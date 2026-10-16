Everton gegen Chelsea: Spieldaten

Premier League - Spielwoche 7 17. Okt. 2026 - 07:30 Hill Dickinson Stadium

Everton F.C. und Chelsea F.C. spielen am 17. Oktober 2026 um 11:30 Uhr GMT (7:30 Uhr EST / 12:30 Uhr BST / 13:30 Uhr SAST).

Everton empfängt Chelsea in Topform

Everton kehrt ins heimische Hill Dickinson Stadium zurück und empfängt Chelsea am 7. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach der Länderspielpause im Herbst will Everton an einen hart erkämpften Auswärtsauftritt anknüpfen und in Liverpool ein wichtiges Ergebnis erzielen. Für Chelsea bietet die Reise nach Merseyside nach einer dominanten Vorstellung mit fünf Toren vor der Pause die Chance, in der Premier-League-Tabelle weiter nach oben zu klettern.

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Evertons torreiches Remis im MKM Stadium

Everton geht nach einem 2:2 bei Hull City am 6. Spieltag (11. Oktober) in die Partie am Samstag. Mittelfeldspieler Kiernan Dewsbury-Hall glich in der 55. Minute aus, bevor Stürmer Thierno Barry Everton in der 68. Minute in Führung brachte. Hull gelang jedoch noch der späte Ausgleich. Mit Jack Grealish, James Garner und Kiernan Dewsbury-Hall als kreativen Kräften im Zentrum will Everton zu Hause einen guten Rhythmus im Mittelfeld finden.

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Chelseas klarer Sieg mit fünf Toren gegen Bournemouth

Chelsea reist nach einem deutlichen 5:1-Heimsieg gegen AFC Bournemouth am 10. Oktober an der Stamford Bridge mit viel Rückenwind nach Liverpool. Frühe Treffer von Jordan Henderson und Morgan Rogers brachten Chelsea auf Kurs. In der zweiten Halbzeit traf João Pedro zweimal, ehe Henderson spät seinen zweiten Treffer erzielte. Angetrieben von den kreativen Spielmachern Cole Palmer und Morgan Rogers sowie Stürmer João Pedro geht Chelsea mit einem starken Angriffsrhythmus in die Partie am Samstag.

Chelseas letzte fünf Gastspiele bei Everton

1. Mai 2022: Premier League, Niederlage 1:0

6. August 2022: Premier League, Sieg 1:0 | Jorginho per Elfmeter

10. Dezember 2023: Premier League, Niederlage 2:0

22. Dezember 2024: Premier League, Unentschieden 0:0

21. März 2026: Premier League, Niederlage 3:0

Personal und Kader

David Moyes hat seine voraussichtliche Aufstellung vor der Partie noch nicht bestätigt. Bei Everton sind derzeit weder Verletzungen noch Sperren verzeichnet. Weitere Informationen werden kurz vor Anpfiff erwartet.

Chelsea muss auf den verletzten Jamie Gittens verzichten. Sperren sind bei den Gästen nicht gemeldet. Welche weiteren Kaderoptionen Xabi Alonso zur Verfügung stehen, wird sich kurz vor dem Spiel bestätigen.

Form

Everton geht in guter Verfassung in dieses Spiel und ist seit fünf Pflichtspielen ungeschlagen: drei Siege und zwei Unentschieden stehen zu Buche. Die Mannschaft von Moyes spielte zuletzt 2:2 gegen Hull City, nachdem sie zuvor in der Premier League gegen Ipswich Town und im Carabao Cup gegen Wolverhampton Wanderers jeweils mit 1:0 gewonnen hatte. Ein 2:2 gegen Manchester United zu einem früheren Zeitpunkt dieser Serie zeigte, dass Everton auch gegen Teams aus der oberen Tabellenhälfte mithalten kann. In diesen fünf Spielen erzielte Everton fünf Tore und kassierte nur drei Gegentreffer. Die Bilanz spiegelt eine Mannschaft wider, die defensiv zunehmend stabiler wird.

Chelseas jüngste Form ist wechselhafter. Die Mannschaft von Alonso hat von ihren letzten fünf Spielen zwei gewonnen, eines unentschieden gespielt und zwei verloren. Der Höhepunkt war das deutliche 5:1 gegen Bournemouth im jüngsten Spiel, auf das zuvor allerdings eine 0:3-Niederlage gegen Brentford gefolgt war. Auch ein 6:3-Sieg gegen Leeds United im Carabao Cup gehört zu dieser Serie. Chelsea erzielte in den fünf Spielen 16 Tore, kassierte aber neun Gegentreffer. Die Mannschaft ist offenbar gleichermaßen zu Glanzleistungen wie zu Schwächephasen fähig.

Direktvergleich

Das jüngste Duell der beiden Klubs fand im März 2026 statt. Everton gewann zu Hause mit 3:0, das deutlichste Ergebnis des Klubs in den jüngsten direkten Duellen. Davor hatte Chelsea den Vergleich dominiert und im Dezember 2025 an der Stamford Bridge mit 2:0 sowie im April des Vorjahres mit 1:0 gewonnen. In den letzten fünf Premier-League-Duellen weist Chelsea insgesamt die bessere Bilanz auf. Evertons Heimsieg zu Beginn dieses Jahres zeigt allerdings, dass die aktuelle Form bei dieser Begegnung nicht immer ausschlaggebend ist.