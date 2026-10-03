Vorschau auf Frankreich gegen Belgien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 5. Okt. 2026 - 14:45 Stade de France

Frankreich gegen Belgien beginnt am 5. Oktober 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Zizou peilt als Trainer den ersten Heimsieg an

Frankreich musste sich im ersten Heimspiel unter Zinedine Zidane als Trainer mit einem 1:1 gegen Italien begnügen. Michael Olises Traumtor wurde von Alessandro Bastoni egalisiert, der einen Fehler von Milans Mittelfeldspieler Adrien Rabiot ausnutzte. Frankreich beendete die Partie zudem nur mit zehn Mann, nachdem Dayot Upamecano spät die Gelb-Rote Karte gesehen hatte. Frankreich hat die vergangenen sechs Duelle mit Belgien gewonnen, muss aber auf den verletzten Schlüsselspieler Kylian Mbappe verzichten.

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Belgien fertigt Griechenland ab

Belgien wiederum war für die formstarke Türkei viel zu stark und besiegte die Türken dank Toren von Romelu Lukaku sowie eines Doppelpacks von Kevin De Bruyne mit 3:0. Es war ein willkommenes Ergebnis für die Belgier nach der knappen 0:1-Niederlage gegen Frankreich, die auf einen 2:0-Sieg über Italien gefolgt war. Achtet auf das talentierte 21-jährige PSG-Juwel Mika Godts, der am 1. Spieltag gegen die Italiener getroffen hat.

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Teamnews & Kader

Zinedine Zidane hat seine voraussichtliche Aufstellung vor dem Spiel nicht bestätigt, und für Frankreich liegen derzeit keine Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Es gibt allerdings Sorgen um Kylian Mbappé, der sich während der Länderspielpause eine Knieüberstreckung zugezogen hat, wobei sein Klub Real Madrid seine Genesung genau beobachtet. Nähere Informationen zu seiner Verfügbarkeit werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Mark van Bommel hat für Belgien noch keine voraussichtliche Startelf bekanntgegeben, und für die Gäste sind keine Verletzungen oder Sperren bestätigt. Weitere Teamnews werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Frankreich geht in dieses Spiel, nachdem es beide Nations-League-Partien gewonnen hat, zunächst mit einem 1:0-Auswärtssieg gegen Türkiye und anschließend mit einem 1:0-Erfolg gegen Belgien in Brüssel. In den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben stehen drei Siege und zwei Niederlagen zu Buche, wobei diese Pleiten bei der WM gegen Spanien und England zustande kamen, als Frankreich bei den beiden K.-o.-Runden-Aus insgesamt acht Gegentore kassierte. Seitdem hat sich die Mannschaft defensiv deutlich stabilisiert und in der Nations League zwei Zu-Null-Spiele in Folge geschafft.

Belgien hat ebenfalls zwei seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, zuletzt in der Nations League mit 2:0 gegen Italien, bevor die Niederlage gegen Frankreich folgte. Bei der WM verlor Belgien gegen Spanien und reist mit zwei Siegen und zwei Niederlagen aus den vergangenen vier Pflichtspielen an, wobei die Defensivbilanz gegen Topgegner anfällig wirkt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen der beiden Teams liegt erst wenige Tage zurück, als Frankreich in der UEFA Nations League mit 1:0 in Brüssel gewann und Olises spätes Tor den Unterschied ausmachte. In den vergangenen fünf direkten Duellen hatte Frankreich die Oberhand, gewann vier dieser Begegnungen, während Belgien nur eine für sich entschied. Der einzige belgische Sieg kam in einem Nations-League-Spiel zustande. Frankreich war in diesem Duell besonders konstant, gewann das vorherige Nations-League-Heimspiel mit 2:0 und setzte sich auch bei der EM 2024 mit 1:0 gegen Belgien durch.

Tabelle

Grp. 1 Form # P S U N T G +/- Pkt Form 1 Frankreich FRA 3 2 1 0 3 1 +2 7 U S S 2 Belgien BEL 3 2 0 1 5 1 +4 6 S N S 3 Italien ITA 3 1 1 1 5 4 +1 4 U S N 4 Türkei TUR 3 0 0 3 1 8 -7 0 N N N Championship Playoff Play-offs Abstieg Abstieg

In Gruppe 1 der UEFA Nations League steht Frankreich aktuell an der Tabellenspitze, Belgien ist Zweiter.