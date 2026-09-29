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UEFA Nations League A
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Allianz Arena
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Vorschau auf Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A: Alles, was ihr wissen müsst

UEFA Nations League A
Serbien
Deutschland
Jürgen Klopp
F. Kostic
K. Adeyemi

Umfassende Spielvorschau auf Deutschland gegen Serbien in der UEFA Nations League A. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

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UEFA Nations League A - Spielwoche 3
Allianz Arena

Deutschland gegen Serbien beginnt am 1. Oktober 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT.

Klopp wartet weiter auf den ersten Sieg

Jürgen Klopp wird hoffen, dass aller guten Dinge drei sind, wenn seine Mannschaft in der Allianz Arena in München auf Serbien trifft.

Deutschland ist langsam gestartet

Klopp blieb bei seinem Debüt als deutscher Nationaltrainer in Amsterdam ein Sieg verwehrt, da ein spätes Tor der Niederlande ein 1:1-Unentschieden erzwang. Die Mannschaft verlor dann am vergangenen Sonntag in Augsburg gegen Griechenland. Es ist mit umfassenden Änderungen in der Mannschaft zu rechnen, nachdem Kai Havertz nach einer Verletzung zu seinem Klub Arsenal zurückgekehrt ist. Barcelonas Star Karim Adeyemi, Brentfords Kevin Schade und Borussia Dortmunds Felix Nmecha sollten hier alle von Beginn an spielen.

Germany v Greece - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD2Getty Images

Serbien steckt in Schwierigkeiten und droht der Abstieg

Serbien ist Schlusslicht der Gruppe A2 nach Heimniederlagen gegen Griechenland und n die Niederlande.

Konstellation in der Nations League

Die ersten beiden jeder Gruppe in Liga A ziehen ins Viertelfinale ein. Den beiden letzten Nationen droht der Abstieg in Liga B oder ein Play-off um den Klassenerhalt.

Vertraute Gesichter

Die serbischen Stars Luka Jovic und Filip Kostic verfügen beide über reichlich Bundesliga-Erfahrung und werden die Gelegenheit genießen, auf mehrere Namen zu treffen, die sie gut kennen. Der 33 Jahre alte Spieler auf der linken Seite Kostic, inzwischen beim niederländischen Eredivisie-Klub PSV, glänzte zwischen 2019 und 2022 für Eintracht Frankfurt und wurde zum kreativen Herzstück einer Mannschaft, die 2022 die Europa League gewann.

FBL-EUR-NATIONS-SRB-GREGetty Images

Teamnews & Kader

Deutschland vs Serbien Voraussichtliche Aufstellungen

Trainer

  • Jürgen Klopp

Deutschland geht ohne zwei seiner einflussreichsten Offensivspieler in diese Partie. Jamal Musiala zog vor dem Spiel gegen die Niederlande aus dem Kader zurück und ist noch nicht wieder fit, während Kai Havertz in dieser Partie eine mutmaßliche Oberschenkelverletzung erlitt und ebenfalls ausfällt. Florian Wirtz und Jonathan Burkardt wurden als Ersatz in den Kader berufen, eine bestätigte Startaufstellung gibt es jedoch noch nicht. Weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Bei Serbien hat Trainer Veljko Paunovic vor der Reise nach München keine Verletzungs- oder Sperrensorgen bestätigt. Daten zu einer wahrscheinlichen Aufstellung liegen derzeit nicht vor, und die Teamnews werden aktualisiert, sobald Informationen verfügbar sind.

Form

GER

GER - Form

ELF
S2-1
ECU
N2-1
PAR
N1-1
NED
U1-1
GRI
N0-1
Tor erzielt (kassiert)
5/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5
SER

SER - Form

KSA
S2-1
CPV
N3-0
MEX
N5-1
GRI
N1-2
NED
N1-2
Tor erzielt (kassiert)
5/13
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
5/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Deutschland hat aus den letzten beiden Pflichtspielen einen Punkt geholt, erst 1:1 gegen die Niederlande gespielt und dann 0:1 gegen Griechenland verloren. In den vergangenen fünf Spielen in allen Wettbewerben stehen ein Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen zu Buche. In dieser Serie schied die Mannschaft bei der Weltmeisterschaft gegen Paraguay und Ecuador aus, der einzige Sieg gelang gegen die Elfenbeinküste. Deutschland hat in diesen fünf Spielen fünf Tore erzielt und sechs kassiert und geht nach zwei Niederlagen in Folge in diese Partie.

Serbien hat vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben verloren. Der jüngste Auftritt endete mit einer 1:2-Niederlage in der Nations League gegen die Niederlande, nachdem es zuvor im selben Wettbewerb ein 1:2 gegen Griechenland gegeben hatte. Davor verlor die Mannschaft in Freundschaftsspielen mit 1:5 gegen Mexiko und 0:3 gegen Kap Verde. Der einzige Sieg in diesem Lauf gelang im März gegen Saudi-Arabien, ein 2:1. Serbien hat in diesen fünf Spielen fünf Tore erzielt und elf kassiert.

Direkter Vergleich

Head to Head

DeutschlandUnentschiedenSerbien
2
1
1
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Weltmeisterschaft
Deutschland badge
Deutschland
GER
0
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
2
Serbien badge
Serbien
SER
1
END
Freundschaftsspiele
Deutschland badge
Deutschland
GER
1
Serbien badge
Serbien
SER
0
END
4Erzielte Tore3
Spiele mit mehr als 2.5 Toren1/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften endete mit einem 1:1-Unentschieden, einem Freundschaftsspiel in Deutschland im März 2019. Davor besiegte Serbien Deutschland in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2010 mit 1:0, eines der bemerkenswerteren Ergebnisse in der jüngeren Geschichte dieses Duells. In den vier erfassten Begegnungen kommt Deutschland auf zwei Siege, Serbien auf einen, dazu ein Unentschieden. Deutschland hat in diesen Spielen vier Tore erzielt und drei kassiert.

Tabelle

Grp. 2

#PSUNTG+/-PktForm
1
GriechenlandGriechenlandGRI
220031+26
S
S
2
NiederlandeNiederlandeNED
211032+14
S
U
3
DeutschlandDeutschlandGER
201112-11
N
U
4
SerbienSerbienSER
200224-20
N
N
Championship Playoff
Play-offs Abstieg
Abstieg

Deutschland steht in der UEFA Nations League A, Gruppe 2, auf Platz drei, einen Rang vor Serbien, das das Tabellenende belegt. Beide Mannschaften sind nach zwei Spieltagen noch sieglos, was bedeutet, dass diese Partie direkte Auswirkungen darauf hat, wer die Spitzengruppe der Tabelle realistisch noch angreifen kann.

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