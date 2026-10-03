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UEFA Nations League A
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Vorschau auf Italien gegen die Türkei in der UEFA Nations League: Alles, was du wissen musst

Italien - Türkei
UEFA Nations League A
Italien
Türkei

Umfassende Spielvorschau auf Italien gegen Türkiye in der UEFA Nations League. Wir analysieren die Ergebnisse des 3. Spieltags, die Form und die wichtigsten Themen vor diesem Duell der Gruppe A1 am Montagabend im Renato-Dall'Ara-Stadion in Bologna.

Italien gegen Türkei: Spieldetails

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UEFA Nations League A - Spielwoche 4
Stadio Renato Dell'Ara

Italien und die Türkei treten am 5. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

Türkiye v Italy - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images

Italien peilt gegen die Türkei den nächsten Sieg an

Italien kehrt ins heimische Renato-Dall'Ara-Stadion zurück und empfängt die Türkei am 4. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 in Liga A der Gruppe A1. Nach einem beeindruckenden Unentschieden auswärts gegen Frankreich will die Mannschaft von Cheftrainer Roberto Mancini vor heimischem Publikum drei Punkte holen, um ihre Position in der Spitzengruppe der Tabelle zu festigen. Für die Türkei von Vincenzo Montella ist die Reise nach Bologna nach einem schwierigen Auftritt in Belgien eine wichtige Gelegenheit, Revanche für das Hinspiel im September zu nehmen.

FBL-EUR-NATIONS-FRA-ITAGetty Images

Italiens jüngste Form: Bastoni rettet Punkt in Saint-Denis

Italien geht mit viel Schwung in den Montagabend, nachdem sich das Team am 3. Spieltag (2. Oktober) im Stade de France ein 1:1 gegen Frankreich erkämpft hat. Nach dem Rückstand durch einen Treffer von Michael Olise köpfte Verteidiger Alessandro Bastoni in der 68. Minute den Ausgleich und sicherte damit einen wertvollen Auswärtspunkt. Zusammen mit dem 4:1-Sieg gegen die Türkei in Bursa am 2. Spieltag bleibt Mancinis Italien im Rennen um einen Platz unter den ersten beiden und damit um das Viertelfinale in Gruppe A1.

SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYGetty Images

Der Rückschlag der Türkei: Niederlage in Lüttich

Die Türkei reist nach Italien und will nach der 0:3-Auswärtsniederlage gegen Belgien im Maurice-Dufrasne-Stadion am 3. Spieltag (2. Oktober) neu angreifen. Trotz 20 Torschüssen wurde Montellas Mannschaft durch einen Doppelpack von Kevin De Bruyne und einen späten Treffer von Romelu Lukaku bezwungen. Nachdem die Türkei im September vier Tore gegen Italien kassiert hat, steht die Defensive mit Merih Demiral und Abdülkerim Bardakcı unter enormem Druck, sich zu stabilisieren.

Duell in Bologna: Balance im Mittelfeld gegen kreative Klasse

Frühere Duelle zwischen diesen beiden Nationen brachten torreiche taktische Kämpfe hervor, besonders Italiens 4:1-Sieg in Bursa, bei dem Davide Frattesi und Pio Esposito trafen. Italiens zentrales Mittelfeld mit Sandro Tonali, Nicolò Fagioli und Davide Frattesi wird versuchen, das Tempo zu bestimmen und vorne Moise Kean in Szene zu setzen. Die Türkei setzt derweil auf die kreative Brillanz von Real-Madrid-Talent Arda Güler und das Flügelspiel über Barış Alper Yılmaz, um Italiens Hintermannschaft bei Kontern zu überraschen. Da in Gruppe A1 wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Montagabend von der ersten Minute an hochintensiven internationalen Fußball.

Teamnews & Kader

Italien vs Türkei Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • R. Mancini

Roberto Mancini benennt seinen Italien-Kader für diese Partie. Informationen zu Verletzungen und Sperren werden näher am Anpfiff ergänzt, sobald weitere Angaben verfügbar sind.

Vincenzo Montella betreut die Türkei in diesem Auswärtsspiel in Bologna. Das türkische Lager musste im ersten Gruppenspiel gegen Frankreich verletzungsbedingte Rückschläge hinnehmen, weitere Teamnews werden vor dem Anpfiff bestätigt.

Form

ITA

ITA - Form

LUX
S0-1
GRI
S0-1
BEL
N0-2
TUR
S1-4
FRA
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
TUR

TUR - Form

PAR
N0-1
USA
S3-2
FRA
N0-1
ITA
N1-4
BEL
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
4/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Italien hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete mit einem 4:1-Sieg gegen die Türkei in der UEFA Nations League, nachdem es am ersten Spieltag desselben Wettbewerbs in Rom eine 0:2-Niederlage gegen Belgien gegeben hatte. Vor der Nations League gewann Italien zwei Freundschaftsspiele in Folge gegen Griechenland und Luxemburg, beide mit 1:0. Italien erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte sieben.

Die Türkei hat eines ihrer letzten fünf Spiele gewonnen und drei verloren, dazu kommt ein weiteres registriertes Resultat. Das jüngste Spiel endete mit einer 1:4-Niederlage gegen Italien in der Nations League, zudem gab es im ersten Gruppenspiel eine 0:1-Niederlage gegen Frankreich. Ein 3:2-Sieg gegen die USA bei der Weltmeisterschaft war das herausragendste jüngste Resultat. Die Türkei erzielte in diesen fünf Partien sechs Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Head to Head

ItalienUnentschiedenTürkei
3
2
0
UEFA Nations League A
Türkei badge
Türkei
TUR
1
Italien badge
Italien
ITA
4
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
0
Türkei badge
Türkei
TUR
0
END
Freundschaftsspiele
Türkei badge
Türkei
TUR
2
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Europameisterschaft
Türkei badge
Türkei
TUR
0
Italien badge
Italien
ITA
3
END
Freundschaftsspiele
Italien badge
Italien
ITA
1
Türkei badge
Türkei
TUR
1
END
11Erzielte Tore4
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 28. September 2026 in der UEFA Nations League A statt, als Italien in Bursa mit 4:1 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen hat Italien mit drei Siegen und einem Unentschieden klar die Nase vorn, während die Türkei einen Sieg holte, ein 3:2 in einem Freundschaftsspiel im März 2022 in Sivas. Das deutlichste Ergebnis in dieser Serie gab es bei der Euro 2020, als Italien in Rom mit 3:0 gewann.

Tabelle

Grp. 1

#PSUNTG+/-PktForm
1
FrankreichFrankreichFRA
321031+27
U
S
S
2
BelgienBelgienBEL
320151+46
S
N
S
3
ItalienItalienITA
311154+14
U
S
N
4
TürkeiTürkeiTUR
300318-70
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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