegen Italien kassiert hat, wird die Defensive mit Merih Demiral und Abdülkerim Bardakcı unter enormem Druck stehen, kompakter zu verteidigen.

Duell in Bologna: Balance im Mittelfeld gegen kreative Klasse

Frühere Duelle zwischen diesen beiden Nationen brachten torreiche taktische Schlagabtäusche hervor, darunter vor allem Italiens 4:1-Sieg in Bursa, bei dem Davide Frattesi und Pio Esposito trafen. Italiens zentrales Mittelfeld mit Sandro Tonali, Nicolò Fagioli und Davide Frattesi will das Tempo bestimmen und vorne Moise Kean in Szene setzen. Die Türkei setzt derweil auf die kreative Brillanz von Real-Madrid-Talent Arda Güler und auf das Flügelspiel über Barış Alper Yılmaz, um Italiens Abwehr bei Kontern zu erwischen. Da in Gruppe A1 wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Montag vom Anpfiff an internationale Fußball-Action mit hoher Intensität.

Mögliche Startaufstellungen

Italien: Donnarumma; Kayode, Scalvini, Bastoni, Calafiori; Barella, Tonali, Frattesi; Vergara, P. Esposito, Kean

Türkei: Cakir; Kabak, Demiral, Celik; Kadioglu, Ozcan, Yuksek, Elmali; Akgun, Akturkoglu; Gul

Teamnews & Kader

Roberto Mancini benennt seinen Italien-Kader für diese Partie, Updates zu Verletzungen und Sperren werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Vincenzo Montella ist bei diesem Auswärtsspiel in Bologna für die Türkei verantwortlich. Das türkische Lager musste im Auftaktspiel der Gruppe gegen Frankreich verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen, weitere Teamnews werden vor dem Anpfiff bestätigt.

Form

Italien hat drei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einem 4:1-Sieg gegen die Türkei in der UEFA Nations League, nachdem es am ersten Spieltag desselben Wettbewerbs in Rom eine 0:2-Niederlage gegen Belgien gegeben hatte. Vor der Nations League gewannen die Azzurri zwei Freundschaftsspiele in Folge gegen Griechenland und Luxemburg, beide mit 1:0. Italien erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Die Türkei hat eines ihrer vergangenen fünf Spiele gewonnen und drei verloren, dazu kommt ein weiteres Ergebnis in der Statistik. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:4-Niederlage gegen Italien in der Nations League, zudem gab es im ersten Gruppenspiel eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich. Ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft war das herausragende jüngste Resultat. Die Türkei erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 28. September 2026 in der UEFA Nations League A statt, Italien gewann dabei in Bursa mit 4:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Italien mit drei Siegen und einem Unentschieden klar die Nase vorn, während die Türkei einen Sieg holte, ein 3:2 im März 2022 in einem Freundschaftsspiel in Sivas. Das deutlichste Ergebnis in dieser Serie gab es bei der EM 2020, als Italien in Rom mit 3:0 gewann.

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