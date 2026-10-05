England gegen Tschechien: Spieldetails

UEFA Nations League A - Spielwoche 4 6. Okt. 2026 - 14:45 Wembley

England und Tschechien stoßen am 6. Oktober 2026 um 18:45 GMT an (14:45 EST / 19:45 BST / 20:45 SAST).

England will die dominante Serie in Gruppe C fortsetzen

England kehrt ins Wembley-Stadion zurück und empfängt die Tschechische Republik am 4. Spieltag der UEFA Nations League 2026/27 in Liga A, Gruppe C. Nach einem rekordträchtigen Auswärtsauftritt am Wochenende will die Mannschaft von Thomas Tuchel den Schwung vor den eigenen Fans nutzen und die Kontrolle an der Spitze der Gruppentabelle festigen. Für Santi Denias Tschechien ist die Reise nach London nach einem schwierigen Auftritt gegen Spanien eine große Herausforderung, da das Team innerhalb von zwei Wochen eine zweite Niederlage gegen England vermeiden will.

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Englands Sieben-Tore-Gala in Rijeka

England geht mit großem Selbstvertrauen in den Dienstagabend, nachdem das Team am 3. Spieltag (3. Oktober) einen deutlichen 7:0-Auswärtssieg gegen Kroatien eingefahren hat. Kapitän Harry Kane und Bukayo Saka trafen jeweils doppelt, dazu kamen Tore von Jude Bellingham, Anthony Gordon und Joker Morgan Rogers in einem gnadenlosen Offensivauftritt. Die Leistung bedeutet den zweiten Sieg in Folge für Tuchel nach dem 2:0-Auswärtssieg gegen Tschechien in Prag am 2. Spieltag und bringt England in eine dominante Position.

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Späte Disziplinprobleme der Tschechen in Oviedo

Tschechien reist nach Wembley und will sich nach der 1:3-Auswärtsniederlage gegen Spanien im Carlos-Tartiere-Stadion am 3. Spieltag (3. Oktober) wieder fangen. Jiří Sláma brachte die Gäste in der 68. Minute bis auf ein Tor heran, doch eine späte zweite Gelbe Karte gegen Ladislav Krejčí in der 84. Minute stoppte ihre Aufholjagd, bevor Mikel Merino Spaniens Sieg besiegelte. Ohne den gesperrten Krejčí muss Denias Team in der Defensive enorme Disziplin zeigen, um Englands Offensive zu kontrollieren.

Duell im Wembley: Defensivkompaktheit trifft auf eine hochkarätige Offensive

Als die beiden Teams im September in Prag aufeinandertrafen, sicherten Treffer von Anthony Gordon und Harry Kane in der zweiten Halbzeit England einen 2:0-Sieg. Englands Zentrale mit Jude Bellingham, Elliot Anderson und Trent Alexander-Arnold will das Tempo bestimmen und Bukayo Saka sowie Anthony Gordon über die Flügel in Szene setzen. Tschechien wird sich derweil auf einen tiefen Block verlassen, angeführt von Štěpán Chaloupek und Robin Hranáč, und Adam Hložek mit schnellen Kontern bedienen wollen. Da wichtige Punkte in Gruppe C auf dem Spiel stehen, verspricht die Partie am Dienstagabend vom Anpfiff an intensiven internationalen Fußball.

Mögliche Startaufstellungen

England: Pickford; Alexander-Arnold, Branthwaite, Chalobah, Hall; Lewis-Skelly, Anderson; Saka, Rogers, Eze; Kane

Tschechische Republik: Kinsky; Sacek, Chaloupek, Vitik, Slama; Kral, Sadilek; Radosta, Sulc, Lingr; Hlozek

Teamnews & Kader

Thomas Tuchel hat vor dieser Partie mit Fitnesssorgen zu kämpfen. Sowohl Ezri Konsa als auch Nico O'Reilly verpassten das Mannschaftstraining, bevor der Kader nach Prag reiste, und Tuchel sagte, dass er noch nicht sicher sei, ob einer von beiden zum Einsatz kommen werde. Die prognostizierte Startelf sieht James Trafford im Tor vor, dazu Trent Alexander-Arnold, Marc Guehi, Ezri Konsa und Lewis Hall in der Abwehr, Myles Lewis-Skelly, Jude Bellingham und Elliot Anderson im Mittelfeld sowie Bukayo Saka und Anthony Gordon hinter Harry Kane. Nähere Updates werden kurz vor dem Anstoß hinzugefügt.

Für Tschechien wird erwartet, dass Santi Denia Lukas Hornicek im Tor nominiert, hinter einer Viererkette aus Robin Hranac, Vladimir Coufal, Jiri Slama und Stepan Chaloupek. Im Mittelfeld werden Michal Sadilek, Alex Kral und Matej Radosta erwartet, während Pavel Sulc und Lukas Ambros Stürmer Adam Hlozek unterstützen sollen. Für die Heimmannschaft sind derzeit keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt.

Form

England hat drei der letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren, dabei 14 Tore erzielt und sieben kassiert. Das jüngste Ergebnis war eine 2:3-Niederlage gegen Spanien in der Nations League, zuvor besiegte das Team jedoch Frankreich im Viertelfinale der Weltmeisterschaft mit 6:4. In diesem Lauf gab es außerdem Siege gegen Norwegen und Mexiko, die einzige weitere Niederlage setzte es im Halbfinale gegen Argentinien.

Tschechien kommt in den letzten fünf Spielen auf einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, bei sechs erzielten und acht kassierten Toren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage in der Nations League gegen Kroatien, zudem schied das Team bei der Weltmeisterschaft in der Gruppenphase nach einem 0:3 gegen Mexiko aus. Ein 1:1 gegen Südafrika und eine 1:2-Niederlage gegen Südkorea gehörten ebenfalls zu dieser Serie, der einzige Sieg gelang gegen Guatemala.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand bei der EM 2020 statt, wo England mit 1:0 gewann. England hat in den letzten vier direkten Duellen die bessere Bilanz, mit drei Siegen gegenüber einem von Tschechien. Tschechiens einziger Sieg in den Daten war ein 2:1 in Prag in der Qualifikation zur Europameisterschaft im Oktober 2019, nachdem England das Hinspiel in Wembley zuvor im selben Jahr mit 5:0 gewonnen hatte.

Tabelle