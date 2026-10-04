England vs. Tschechien: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Wembley

England und Tschechien stoßen am 6. Oktober 2026 um 18:45 Uhr GMT (14:45 Uhr EST / 19:45 Uhr BST / 20:45 Uhr SAST) an.

England will seine dominante Serie in Gruppe C fortsetzen

England kehrt ins Wembley-Stadion zurück und empfängt die Tschechische Republik am 4. Spieltag seiner UEFA-Nations-League-Saison 2026/27 in Liga A, Gruppe C. Nach einem rekordverdächtigen Auswärtsauftritt am Wochenende will die Mannschaft von Thomas Tuchel den Schwung vor den eigenen Fans nutzen und die Kontrolle an der Tabellenspitze weiter festigen. Für Tschechien von Santi Denia ist die Reise nach London nach einem schwierigen Auftritt gegen Spanien eine große Herausforderung, da das Team innerhalb von zwei Wochen eine zweite Niederlage gegen England vermeiden will.

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Englands Sieben-Tore-Gala in Rijeka

England geht mit viel Selbstvertrauen in den Dienstagabend, nachdem es am 3. Spieltag (3. Oktober) einen eindrucksvollen 7:0-Auswärtssieg gegen Kroatien gefeiert hat. Kapitän Harry Kane und Bukayo Saka trafen jeweils doppelt, dazu kamen Tore von Jude Bellingham, Anthony Gordon und Joker Morgan Rogers bei einer gnadenlosen Offensivvorstellung. Die Leistung bedeutete für Tuchel den zweiten Sieg in Folge nach dem 2:0-Auswärtserfolg gegen Tschechien in Prag am 2. Spieltag und bringt England in eine starke Position.

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Tschechiens späte Disziplinprobleme in Oviedo

Tschechien reist nach Wembley und will sich nach der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Spanien im Carlos Tartiere Stadium am 3. Spieltag (3. Oktober) neu sammeln. Jiří Sláma brachte die Gäste in der 68. Minute bis auf ein Tor heran, doch eine späte zweite Gelbe Karte für Ladislav Krejčí in der 84. Minute stoppte ihr Aufbäumen, bevor Mikel Merino Spaniens Sieg besiegelte. Ohne den gesperrten Krejčí muss die Mannschaft von Denia defensiv enorme Disziplin zeigen, um Englands Angriff in Schach zu halten.

Showdown in Wembley: Defensivkompaktheit trifft auf schlagkräftige Offensive

Als die beiden Teams im September in Prag aufeinandertrafen, sorgten Treffer von Anthony Gordon und Harry Kane in der zweiten Halbzeit für einen 2:0-Sieg Englands. Englands Zentrale mit Jude Bellingham, Elliot Anderson und Trent Alexander-Arnold will das Tempo bestimmen und Bukayo Saka sowie Anthony Gordon über die Flügel in Szene setzen. Tschechien wird sich derweil auf einen tiefen Block verlassen, angeführt von Štěpán Chaloupek und Robin Hranáč, und Adam Hložek mit schnellen Kontern bedienen wollen. Da in Gruppe C wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Dienstagabend schon ab dem Anpfiff intensive Länderspiel-Action.

Teamnews & Kader

Thomas Tuchel hat vor dieser Partie mit Fitnesssorgen zu kämpfen. Sowohl Ezri Konsa als auch Nico O'Reilly verpassten das Gruppentraining, bevor der Kader nach Prag reiste, und Tuchel sagte, dass er noch nicht sicher sei, ob einer von beiden zum Einsatz kommen wird. In der voraussichtlichen Startelf steht James Trafford im Tor, davor Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa und Lewis Hall in der Abwehr, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham und Elliot Anderson im Mittelfeld sowie Bukayo Saka und Anthony Gordon hinter Harry Kane. Nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bei Tschechien wird erwartet, dass Santi Denia Lukas Hornicek im Tor aufbietet, hinter einer Viererkette mit Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama und Stepan Chaloupek. Im Mittelfeld werden voraussichtlich Michal Sadilek, Alex Kral und Matej Radosta spielen, während Pavel Sulc und Lukas Ambros Stürmer Adam Hlozek unterstützen sollen. Für die Gastgeber sind aktuell keine Verletzungen oder Sperren gelistet.

Form

England hat drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei 14 Tore erzielt und sieben kassiert. Das jüngste Resultat war eine 2:3-Niederlage gegen Spanien in der Nations League, davor schlug das Team jedoch Frankreich im WM-Viertelfinale mit 6:4. In dieser Phase gab es zudem Siege gegen Norwegen und Mexiko, während die einzige weitere Niederlage im Halbfinale gegen Argentinien kam.

Tschechien verzeichnete in den letzten fünf Spielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, bei sechs erzielten und acht kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage in der Nations League gegen Kroatien, zudem schied das Team bei der WM in der Gruppenphase nach einem 0:3 gegen Mexiko aus. In dieser Serie gab es außerdem ein 1:1 gegen Südafrika und eine 1:2-Niederlage gegen Südkorea, der einzige Sieg gelang gegen Guatemala.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand bei der EURO 2020 statt, als England mit 1:0 gewann. England hat in den letzten vier direkten Duellen die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Tschechien. Tschechiens einziger Sieg in den vorliegenden Daten war ein 2:1 in Prag in der Qualifikation zur Europameisterschaft im Oktober 2019, ein Ergebnis nach Englands 5:0-Sieg im Rückspiel in Wembley früher in jenem Jahr.

Tabelle