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Vorschau auf Elche gegen Barcelona in LaLiga: Wichtige Statistiken, Team-News, Taktiken und Transfers

L. Yamal
Elche
FC Barcelona

Umfassende Spielvorschau zu Elche gegen Barcelona zum Auftakt der LaLiga-Saison 2026/27. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers und mehr.

crest
La Liga - Spielwoche 2
Estadio Martinez Valero

Elche gegen Barcelona beginnt am 23. Aug. 2026 um 15:30 Uhr EST und 20:30 Uhr GMT.

Meister Barca startet gegen Elche in die Titelverteidigung

Die Hoffnungen der Gastgeber auf den Klassenerhalt hängen von ihrer Heimbilanz ab

Elche beendete die vergangene Saison mit 43 Punkten auf Rang 15 und tat damit gerade genug, um sich mit nur einem Punkt Vorsprung zu retten, und dürfte es in dieser Saison schwer haben. Die Bilanz im Martinez Valero könnte entscheidend sein, denn stolze 35 Punkte und damit 81 Prozent der Zähler holte das Team im eigenen Stadion, womit es in der LaLiga-Saison 2025/26 die sechstbeste Heimmannschaft war. Los Franjiverdes eröffnete die Saison mit einem hart erkämpften 1:1 gegen Deportivo La Coruña, nachdem das Team zunächst in Rückstand geraten war. Elche traf in beiden Duellen mit Barcelona in der vergangenen Saison, nachdem es in neun der 11 Partien davor ohne Tor geblieben war, und wird daher zuversichtlich sein, im ersten Heimspiel der Saison für Aufsehen sorgen zu können.

elche Getty Images

Die Katalanen sind Favorit auf die erfolgreiche Titelverteidigung

Barcelona gewann in der vergangenen Saison mit 94 Punkten den Titel und erzielte in einer dominanten Spielzeit bemerkenswerte 95 Tore. Das Team geht als klarer Favorit auf die erneute Meisterschaft in die Saison.

Was hat Barca auf dem Transfermarkt gemacht?

Spaniens mit dem Goldenen Ball der WM ausgezeichneter Rodri ist der Königstransfer und kommt von Man City in einem Deal mit einem Anfangswert von 60 Millionen Euro. Für die Offensive kamen außerdem Anthony Gordon (70 Millionen Euro), Karim Adeyemi (22 Millionen Euro) und Jesse Bisiwu (8,5 Millionen Euro), um die Abgänge von Robert Lewandowski, Ferran Torres und Marcus Rashford zu ersetzen.

rodriGetty Images

Team-News

Adam Boayar, Grady Diangana und Yago Santiago laborieren bei den Gastgebern allesamt an kleineren Verletzungen. Unterdessen fällt Barcas Taktgeber im Mittelfeld, Frenkie de Jong, weiterhin mit einer Knieverletzung aus. Auch Roony Bardghji fehlt langfristig. Der prominente Mittelfeld-Neuzugang Rodri ist nach seinen Auftritten bei der WM ein großer Unsicherheitsfaktor.

Voraussichtliche Aufstellungen

Elche (352): Dituro; Chust, Affengruber, Redondo; Sangare, Villar, Aguado, Neto, Valera; Houary, Nino.

Barcelona (4231): Garcia; Kounde, Eric Garcia, Martin, Balde; Bernal, Espart; Yamal, Lopez, Gordon; Raphinha.

kounde yamal barcelonagetty

Team-News & Kader

Elche vs FC Barcelona Voraussichtliche Aufstellungen

3-5-2
Elche crest
Elche
ELC
Aufstellung
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
4-2-3-1
1M. Dituro23V. Chust22D. Affengruber5F. Redondo8M. Aguado16M. Neto11Germán Valera2Buba Sangaré12G. Villar14F. Nino29A. Houary1J. Garcia24E. Garcia23Jules Koundé3A. Balde18G. Martin7F. Lopez25A. Gordon36X. Espart10L. Yamal22M. Bernal11Raphinha
FC Barcelona crest
FC Barcelona
BAR
3-5-2
Elche

Startelf

FC Barcelona

Trainer

  • M. Anselmi
  • H. Flick

Elche geht ohne vier Spieler in diese Partie. Yago Santiago, Grady Diangana, Abiel Osorio und Adam Boayar werden allesamt als verletzt geführt, wodurch Anselmi mit einer kleineren Auswahl planen muss. Es gibt keine Sperren, und vor dem Anpfiff wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt.

Auch Barcelona muss mit Verletzungssorgen umgehen. Frenkie de Jong und Roony Bardghji fallen beide aus, während Flick keine Sperren zu verkraften hat. Der Klub hat noch keine bestätigte Startelf veröffentlicht, und nähere Updates werden erst kurz vor dem Spiel erwartet.

Form

ELC

ELC - Form

KAC
S2-1
JDT
U0-0
ALA
U2-2
COR
U2-2
COR
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
BAR

BAR - Form

BIR
N2-2
NFO
S0-1
UDI
N1-0
BAS
S2-5
AHL
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Elche hat in den letzten fünf Spielen nicht gewonnen und in diesem Lauf einen Sieg, vier Unentschieden und keine Niederlage verzeichnet. Der einzige Sieg gelang gegen Kaizer Chiefs in einem Testspiel, zudem spielte das Team am 17. August zum LaLiga-Auftakt 1:1 gegen Deportivo de A Coruña. In diesen fünf Partien erzielte Elche sechs Tore und kassierte sechs. Die Serie umfasst außerdem zwei Unentschieden in Folge in Testspielen gegen Cordoba und Al-Ain.

Barcelonas letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 2:1-Testspielsieg gegen Al Ahly SC am 19. August, nach einem 5:2-Erfolg gegen Basel am 16. August. Das Team verlor gegen Udinese und spielte gegen Birmingham City unentschieden, besiegte aber auch Nottingham Forest mit 1:0. In diesen fünf Spielen erzielte Barcelona zehn Tore und kassierte neun.

Direkter Vergleich

Head to Head

ElcheUnentschiedenFC Barcelona
0
0
5
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
1
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
0
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
4
END
La Liga
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
3
Elche badge
Elche
ELC
0
END
La Liga
Elche badge
Elche
ELC
1
FC Barcelona badge
FC Barcelona
BAR
2
END
3Erzielte Tore15
Spiele mit mehr als 2.5 Toren5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams endete am 31. Januar 2026 im Estadio Martinez Valero in einer LaLiga-Partie mit 3:1 für Barcelona. Im Hinspiel früher in derselben Saison gewann Barcelona am 2. November 2025 zu Hause mit 3:1. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Barcelona alle fünf gewonnen, dabei 13 Tore erzielt und zwei kassiert.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Deportivo AlavesDeportivo AlavesALA
211041+34
U
S
2
EspanyolEspanyolESP
110030+33
S
3
Atletico MadridAtletico MadridATM
110020+23
S
4
FC SevillaFC SevillaSEV
110021+13
S
5
Racing SantanderRacing SantanderSAN
10102201
U
6
FC VillarrealFC VillarrealVIL
10102201
U
7
Deportivo de A CorunaDeportivo de A CorunaCOR
10101101
U
8
ElcheElcheELC
10101101
U
9
Rayo VallecanoRayo VallecanoRAY
201123-11
U
N
10
Athletic BilbaoAthletic BilbaoATH
00000000
11
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
12
Celta VigoCelta VigoCEL
00000000
13
Osasuna PamplonaOsasuna PamplonaOSA
00000000
14
Real BetisReal BetisBET
00000000
15
Real MadridReal MadridRMA
00000000
16
Real SociedadReal SociedadRSO
00000000
17
ValenciaValenciaVAL
00000000
18
MalagaMalagaMAL
100102-20
N
19
GetafeGetafeGET
100103-30
N
20
LevanteLevanteLEV
100103-30
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

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