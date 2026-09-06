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Vorschau auf das UEFA-Champions-League-Spiel Real Madrid gegen Inter Mailand: Alles, was Sie wissen müssen

Real Madrid - Inter Mailand
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Umfassende Vorschau auf das Spiel Real Madrid gegen Inter Mailand in der UEFA Champions League. Wir analysieren die Ergebnisse der nationalen Ligen vom Wochenende, die jüngste Form und die wichtigsten Geschichten vor diesem Kracher am Dienstagabend im Santiago Bernabéu.

Real Madrid gegen Inter: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 1
Estadio Bernabeu

Real Madrid und Inter Mailand stoßen am 8. September 2026 um 19:00 Uhr GMT (15:00 Uhr EST / 20:00 Uhr BST / 21:00 Uhr SAST) an.

Mehr lesen: Real Madrids Scheitern in Andalusien: Stolperer eines Hengsts oder der Beginn eines Absturzes?

Europäische Giganten treffen am 1. Spieltag aufeinander

Real Madrid kehrt ins Santiago Bernabéu zurück, um seine UEFA-Champions-League-Kampagne gegen das italienische Schwergewicht Inter Mailand zu eröffnen. Nach einem frustrierenden Liga-Wochenende in La Liga will Real Madrid auf europäischer Bühne sofort zurückschlagen und den Ton für die Gruppenphase setzen. Für Inter Mailand bietet die Reise nach Madrid nach einem packenden Ligasieg die große Chance, früh ein Zeichen gegen einen direkten Gruppenkonkurrenten zu setzen.

Real Betis Balompie v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images

Frust bei Real Madrid am Wochenende: Stolperer bei Real Betis

Real Madrid geht in den Dienstag und sucht eine schnelle Antwort, nachdem es am 4. Spieltag der La Liga (4. September) auswärts eine 0:1-Niederlage gegen Real Betis hinnehmen musste. Trotz kontrolliertem Ballbesitz und einer offensiven Angriffsreihe mit Kylian Mbappé, Vinícius Júnior und Jude Bellingham kassierte Madrid in der 81. Minute den Siegtreffer durch Troy Parrott. Ein später Strafstoß von Mbappé in der Nachspielzeit wurde gehalten, sodass Real Madrid mit leeren Händen dastand und dringend seine Effizienz vor dem Tor wiederfinden muss.

FBL-ITA-SERIE A-INTER-NAPOLIGetty Images

Der Fünf-Tore-Comeback-Sieg der Nerazzurri gegen Napoli

Inter Mailand reist mit viel Selbstvertrauen nach Madrid, nachdem dem Team am 3. Spieltag der Serie A (5. September) im San Siro ein dramatischer 3:2-Sieg gegen die SSC Napoli gelungen ist. Nach einem frühen 0:2-Rückstand in der zweiten Halbzeit leitete Lautaro Martínez mit seinem Treffer in der 56. Minute die Aufholjagd ein, bevor Marcus Thuram in der 82. Minute ausglich. Martínez vollendete die heroische Wende dann mit dem Siegtreffer in der Nachspielzeit der 90. Minute und sicherte Inter damit alle drei Punkte, was dem Team vor der Reise nach Madrid zusätzlichen Schwung gibt.

Europäische Klasse und frühe Dominanz in der Gruppe

Duelle zwischen diesen beiden kontinentalen Schwergewichten liefern regelmäßig taktische Schlachten mit hoher Intensität. Real Madrids schnelle Angriffe über die Flügel mit Vinícius Júnior und Kylian Mbappé werden Inters Dreierkette auf die Probe stellen, während Inters Sturmduo Lautaro Martínez und Marcus Thuram bei schnellen Gegenangriffen ständig Gefahr ausstrahlen wird. Da Europas Elite nur Nuancen voneinander trennen, verspricht die Partie am Dienstag Spitzenunterhaltung vom Anpfiff an.

Teamnews & Kader

Real Madrid vs Inter Mailand Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
Aufstellung
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
3-5-2
1T. Courtois17M. Cucurella16Ibrahima Konaté24D. Dumfries4D. Huijsen6E. Camavinga7Vinicius Junior5J. Bellingham15Arda Güler8F. Valverde10Kylian Mbappé1J. Martinez95A. Bastoni25M. Akanji31Y. Bisseck23N. Barella32F. Dimarco8P. Sucic7P. Zielinski17A. Diouf10L. Martinez94F. Esposito
Inter Mailand crest
Inter Mailand
INT
4-2-3-1
Real Madrid

Startelf

Inter Mailand

Trainer

  • José Mourinho
  • C. Chivu

Real Madrid wird von Jose Mourinho trainiert, allerdings wurden vor dieser Partie keine bestätigten Verletzungen oder Sperren gemeldet. Eine voraussichtliche Startelf ist zum jetzigen Zeitpunkt ebenfalls nicht bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Inter wird von Cristian Chivu geführt, und auch beim Gästekader gibt es bislang keine bestätigten Verletzungs- oder Sperrenmeldungen. Die Teamnews beider Seiten werden aktualisiert, sobald weitere Informationen verfügbar sind.

Form

RMA

RMA - Form

S04
S0-3
ESP
S1-2
RSO
S4-1
MAL
S4-0
BET
N1-0
Tor erzielt (kassiert)
13/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
INT

INT - Form

JUV
S1-2
BET
S1-0
MON
S4-1
CGL
S0-1
NAP
S3-2
Tor erzielt (kassiert)
11/4
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Real Madrid kommt in herausragender nationaler Form in dieses Spiel und hat seine letzten fünf Partien in LaLiga und in Testspielen allesamt gewonnen. Der jüngste Auftritt war ein souveräner 4:0-Sieg gegen Malaga in LaLiga, nachdem drei Tage zuvor bereits ein 4:1 gegen Real Sociedad gelungen war. Mourinhos Team gewann zudem auswärts mit 2:1 bei Espanyol und zeigte damit seine Stärke auch in der Fremde. In diesen fünf Spielen erzielte Real Madrid 13 Tore und kassierte nur vier.

Auch Inter ist in starker Verfassung und hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, bei einem Unentschieden. Die einzigen liegengelassenen Punkte gab es bei einem 1:1 gegen den AC Mailand in der Vorbereitung. Seitdem hat Chivus Team nicht mehr verloren, darunter ein 4:1 in der Serie A gegen Monza und ein 1:0-Auswärtssieg bei Cagliari am 30. August. Inter erzielte in den letzten fünf Partien acht Tore und kassierte drei.

Direkter Vergleich

Head to Head

Real MadridUnentschiedenInter Mailand
5
0
0
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
1
END
Champions League
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
2
END
Champions League
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
2
END
Klub Freundschaftsspiele
Real Madrid badge
Real Madrid
RMA
3
Inter Mailand badge
Inter Mailand
INT
0
END
11Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor1/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 7. Dezember 2021 in der Champions League statt, als Real Madrid das Spiel im Bernabeu mit 2:0 gewann. In den vergangenen vier Champions-League-Duellen zwischen beiden Teams blieb Real Madrid ungeschlagen, gewann drei und spielte keines unentschieden. In dieser Serie gewann Real Madrid im September 2021 mit 1:0 in Mailand, siegte im November 2020 auswärts mit 2:0 bei Inter und setzte sich Anfang desselben Monats im Bernabeu in einem packenden 3:2 durch.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

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