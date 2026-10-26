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Italien Serie A
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Vorschau auf Genua gegen Juventus in der Serie A: Juventus will im Luigi Ferraris gegen das widerstandsfähige Genua ein Ausrufezeichen setzen

CFC Genua - Juventus FC
Italien Serie A
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Mit einem abgeklärten 2:0-Auswärtssieg bei Lecce fand Juventus zurück in die Erfolgsspur. Nun reist der Klub ins Stadio Luigi Ferraris, um sich mit Genoa zu messen, das durch seinen 1:0-Heimsieg gegen Venezia ebenfalls Auftrieb erhalten hat.

Genoa gegen Juventus: Spieldetails

crest
Italien Serie A - Spielwoche 9
Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC empfängt Juventus FC am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 21:45 Uhr SAST (19:45 Uhr GMT / 20:45 Uhr MEZ) am 9. Spieltag der Serie-A-Saison im Luigi-Ferraris-Stadion.

Offensivstarkes Mittelfeld trifft auf ligurischen Widerstand

Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Lecce lieferte Juventus am Wochenende genau die Reaktion in der Liga, die nach dem Rückschlag gegen Lazio und einem kräftezehrenden 2:2-Remis gegen Rennes auf europäischer Bühne nötig war. Tore von Weston McKennie und Douglas Luiz in der ersten Halbzeit gaben den Ausschlag. Nun richtet Juventus den Blick auf die Aufgabe unter der Woche in Ligurien. Dort trifft das Team auf ein entschlossenes Genoa unter Daniele De Rossi, das nach dem wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Venezia am Sonntag mit neuem Selbstvertrauen antritt. Mikael Ellertsson erzielte dabei in der ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer.

Genoa CFC v ACF Fiorentina - Serie AGetty Images

Schlüsselduell: Mikael Ellertsson gegen Pierre Kalulu

Gefahr über die Außenbahn: Mikael Ellertsson war gegen Venezia der Matchwinner für Genoa. Er erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer und sorgte von den Außenbahnen aus immer wieder für Angriffsimpulse. Mit seinen direkten Läufen in die Halbräume wird er die Abwehr von Juventus fordern.

Defensive Stabilität: Pierre Kalulu sorgt auf der rechten Seite der Juventus-Abwehr weiterhin für taktische Flexibilität. In Lecce brachte er 41 Pässe an und gewann beide seiner Zweikämpfe am Boden. Kalulu soll Ellertssons Rückpässe von der Grundlinie unterbinden und zugleich Umschaltaktionen über die Außenbahn unterstützen.

US Lecce v Juventus - Serie A 2026/27Getty Images

Taktikanalyse und voraussichtliche Startaufstellungen

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Einschätzung zum Spiel: Juventus geht auswärts als klarer Favorit in die Partie und will früh die Kontrolle über das Spielfeld übernehmen. Teun Koopmeiners und Douglas Luiz sollen dabei im zentralen Mittelfeld das Tempo bestimmen. Das Team von De Rossi wird versuchen, den Druck in einem kompakten tiefen bis mittleren Block abzufangen und Junior Messias sowie Stephan El Shaarawy bei schnellen Vorstößen hinter die aufgerückten Außenspieler von Juventus in Position zu bringen.

Personalien und Kader

CFC Genua vs Juventus FC Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-3
CFC Genua crest
CFC Genua
GEN
page.match.formation.title
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-5-2
J. BijlowJ. BijlowLeo ÖstigardLeo ÖstigardJohan VásquezJohan VásquezS. OtoaS. OtoaM. EllertssonM. EllertssonS. WiafeS. WiafeM. MitajM. MitajHamed TraorèHamed TraorèJ. MessiasJ. MessiasM. OsmajicM. OsmajicS. El ShaarawyS. El ShaarawyG. VicarioG. VicarioG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiJ. LucumiJ. LucumiW. McKennieW. McKennieP. KaluluP. KaluluD. LuizD. LuizT. KoopmeinersT. KoopmeinersA. CambiasoA. CambiasoR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniN. WoltemadeN. Woltemade
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
3-4-3
CFC Genua

Startelf

Juventus FC

Trainer

  • D. De Rossi
  • L. Spalletti

Genoa muss in diesem Spiel auf Joi Xheto Nuredini und Lorenzo Colombo verzichten, die beide als verletzt geführt werden. Trainer Daniele De Rossi hat noch keine voraussichtliche Startaufstellung bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor Anpfiff erwartet.

Juventus hat eine längere Verletztenliste. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien und Manuel Locatelli fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Spalletti hat noch keine bestätigte Aufstellung bekannt gegeben. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

GEN

GEN - Form

PAR
N2-1
RBU
N2-0
FIO
S2-1
ROM
N2-0
VEN
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
4/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
JUV

JUV - Form

CGL
U1-1
CEL
S1-2
LAZ
N0-3
REN
U2-2
LEC
S0-2
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Genoa verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Roma in der Serie A. In diesem Zeitraum verlor das Team außerdem 1:2 gegen Parma und 0:2 gegen Rapid Bucuresti. Den einzigen Sieg holte Genoa mit einem 2:1 in der Liga gegen Fiorentina. In den fünf Spielen erzielte Genoa fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Probleme sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wider.

Juventus gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Zuletzt setzte es in der Serie A eine schmerzhafte 0:3-Heimniederlage gegen Lazio. Zuvor gewann Juventus in der Europa League auswärts mit 2:1 gegen Celta Vigo und spielte in der Liga 1:1 gegen Cagliari. Der 2:0-Sieg gegen Atalanta war das Highlight dieses Zeitraums. In den fünf Partien erzielte Juventus vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Head to Head

CFC GenuaUnentschiedenJuventus FC
0
1
4
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
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CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
Italien Serie A
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CFC Genua
GEN
0
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
CFC Genua badge
CFC Genua
GEN
0
END
0Erzielte Tore7
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor0/5

Zuletzt trafen die beiden Teams am 6. April 2026 aufeinander. Juventus empfing Genoa damals in der Serie A und gewann mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen dominierte Juventus mit vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage. Genoa blieb in drei dieser fünf Begegnungen ohne Tor, während Juventus in diesem Zeitraum insgesamt neun Treffer erzielte.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
87102310+1322
S
S
S
U
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
8710165+1122
S
S
S
S
U
3
AS RomAS RomROM
8530196+1318
U
S
U
U
S
4
AC MailandAC MailandMIL
8530167+918
S
S
U
S
U
5
ComoComoCOM
8521147+717
S
S
U
N
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
84221713+414
U
S
N
S
U
7
Juventus FCJuventus FCJUV
8422118+314
S
N
U
S
N
8
FC TurinFC TurinTOR
84131311+213
S
S
S
U
N
9
CagliariCagliariCGL
841369-313
N
N
U
S
S
10
SSC NeapelSSC NeapelNAP
83231310+311
U
N
S
U
S
11
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
83141415-110
U
N
S
N
N
12
LecceLecceLEC
8305914-59
N
S
N
N
S
13
BolognaBolognaBOL
8224810-28
S
N
S
U
N
14
SassuoloSassuoloSAS
82241216-48
N
N
U
N
S
15
MonzaMonzaMON
82151518-37
N
S
N
S
N
16
CFC GenuaCFC GenuaGEN
8215613-77
S
N
S
N
U
17
UdineseUdineseUDI
8116918-94
N
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
8116919-104
N
N
N
U
S
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
8116515-104
N
N
N
S
N
20
VenedigVenedigVEN
8107617-113
N
S
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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