Real Madrid gegen Inter: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 15:00 Estadio Bernabeu

Real Madrid und Inter Mailand stoßen am 8. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

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Europäische Giganten treffen am 1. Spieltag aufeinander

Real Madrid kehrt ins Santiago Bernabéu zurück, um seine UEFA-Champions-League-Kampagne gegen das italienische Schwergewicht Inter Mailand zu eröffnen. Nach einem frustrierenden Liga-Wochenende in La Liga will Real Madrid auf europäischer Bühne sofort zurückschlagen und den Ton für die Gruppenphase setzen. Für Inter Mailand bietet die Reise nach Madrid nach einem packenden Ligasieg die große Chance, früh ein Zeichen gegen einen direkten Gruppenkonkurrenten zu setzen.

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Frust bei Real Madrid am Wochenende: Stolperer bei Real Betis

Real Madrid geht in den Dienstag und sucht eine schnelle Antwort, nachdem es am 4. Spieltag der La Liga (4. September) auswärts eine 0:1-Niederlage gegen Real Betis hinnehmen musste. Trotz kontrolliertem Ballbesitz und einer offensiven Angriffsreihe mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Jude Bellingham kassierte Madrid in der 81. Minute den Siegtreffer durch Troy Parrott. Ein später Strafstoß von Mbappé in der Nachspielzeit wurde gehalten, sodass Real Madrid mit leeren Händen dastand und dringend seine Effizienz vor dem Tor wiederfinden muss.

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Der Fünf-Tore-Comeback-Sieg der Nerazzurri gegen Napoli

Inter Mailand reist mit viel Selbstvertrauen nach Madrid, nachdem dem Team am 3. Spieltag der Serie A (5. September) im San Siro ein dramatischer 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli gelungen ist. Nach einem frühen 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit leitete Lautaro Martínez mit seinem Treffer in der 56. Minute die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram in der 82. Minute ausglich. Martínez vollendete die heroische Wende dann mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der 90. Minute und sicherte Inter damit alle drei Punkte, was dem Team vor der Reise nach Madrid zusätzlichen Schwung gibt.

Europäische Klasse und frühe Dominanz in der Gruppe

Duelle zwischen diesen beiden kontinentalen Schwergewichten liefern regelmäßig taktische Schlachten mit hoher Intensität. Real Madrids schnelle Angriffe über die Flügel mit Vinícius Júnior und Kylian Mbappé werden Inters Dreierkette auf die Probe stellen, während Inters Sturmduo Lautaro Martínez und Marcus Thuram bei schnellen Gegenangriffen ständig Gefahr ausstrahlen wird. Da Europas Elite nur Nuancen voneinander trennen, verspricht die Partie am Dienstag Spitzenunterhaltung vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Real Madrid wird von Jose Mourinho trainiert, allerdings wurden vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungen oder Sperren gemeldet. Eine voraussichtliche Startelf ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Inter wird von Cristian Chivu geführt, und auch beim Gästekader gibt es bislang keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrenmeldungen. Die Teamnews beider Seiten werden aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Form

Real Madrid kommt in herausragender nationaler Form in dieses Spiel und hat seine letzten fünf Partien in LaLiga und in Testspielen allesamt gewonnen. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 4:0-Sieg gegen Malaga in LaLiga, nachdem drei Tage zuvor bereits ein 4:1 gegen Real Sociedad gelungen war. Mourinhos Team gewann zudem auswärts mit 2:1 bei Espanyol und zeigte damit seine Stärke auch in der Fremde. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid 13 Tore und kassierte nur vier.

Auch Inter ist in starker Verfassung und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, bei einem Unentschieden. Die einzigen liegengelassenen Punkte gab es bei einem 1:1 gegen den AC Mailand in der Vorbereitung. Seitdem hat Chivus Team nicht mehr verloren, darunter ein 4:1 in der Serie A gegen Monza und ein 1:0-Auswärtssieg bei Cagliari am 30. August. Inter erzielte in den letzten fünf Partien acht Tore und kassierte drei.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. Dezember 2021 in der Champions League statt, als Real Madrid das Spiel im Bernabeu mit 2:0 gewann. In den vergangenen vier Champions-League-Duellen zwischen beiden Teams blieb Real Madrid ungeschlagen, gewann drei und spielte keines unentschieden. In dieser Serie gewann Real Madrid im September 2021 mit 1:0 in Mailand, siegte im November 2020 auswärts mit 2:0 bei Inter und setzte sich Anfang desselben Monats im Bernabeu in einem packenden 3:2 durch.