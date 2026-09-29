Vorschau auf Frankreich gegen Italien in der UEFA Nations League: Alles, was ihr wissen müsst

Frankreich vs. Italien: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 3 2. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Frankreich und Italien stoßen am 2. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT an (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST).

Showdown der Gruppe A1 i n Saint-Denis

Frankreich kehrt ins Stade de France zurück und empfängt den historischen Rivalen Italien am 3. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A der Gruppe A1. Nach zwei Siegen in Folge während der Länderspielpause will Frankreich seine Führung an der Spitze der Gruppe vor heimischem Publikum ausbauen. Für Italien ist die Reise nach Paris nach einer eindrucksvollen Reaktion eine gewaltige Prüfung seiner Qualitäten, während die Mannschaft den Platz unter den ersten beiden Teams behaupten will.

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Perfektes Fenster für Les Bleus: Zwei Siege in Folge

Frankreich geht am Freitagabend mit sechs von sechs möglichen Punkten in die Partie, nachdem an den Spieltagen 1 und 2 zwei disziplinierte Auswärtsauftritte gelungen waren. Nach dem 1:0 zum Auftakt gegen Türkiye in Kocaeli sicherte sich Frankreich in Brüssel gegen Belgien einen weiteren hart erkämpften 1:0-Sieg. Joker Michael Olise sorgte mit seinem Treffer in der 88. Minute gegen die Belgier für den entscheidenden Impuls und unterstrich damit die beeindruckende taktische Tiefe des Kaders unter Druck.

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Vier Tore von Gli Azzurri in Bursa

Italien reist nach Paris und will auf einer mitreißenden Leistung aufbauen, nachdem die Mannschaft sich von einem Rückschlag am ersten Spieltag erholt hat. Auf die 0:2-Heimniederlage gegen Belgien in Rom reagierte Italien eindrucksvoll mit einem dominanten 4:1-Auswärtssieg gegen Türkiye. Treffer in der ersten Halbzeit von Alessandro Bastoni, Davide Frattesi und Michael Kayode brachten Italien vollständig in Kontrolle, bevor Pio Esposito in der zweiten Halbzeit den vierten Treffer nachlegte und damit zeigte, dass Italiens Offensive reichlich Durchschlagskraft besitzt.

Dynamischer Motor im Mittelfeld trifft auf italienische Finesse

Duelle zwischen diesen beiden europäischen Schwergewichten sind konstant von hoher körperlicher Intensität und vielen taktischen Anpassungen geprägt. Frankreichs Mittelfeldmotor um Eduardo Camavinga und Andy Diouf will das Tempo bestimmen und kreative Räume für Bradley Barcola und Ousmane Dembélé öffnen. Italien wiederum wird auf die Übersicht von Sandro Tonali und Davide Frattesi setzen, um das Zusammenspiel mit Pio Esposito und Giacomo Raspadori herzustellen. Da eine wichtige Position in Gruppe A1 auf dem Spiel steht, verspricht das Duell am Freitag internationale Dramatik auf Topniveau vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Der Frankreich-Kader von Zinedine Zidane musste in dieser Länderspielpause bereits einen verletzungsbedingten Rückschlag verkraften. Ibrahima Konate musste nach einer Verletzung des Seitenbandes im rechten Bein, die er sich im Training zugezogen hatte, abreisen und kehrte umgehend zu Real Madrid zurück. Wie lange seine Genesung dauern wird, ist weiterhin unbestätigt. Der junge Spieler von Manchester United, Leny Yoro, erhielt deshalb überraschend seine erste Berufung in die A-Nationalmannschaft. Weitere Informationen zu Verletzungen oder Sperren liegen für die Heimmannschaft derzeit nicht vor, Updates werden näher am Anstoß ergänzt.

Roberto Mancini hat für Italien noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt, und zu Verletzungen oder Sperren im Kader der Gäste wurden in diesem Stadium keine konkreten Details mitgeteilt. Weitere Teamnews werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Frankreich hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen, wobei der jüngste Auftritt ein 1:0-Auswärtssieg in der Nations League gegen Turkiye war, der Zidane einen erfolgreichen Start bescherte. Davor musste Les Bleus bei der Weltmeisterschaft zwei Niederlagen in Folge hinnehmen, ein 4:6 gegen England im Halbfinale und ein 0:2 gegen Spanien im Viertelfinale. Der WM-Lauf hatte offensiv durchaus Versprechen gezeigt, mit Siegen gegen Marokko und Paraguay, und Frankreich erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore bei acht Gegentoren.

Italiens jüngste Form zeichnet ein schwierigeres Bild. Die Mannschaft von Mancini verlor ihr Auftaktspiel in der Nations League mit 0:2 gegen Belgien und hat insgesamt nur drei ihrer letzten fünf Partien gewonnen, diese Siege gab es gegen Griechenland, Luxemburg und Nordirland. Hinzu kommt ein 1:1 gegen Bosnien und Herzegowina in der WM-Qualifikation zu Beginn dieses Jahres. Italien hat in diesen fünf Spielen nur fünf Tore erzielt, eine Zahl, die Tonalis Aussage unterstreicht, dass dem Kader eine dominante individuelle Präsenz fehlt.

Direkter Vergleich

Frankreich hat dieses Duell in der jüngeren Vergangenheit dominiert und vier der letzten fünf Aufeinandertreffen zwischen den Teams gewonnen. Das jüngste Aufeinandertreffen, ein Duell in der UEFA Nations League im November 2024, endete mit einem 3:1 für Frankreich, wobei Italien Gastgeber war, und das Rückspiel früher in derselben Kampagne brachte in Paris ein identisches 3:1 hervor. Italien hat Frankreich in keinem der fünf verzeichneten Spiele zwischen den Teams besiegt, eine Serie, die bis 2012 zurückreicht und der Mannschaft von Mancini eine schwierige jüngere Bilanz beschert, die es zu überwinden gilt.

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