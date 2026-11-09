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UEFA Nations League A
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Wembley
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Vorschau auf England gegen Kroatien in der UEFA Nations League: England will den Wettbewerb dominieren

England - Kroatien
UEFA Nations League A
England
Kroatien

Gestärkt durch zwei souveräne Siege in Folge ohne Gegentor, darunter ein beeindruckendes 7:0 in Rijeka und ein müheloses 3:0 gegen Tschechien, empfängt England eine stolze kroatische Mannschaft. Sie reist mit dem festen Willen nach London, den Nationalstolz wiederherzustellen und den Schmerz der späten 1:2-Niederlage gegen Spanien vergessen zu machen.

England gegen Kroatien: Spieldetails

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UEFA Nations League A - Spielwoche 5
Wembley

Wembley ist bereit: Torfreudiges England stellt Kroatiens Stolz auf die Probe

England empfängt Kroatien im Wembley-Stadion zum vorletzten Spiel der Gruppe 3 in der UEFA Nations League. Der Mannschaft von Thomas Tuchel reicht ein Unentschieden, um sich einen Platz im Viertelfinale zu sichern.

England geht in starker Form in die Partie. Im Hinspiel vergangenen Monat fertigte die Mannschaft Kroatien mit 7:0 ab, einem der deutlichsten Ergebnisse Englands in jüngerer Erinnerung. Dieser Erfolg und drei Siege aus den ersten vier Gruppenspielen haben England eine hervorragende Ausgangsposition in der Nations League verschafft.

England Press ConferenceGetty Images

Tuchel hat einen 25 Spieler umfassenden Kader nominiert, der einige bemerkenswerte Personalien bereithält. Jobe Bellingham wurde nach seinem Einsatz für die U21 erstmals in die A-Nationalmannschaft berufen, nachdem sein Bruder Jude Berichten zufolge auf seine Aufnahme gedrängt hatte. Auch Josh King von Fulham wurde nominiert. Tuchel lobte die Vielseitigkeit und den Charakter des 25-Jährigen.

Cole Palmer und Phil Foden sind die prominentesten Abwesenden. Tuchel äußerte sich deutlich zu Palmers Situation: Der Mittelfeldspieler von Chelsea habe zu viele Lehrgänge der Nationalmannschaft verpasst, und die Spieler, die bei der Weltmeisterschaft so gut gespielt hätten, hätten weiterhin Vorrang. Foden wiederum stand kurz vor einer Rückkehr, ehe er bei Manchester City auf der Bank Platz nehmen musste.

Declan Rice geht in herausragender Vereinsform in die Partie. Er führt in dieser Saison die Premier League bei den Torvorlagen an und erhielt von Arsenal-Trainer Mikel Arteta Lob für seine wachsende Torgefahr im letzten Angriffsdrittel. Auch Trent Alexander-Arnold behält nach seinen überzeugenden Leistungen während der vergangenen Länderspielperiode seinen Platz. Auf der Rechtsverteidigerposition konkurriert er mit Ben White und Jarell Quansah.

FBL-EUR-NATIONS-CRO-ENGGetty Images

Kroatien steht unter erheblichem Druck. Die Mannschaft von Slaven Bilic hat drei ihrer letzten vier Nations-League-Spiele verloren, darunter die deutliche Niederlage im Wembley-Stadion. Sie liegt auf dem dritten Gruppenplatz und hat praktisch keine Aussicht mehr auf die Qualifikation.

Teamnews & Kader

England vs Kroatien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • T. Tuchel

Form

ENG

ENG - Form

FRA
S4-6
ESP
N2-3
CZE
S0-2
CRO
S0-7
CZE
S3-0
Tor erzielt (kassiert)
20/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
CRO

CRO - Form

POR
N2-1
CZE
S1-2
ESP
N4-1
ENG
N0-7
ESP
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/16
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

EnglandUnentschiedenKroatien
4
1
0
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
England badge
England
ENG
7
END
Weltmeisterschaft
England badge
England
ENG
4
Kroatien badge
Kroatien
CRO
2
END
Europameisterschaft
England badge
England
ENG
1
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
END
UEFA Nations League A
England badge
England
ENG
2
Kroatien badge
Kroatien
CRO
1
END
UEFA Nations League A
Kroatien badge
Kroatien
CRO
0
England badge
England
ENG
0
END
14Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Tabelle

Grp. 3

#PSUNTG+/-PktForm
1
SpanienSpanienESP
4400125+712
S
S
S
S
2
EnglandEnglandENG
4301143+119
S
S
S
N
3
KroatienKroatienCRO
4103414-103
N
N
N
S
4
TschechienTschechienCZE
4004210-80
N
N
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

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