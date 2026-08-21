La Liga - Spielwoche 2 23. Aug. 2026 - 15:30 Estadio Martinez Valero

Elche gegen Barcelona beginnt am 23. Aug. 2026 um 15:30 Uhr EST und 20:30 Uhr GMT.

Meister Barca startet gegen Elche in die Titelverteidigung

Die Hoffnungen der Gastgeber auf den Klassenerhalt hängen von ihrer Heimbilanz ab

Elche beendete die vergangene Saison mit 43 Punkten auf Rang 15 und tat damit gerade genug, um sich mit nur einem Punkt Vorsprung zu retten, und dürfte es in dieser Saison schwer haben. Die Bilanz im Martinez Valero könnte entscheidend sein, denn stolze 35 Punkte und damit 81 Prozent der Zähler holte das Team im eigenen Stadion, womit es in der LaLiga-Saison 2025/26 die sechstbeste Heimmannschaft war. Los Franjiverdes eröffnete die Saison mit einem hart erkämpften 1:1 gegen Deportivo La Coruña, nachdem das Team zunächst in Rückstand geraten war. Elche traf in beiden Duellen mit Barcelona in der vergangenen Saison, nachdem es in neun der 11 Partien davor ohne Tor geblieben war, und wird daher zuversichtlich sein, im ersten Heimspiel der Saison für Aufsehen sorgen zu können.

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Die Katalanen sind Favorit auf die erfolgreiche Titelverteidigung

Barcelona gewann in der vergangenen Saison mit 94 Punkten den Titel und erzielte in einer dominanten Spielzeit bemerkenswerte 95 Tore. Das Team geht als klarer Favorit auf die erneute Meisterschaft in die Saison.

Was hat Barca auf dem Transfermarkt gemacht?

Spaniens mit dem Goldenen Ball der WM ausgezeichneter Rodri ist der Königstransfer und kommt von Man City in einem Deal mit einem Anfangswert von 60 Millionen Euro. Für die Offensive kamen außerdem Anthony Gordon (70 Millionen Euro), Karim Adeyemi (22 Millionen Euro) und Jesse Bisiwu (8,5 Millionen Euro), um die Abgänge von Robert Lewandowski, Ferran Torres und Marcus Rashford zu ersetzen.

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Team-News

Adam Boayar, Grady Diangana und Yago Santiago laborieren bei den Gastgebern allesamt an kleineren Verletzungen. Unterdessen fällt Barcas Taktgeber im Mittelfeld, Frenkie de Jong, weiterhin mit einer Knieverletzung aus. Auch Roony Bardghji fehlt langfristig. Der prominente Mittelfeld-Neuzugang Rodri ist nach seinen Auftritten bei der WM ein großer Unsicherheitsfaktor.

Voraussichtliche Aufstellungen

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

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Team-News & Kader

Elche geht ohne vier Spieler in diese Partie. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio und Adam Boayar werden allesamt als verletzt geführt, wodurch Anselmi mit einer kleineren Auswahl planen muss. Es gibt keine Sperren, und vor dem Anpfiff wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt.

Auch Barcelona muss mit Verletzungssorgen umgehen. Frenkie de Jong und Roony Bardghji fallen beide aus, während Flick keine Sperren zu verkraften hat. Der Klub hat noch keine bestätigte Startelf veröffentlicht, und nähere Updates werden erst kurz vor dem Spiel erwartet.

Form

Elche hat in den letzten fünf Spielen nicht gewonnen und in diesem Lauf einen Sieg, vier Unentschieden und keine Niederlage verzeichnet. Der einzige Sieg gelang gegen Kaizer Chiefs in einem Testspiel, zudem spielte das Team am 17. August zum LaLiga-Auftakt 1:1 gegen Deportivo de A Coruña. In diesen fünf Partien erzielte Elche sechs Tore und kassierte sechs. Die Serie umfasst außerdem zwei Unentschieden in Folge in Testspielen gegen Cordoba und Al-Ain.

Barcelonas letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Testspielsieg gegen Al Ahly SC am 19. August, nach einem 5:2-Erfolg gegen Basel am 16. August. Das Team verlor gegen Udinese und spielte gegen Birmingham City unentschieden, besiegte aber auch Nottingham Forest mit 1:0. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona zehn Tore und kassierte neun.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 31. Januar 2026 im Estadio Martinez Valero in einer LaLiga-Partie mit 3:1 für Barcelona. Im Hinspiel früher in derselben Saison gewann Barcelona am 2. November 2025 zu Hause mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Barcelona alle fünf gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und zwei kassiert.