Genoa gegen Juventus: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 9 28. Okt. 2026 - 15:45 Stadio Luigi Ferraris

Genoa CFC empfängt Juventus FC am Mittwoch, 28. Oktober 2026, um 21:45 Uhr SAST (19:45 Uhr GMT / 20:45 Uhr MEZ) am 9. Spieltag der Serie-A-Saison im Luigi-Ferraris-Stadion.

Offensivstarkes Mittelfeld trifft auf ligurischen Widerstand

Mit einem souveränen 2:0-Auswärtssieg in Lecce lieferte Juventus am Wochenende genau die Reaktion in der Liga, die nach dem Rückschlag gegen Lazio und einem kräftezehrenden 2:2-Remis gegen Rennes auf europäischer Bühne nötig war. Tore von Weston McKennie und Douglas Luiz in der ersten Halbzeit gaben den Ausschlag. Nun richtet Juventus den Blick auf die Aufgabe unter der Woche in Ligurien. Dort trifft das Team auf ein entschlossenes Genoa unter Daniele De Rossi, das nach dem wichtigen 1:0-Heimsieg gegen Venezia am Sonntag mit neuem Selbstvertrauen antritt. Mikael Ellertsson erzielte dabei in der ersten Halbzeit den entscheidenden Treffer.

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Schlüsselduell: Mikael Ellertsson gegen Pierre Kalulu

Gefahr über die Außenbahn: Mikael Ellertsson war gegen Venezia der Matchwinner für Genoa. Er erzielte in der 25. Minute den Führungstreffer und sorgte von den Außenbahnen aus immer wieder für Angriffsimpulse. Mit seinen direkten Läufen in die Halbräume wird er die Abwehr von Juventus fordern.

Defensive Stabilität: Pierre Kalulu sorgt auf der rechten Seite der Juventus-Abwehr weiterhin für taktische Flexibilität. In Lecce brachte er 41 Pässe an und gewann beide seiner Zweikämpfe am Boden. Kalulu soll Ellertssons Rückpässe von der Grundlinie unterbinden und zugleich Umschaltaktionen über die Außenbahn unterstützen.

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Taktikanalyse und voraussichtliche Startaufstellungen

Genoa CFC (3-4-2-1): Bijlow; Otoa, Østigård, Vásquez; Ellertsson, Traorè, Wiafe, Mitaj; Messias, El Shaarawy; Osmajić.

Juventus FC (3-5-2): Vicario; Gatti, Bremer, Lucumí; Kalulu, McKennie, Luiz, Koopmeiners, Cambiaso; Woltemade, Kolo Muani.

Einschätzung zum Spiel: Juventus geht auswärts als klarer Favorit in die Partie und will früh die Kontrolle über das Spielfeld übernehmen. Teun Koopmeiners und Douglas Luiz sollen dabei im zentralen Mittelfeld das Tempo bestimmen. Das Team von De Rossi wird versuchen, den Druck in einem kompakten tiefen bis mittleren Block abzufangen und Junior Messias sowie Stephan El Shaarawy bei schnellen Vorstößen hinter die aufgerückten Außenspieler von Juventus in Position zu bringen.

Personalien und Kader

Genoa muss in diesem Spiel auf Joi Xheto Nuredini und Lorenzo Colombo verzichten, die beide als verletzt geführt werden. Trainer Daniele De Rossi hat noch keine voraussichtliche Startaufstellung bestätigt. Weitere Informationen werden kurz vor Anpfiff erwartet.

Juventus hat eine längere Verletztenliste. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien und Manuel Locatelli fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Spalletti hat noch keine bestätigte Aufstellung bekannt gegeben. Sobald weitere Informationen vorliegen, werden sie ergänzt.

Form

Genoa verbuchte in den letzten fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:2-Niederlage gegen Roma in der Serie A. In diesem Zeitraum verlor das Team außerdem 1:2 gegen Parma und 0:2 gegen Rapid Bucuresti. Den einzigen Sieg holte Genoa mit einem 2:1 in der Liga gegen Fiorentina. In den fünf Spielen erzielte Genoa fünf Tore und kassierte sieben Gegentreffer. Diese Bilanz spiegelt die Probleme sowohl in der Offensive als auch in der Defensive wider.

Juventus gewann zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Zuletzt setzte es in der Serie A eine schmerzhafte 0:3-Heimniederlage gegen Lazio. Zuvor gewann Juventus in der Europa League auswärts mit 2:1 gegen Celta Vigo und spielte in der Liga 1:1 gegen Cagliari. Der 2:0-Sieg gegen Atalanta war das Highlight dieses Zeitraums. In den fünf Partien erzielte Juventus vier Tore und kassierte fünf Gegentreffer.

Direkter Vergleich

Zuletzt trafen die beiden Teams am 6. April 2026 aufeinander. Juventus empfing Genoa damals in der Serie A und gewann mit 2:0. In den letzten fünf direkten Duellen dominierte Juventus mit vier Siegen, einem Unentschieden und keiner Niederlage. Genoa blieb in drei dieser fünf Begegnungen ohne Tor, während Juventus in diesem Zeitraum insgesamt neun Treffer erzielte.