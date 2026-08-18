Manchester City gegen AFC Bournemouth: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 Etihad Stadium

Manchester City und AFC Bournemouth treten am 23. August 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 AM EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST) gegeneinander an.

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Premier-League-Auftakt in Manchester

Manchester City startet mit einem Heimspiel in die Premier-League-Saison 2026/27 und empfängt AFC Bournemouth im Etihad Stadium. Nach einem schwierigen Nachmittag im Community Shield will City vor den eigenen Fans sofort ein Zeichen setzen und einen energischen Ton für die neue Ligasaison anschlagen. Für Bournemouth stellt die Reise nach Manchester am 1. Spieltag gleich zum Auftakt eine harte Standortbestimmung gegen einen hochkarätigen Gegner dar.

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Der Reset von City: Die Enttäuschung im Community Shield abschütteln

Die Mannschaft von Enzo Maresca geht in den Premier-League-Auftakt auf der Suche nach einer schnellen Reaktion, nachdem sie am 16. August im Principality Stadium in Cardiff im FA Community Shield mit 0:3 gegen Arsenal verloren hat. Trotz kontrollierter Ballbesitzphasen erwiesen sich frühe defensive Nachlässigkeiten und vergebene Chancen als kostspielig, als Tore von Riccardo Calafiori, Kai Havertz und Martin Ødegaard das Ergebnis für Arsenal besiegelten. Mit Schlüsselfiguren wie Erling Haaland, Phil Foden und den Neuzugängen, die schnell zusammenfinden sollen, will City auf heimischem Boden die eigene Kaltschnäuzigkeit und defensive Disziplin schärfen.

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Die Herausforderung für die Cherries: City überraschen

AFC Bournemouth reist mit dem Ziel ins Etihad Stadium, City mit einer kompakten Defensivorganisation und schnellen Kontern zu ärgern. Bournemouth zeigte gegen Ende der vergangenen Saison, dass die Mannschaft Spitzenteams an ihre Grenzen bringen kann, als sie sich im Mai 2026 im Vitality Stadium dank eines Treffers von Eli Junior Kroupi ein dramatisches 1:1 gegen City erkämpfte, bevor Erling Haaland in der Nachspielzeit spät ausglich. Bournemouth wird sich stark auf genau diese Widerstandsfähigkeit stützen, wenn das Team am ersten Spieltag versucht, Citys Pressingstruktur zu knacken.

Direkter Vergleich: Dominante Bilanz bei zuletzt engen Duellen

Historisch gesehen hat Manchester City dieses Duell klar dominiert und ist in den Premier-League-Begegnungen mit Bournemouth ungeschlagen. Zuletzt sind die Aufeinandertreffen jedoch enger geworden: Neben dem 1:1 in der Liga im Mai 2026 setzte sich City Anfang 2025 in einem hart umkämpften FA-Cup-Viertelfinale knapp mit 2:1 gegen Bournemouth durch. City will seine starke Heimserie fortsetzen, während Bournemouth um den historischen ersten Premier-League-Sieg im Etihad kämpft.

Voraussichtliche Aufstellungen

Manchester City: Gianluigi Donnarumma; Abdukodir Khusanov, Rúben Dias, Marc Guéhi, Joško Gvardiol; Elliot Anderson, Mateo Kovačić; Antoine Semenyo, Phil Foden, Jérémy Doku; Erling Haaland

AFC Bournemouth: Đorđe Petrović; Adam Smith, James Hill, Marcos Senesi, Adrien Truffert; Tyler Adams, Alex Scott; Rayan, Eli Junior Kroupi, Marcus Tavernier; Evanilson

Team-News & Kader

Manchester City geht mit einer beträchtlichen Zahl an Ausfällen in die Partie. Rodri, Jack Grealish, Jeremy Doku und Matheus Nunes stehen allesamt nicht zur Verfügung. Maresca hat zu diesem Zeitpunkt noch keine bestätigte voraussichtliche Aufstellung, nähere Updates werden erst kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Bournemouth hat für Marco Rose eine noch längere Liste an nicht verfügbaren Spielern. Eli Junior Kroupi, Veljko Milosavljevic, Amine Adli, David Brooks, Tyler Adams und Julian Araujo fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Ryan Christie fehlt zudem gesperrt. Wie bei City wurde auch hier vor dem Spiel noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt.

Form

Die letzten fünf Ergebnisse von Manchester City ergeben ein gemischtes Bild. Zwei Testspiele in der Vorbereitung wurden gewonnen, mit einem 3:1 gegen Atletico Madrid und einem 3:1 gegen die K-League All Stars auf Tour. Neben einem Unentschieden gegen Inter und einer Niederlage im letzten Härtetest war das bedeutendste Resultat der 0:3-Niederlage gegen Arsenal im Community Shield am Sonntag. Das letzte Pflichtspiel in der Liga endete im Mai mit einer 1:2-Niederlage bei Aston Villa.

Bournemouths Bilanz in der Vorbereitung weist in fünf Spielen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage auf. Das auffälligste Ergebnis war ein 10:1-Kantersieg gegen Genua, wobei die Qualität dieses Gegners entsprechend eingeordnet werden muss. Dazu kamen ein 5:2-Auswärtssieg gegen Augsburg und ein 4:1 gegen St. Pauli, ehe es ein 2:2 gegen Real Betis und zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen Mainz 05 gab. Roses Mannschaft erzielte in diesen fünf Partien 20 Tore und kassierte acht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell zwischen diesen Klubs endete im Mai 2026 im Vitality Stadium 1:1, in einer Premier-League-Partie, die City einen problemlosen Auswärtssieg verwehrte. Davor hatte City drei der vorangegangenen vier Begegnungen gewonnen, darunter einen 3:1-Heimsieg im November 2025 und einen 3:1-Erfolg im Etihad im Mai 2025. Bournemouths einziger Sieg in den letzten fünf direkten Duellen war ein 2:1-Heimsieg in der Liga im November 2024.