Arsenal gegen Manchester City: Spieldetails

England Community Shield - Finale 16. Aug. 2026 - 10:00 Principality Stadium

Arsenal gegen Manchester City beginnt am 16. August 2026 um 14:00 Uhr GMT und 09:00 Uhr EST.

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Spielüberblick & Verlegung des Spielorts

Premier-League-Meister Arsenal trifft im FA Community Shield 2026 auf FA-Cup-Sieger Manchester City und läutet damit offiziell den Start des englischen Erstliga-Fußballkalenders ein. In einer bemerkenswerten Abkehr von der Tradition findet das diesjährige Spiel unter dem schließbaren Dach des Principality Stadium in Cardiff mit einer Kapazität von 74.500 Zuschauern statt und bringt den Community Shield zum ersten Mal seit zwei Jahrzehnten nach Wales. Unter der Leitung von Schiedsrichter Sam Barrott bietet das Duell beiden Klubs die unmittelbare Chance, sich früh die erste Trophäe zu sichern und ein psychologisches Ausrufezeichen für die kommende Saison zu setzen.

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Arsenal: Meister will früh Schwung aufnehmen

Arsenal von Mikel Arteta geht als amtierender Premier-League-Meister in die Partie, nachdem die Mannschaft eine dominante Saison 2025/26 absolviert hat, die von taktischer Disziplin und intensivem hohem Pressing geprägt war. Angeführt von Kapitän Martin Ødegaard im zentralen Mittelfeld an der Seite von Declan Rice verfügt Arsenal in allen Mannschaftsteilen über eine hohe Kontinuität im Kader. Mit Bukayo Saka und Gabriel Martinelli auf den Flügeln sowie neuen Offensivoptionen, die in der Vorbereitung integriert werden, will Arsenal die Titelverteidigung mit einer weiteren Trophäe in der Vitrine beginnen.

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Manchester City: Eine neue Ära beginnt

Für Manchester City markiert diese Partie den Beginn eines neuen Kapitels nach der Ankunft von Cheftrainer Enzo Maresca, der nach dem Ende von Pep Guardiolas ikonischer Amtszeit im Etihad Stadium das Kommando übernimmt. Maresca bringt ein ballbesitzorientiertes taktisches System mit hohem Tempo mit, das gegen einen Gegner aus der Eliteklasse seine erste Pflichtspielprobe erhält.Unterstützt von einer Weltklasse-Achse mit Erling Haaland, Phil Foden und Rodri wird City darauf brennen, seine Meisterschaftsambitionen zu untermauern und unter der neuen Führung den ersten Titel zu holen.

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Arsenals früher Lauf

Artetas Mannschaft begann ihren Sommer-Vorbereitungsplan Ende Juli mit einem souveränen 3:0-Sieg gegen MK Dons. Arsenal nahm diesen Schwung mit in den August und feierte einen klaren 4:1-Erfolg gegen Gironas aus La Liga. Anschließend setzte es eine 1:3-Niederlage gegen Real Betis, ehe die Mannschaft zu Hause im Emirates Cup mit 2:3 gegen Borussia Dortmund verlor. Arsenal schloss die Vorbereitung am 12. August mit einem 1:1 gegen den Serie-A-Klub Como 1907 ab und gewann das Elfmeterschießen mit 4:3, um vor dem Pflichtspielstart Selbstvertrauen zu tanken.

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Der Vorbereitungsaufschwung von Manchester City

Manchester City reist mit positiver Dynamik nach Cardiff, nachdem die Sommer-Tour unter Cheftrainer Maresca absolviert wurde. Die Sky Blues eröffneten den August mit einem hart erkämpften 1:1 gegen Inter Mailand. Auf der Tour fand die Mannschaft schnell ihren Rhythmus, sicherte sich einen überzeugenden 3:1-Sieg über Team K League und ließ am 9. August einen beeindruckenden 3:1-Erfolg gegen Atlético Madrid folgen, bei dem Stürmer Omar Marmoush doppelt traf.

Direkter Vergleich & wichtige jüngste Statistiken

Die jüngsten Duelle zwischen diesen beiden Schwergewichten fielen zugunsten von Manchester City aus. In der Saison 2025/26 feierte City Siege gegen Arsenal in zwei wichtigen nationalen Duellen, zunächst mit einem 2:0-Erfolg im Finale des EFL Cup im März 2026 in Wembley, gefolgt von einem Premier-League-Sieg im April im Etihad Stadium.

In den vergangenen fünf Aufeinandertreffen in allen Wettbewerben kommt City auf drei Siege, Arsenal auf einen, dazu ein Unentschieden. Allerdings gewann Arsenal den Community Shield gegen City bereits 2023 im Elfmeterschießen, was zeigt, dass Endspiele über ein Spiel zwischen diesen Rivalen oft von Kleinigkeiten entschieden werden.

Teamnews & Kader

Mikel Arteta hat vor dem Community Shield noch keine wahrscheinliche Aufstellung von Arsenal bestätigt. Verletzungen oder Sperren wurden in diesem Stadium nicht aufgeführt, auch wenn das Fehlen von William Saliba verletzungsbedingt in der Defensive ein Thema bleibt. Updates werden näher am Anpfiff hinzugefügt.

Auch Enzo Maresca hat noch keine voraussichtliche Startelf für Manchester City benannt. Derzeit liegen für die Gäste keine Daten zu Verletzungen oder Sperren vor. Die Teamnews werden aktualisiert, sobald bestätigte Informationen verfügbar sind.

Form

Arsenal geht mit einer durchwachsenen jüngsten Bilanz in den Community Shield und hat zwei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt endete am 5. August mit einer 1:3-Niederlage gegen Real Betis in einem Testspiel. Davor besiegte die Mannschaft Girona in einem Freundschaftsspiel mit 4:1. Die Pflichtspiel-Form vom Ende der vergangenen Saison umfasste Siege gegen Crystal Palace und Burnley, allerdings schied Arsenal nach einem 1:1 gegen Paris Saint-Germain aus der Champions League aus. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal acht Tore und kassierte sechs.

Die letzten fünf Ergebnisse von Manchester City zeigen zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Die Mannschaft besiegte bei ihrem jüngsten Auftritt am 5. August die K-League All Stars mit 3:1. Zuvor gab es gegen Inter eine Niederlage in der Vorbereitung, die 1:1 endete. Die Form am Saisonende von City umfasste eine 1:2-Niederlage gegen Aston Villa in der Premier League, ein Unentschieden in Bournemouth und einen FA-Cup-Sieg gegen Chelsea. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft sechs Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete am 19. April 2026 mit einem 2:1-Heimsieg von Manchester City in der Premier League. Arsenal gewann das vorherige Duell im Emirates, ein Spiel im Carabao Cup am 22. März 2026, wobei City mit 2:0 gewann. In den letzten fünf direkten Duellen kommt City auf zwei Siege, Arsenal auf einen, dazu zwei Unentschieden. Das bemerkenswerteste Ergebnis in diesem Lauf war Arsenals 5:1-Heimsieg in der Premier League im Februar 2025.