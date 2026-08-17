Vorschau auf den Franz-Beckenbauer-Supercup zwischen Borussia Dortmund und Bayern München: Alles, was ihr wissen müsst

Borussia Dortmund gegen Bayern München: Spieldetails

Deutschland Super Cup - Finale 22. Aug. 2026 - 14:30 Signal Iduna Park

Borussia Dortmund und der FC Bayern München stoßen am 22. August 2026 um 18:30 Uhr GMT an (14:00 Uhr EST / 19:30 Uhr BST / 20:30 Uhr SAST).

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Spielübersicht: Deutscher Fußballadel prallt aufeinander

Die erbitterten Rivalen des deutschen Fußballs eröffnen die Saison 2026 im Franz-Beckenbauer-Supercup, der zu Ehren des verstorbenen Kaisers umbenannt wurde. Nachdem Bayern München 2025/26 das nationale Double geholt hat, erhielt Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund das Recht, dieses elektrisierende Duell über nur ein Spiel im Signal Iduna Park auszurichten. Angetrieben von der berühmten Gelben Wand will der BVB den Münchnern sofort einen psychologischen Schlag versetzen und sich das erste Silber der Saison sichern.

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Der Sommerschliff der Schwarzgelben

Unter Cheftrainer Niko Kovač war Dortmunds Vorbereitungsprogramm darauf ausgelegt, sofortige Widerstandsfähigkeit zu formen. Nach einer anspruchsvollen Sommertour mit Tests gegen europäische Topkonkurrenz beendete der BVB seine Vorbereitung am 15. August mit einem packenden 2:2 gegen die AS Roma vor ausverkauftem Heimpublikum. Mit dem für sie typischen Kampfgeist kamen Julian Ryerson und Talisman Serhou Guirassy innerhalb von 30 Minuten nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und gaben dem Kader vor dem Klassiker am Samstag wichtigen taktischen Glauben.

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Kompanys Team läuft auf Hochtouren

Bayern München von Vincent Kompany reist mit einer messerscharfen Sommerform nach Dortmund. Der amtierende Bundesliga-Meister setzte sich zunächst mit 2:1 gegen Aston Villa durch, bevor er im letzten Test am 15. August mit einem 3:1-Sieg gegen RB Leipzig offensiv auftrumpfte. Mit Luis Díaz, der neben Jamal Musiala und einer brandgefährlichen Offensivreihe sofort Eindruck hinterließ, wirkt Bayerns hochintensives Pressing komplett bereit, während der Klub seinen 12. Supercup-Titel anpeilt.

Rivalität im Der Klassiker: Kleinigkeiten entscheiden in Topspielen

Diese Partie ist das 10. Mal, dass diese beiden Titanen des Klubfußballs im Supercup aufeinandertreffen. Bayern hat mit fünf Supercup-Siegen gegenüber vier Dortmunder Erfolgen in den direkten Duellen einen knappen Vorteil. Das bisherige Ligaduell im Signal Iduna Park war ein Fünf-Tore-Thriller, den Bayern knapp mit 3:2 gewann, was erneut ein hochintensives Spiel verspricht, in dem individuelle Klasse und Fehler im hohen Pressing den Ausschlag geben könnten.

Voraussichtliche Aufstellungen

Borussia Dortmund: Gregor Kobel; Waldemar Anton, Luca Reggiani, Julian Ryerson; Jobe Bellingham, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer, Maximilian Beier; Julian Brandt, Serhou Guirassy, Samuele Inácio

Bayern München: Jonas Urbig; Josip Stanisic, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Tom Bischof; Joshua Kimmich, Michael Olise, Jamal Musiala, Konrad Laimer, Luis Díaz; Harry Kane

Teamnews & Kader

Bei Dortmund sind vor dem Supercup unter Niko Kovač keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrensorgen gelistet, und eine voraussichtliche Aufstellung wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht. Näher am Anpfiff werden Updates erwartet.

Bei Bayern ist die Lage für Vincent Kompany unklarer. Konrad Laimer wurde im Freundschaftsspiel gegen Leipzig früh ausgewechselt, nachdem es nach einem Problem am Fuß oder Knie aussah, und konnte danach nicht ohne Unterstützung gehen. Kompanys Staff konnte keinen klaren Zeitrahmen für seine Rückkehr nennen. Jamal Musiala verließ dieselbe Partie ebenfalls spät, nachdem er Berichten zufolge bei großer Hitze einen Schwindelanfall und Kreislaufprobleme erlitten hatte, auch wenn Bayern bestätigte, dass es ihm nach dem Schlusspfiff besser ging. Auch Min-jae Kim musste in derselben Partie mit einem Oberschenkelproblem vom Feld. Eine voraussichtliche Aufstellung von Bayern wurde nicht bestätigt.

Form

Dortmund geht mit einem Sieg, einem Unentschieden und drei Niederlagen aus den vergangenen fünf Testspielen in den Supercup. Der jüngste Auftritt endete mit einem 2:2 gegen Rom, nachdem es zuvor eine 2:3-Niederlage gegen Arsenal gegeben hatte. In der Vorbereitung unterlag der BVB außerdem Cerezo Osaka und Fortuna Düsseldorf, der einzige Sieg gelang gegen den FC Tokyo. Dortmund erzielte in diesen fünf Spielen sechs Tore und kassierte acht, was ein Bild einer Mannschaft zeichnet, die vor der neuen Saison noch ihre Form sucht.

Bayern reist in deutlich besserer Form an und gewann vier der vergangenen fünf Freundschaftsspiele. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1 gegen RB Leipzig, zudem wurden Aston Villa mit 2:1 und Jeju SK mit 2:1 auf der Vorbereitungstour geschlagen. Ein 15:0-Kantersieg gegen den FC Rottach-Egern steht ebenfalls in der Bilanz, auch wenn die einzige Niederlage gegen Wehen Wiesbaden kam. Bayern erzielte in diesen fünf Spielen 22 Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand am 28. Februar 2026 in der Bundesliga statt, als Bayern im Signal Iduna Park mit 3:2 gewann. Zuvor besiegte Bayern Dortmund im Oktober 2025 in München mit 2:1. In den vergangenen fünf Bundesliga-Duellen hat Bayern mit drei Siegen gegenüber einem Dortmunder Erfolg und einem Unentschieden die Nase vorn. Dortmunds einziger Sieg in dieser Serie gelang im März 2024 bei Bayern, als der BVB mit 2:0 gewann.