Vorschau auf das Premier-League-Spiel Hull City gegen Manchester United

Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 07:30 The MKM Stadium

Hull City gegen Manchester United wird am 22. Aug. 2026 um 07:30 Uhr EST und 12:30 Uhr GMT angepfiffen.

Die Tigers treffen am 1. Spieltag auf Manchester United

Hull City kehrt am Samstag nach einer neunjährigen Zeit in den unteren Ligen in die Premier League zurück, und die Belohnung ist zum Auftakt ein Duell mit dem Giganten Manchester United.

Wie ist Hull hierhergekommen?

Hull schaffte die Rückkehr ins verheißene Land der Premier League, nachdem sich das Team am letzten Spieltag der regulären Saison für die Championship-Playoffs qualifiziert hatte, gefolgt von Siegen gegen Millwall im Halbfinale und Middlesbrough im Finale. Auf dem Transfermarkt war der Klub sehr aktiv und hat 14 neue Spieler geholt, um für die Strapazen des Spitzenfußballs besser gerüstet zu sein. Die Tigers galten zu Beginn der vergangenen Saison als Abstiegskandidat Nummer eins in der Championship und kassierten im Verlauf 66 Ligatore, die vierthöchste Zahl. Zu sagen, dass es eine Überraschung war, dass sie das Playoff-Finale erreichten und dann auch noch gewannen, wäre untertrieben.

Viel wird von Playoff-Final-Hereo Oli McBurnie abhängen, dem Schützen von 19 Toren in der vergangenen Saison.

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Hulls Neuzugänge

Hull hat den Kader umfassend umgebaut. Bislang sind 11 Spieler gekommen: Jack Butland, Hidemasa Morita, Matt Targett, Óscar Zambrano, Jens Hjertø-Dahl, Elliot Stroud, Konstantinos Tzolakis, Lucas Herrington, Joe Gelhardt, Lucas Gourna-Douath und der Rekordeinkauf des Klubs, Innenverteidiger Nobel Mendy, der für etwas mehr als 20 Mio. £ von Rayo Vallecano gekommen ist.

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Kann Carrick dort anknüpfen, wo er aufgehört hat?

In der zweiten Hälfte der Saison 2025/26 war United unter Interimscoach Michael Carrick eine der besten Mannschaften Europas. Der frühere United-Mittelfeldspieler veränderte die Lage nach einer miserablen ersten Hälfte der Spielzeit unter Ruben Amorim grundlegend. Der 44-Jährige übernahm einen Kader, der auf Platz 10 der Tabelle stand, und formte daraus innerhalb von vier Monaten eine Mannschaft, die Arsenal, Liverpool und Manchester City schlagen konnte. Diese Serie von 12 Siegen, drei Unentschieden und zwei Niederlagen aus 17 Premier-League-Spielen brachte ihm einen festen Zweijahresvertrag ein.

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Zusätzliche Belastung für Uniteds Kader

Ein Netto-Transferminus von 55 Mio. £ im Sommer führte dazu, dass die Mittelfeldspieler Andrey Santos und Youri Tielemans von Chelsea beziehungsweise Aston Villa dazustießen. United wird erstmals seit drei Jahren wieder in der Champions League spielen, und das wird die Spieler des Kaders zweifellos zusätzlich belasten. Rasmus Hojlund wurde für 38 Mio. £ an Napoli verkauft, während Casemiro, Jadon Sancho und Tyrell Malacia allesamt ablösefrei gingen. Marcus Rashford kehrt nach einer Leihe zum FC Barcelona zurück, doch es bleibt unklar, ob er in der neuen Saison noch im Old Trafford sein wird. Der 18-jährige wonger Tynan Thompson ist in einem 8-Mio.-£-Deal von Tottenham Hotspur gekommen. United hat im Angriff einen harten Konkurrenzkampf, da Amad Diallo, Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo und Matheas Cunha auf diesem Niveau alle ihre Qualität bereits bewiesen haben. Die Innenverteidigung bereitet United Sorgen, da Matthijs de Ligt und Lenny Yoro beide mit hartnäckigen Verletzungen zu kämpfen haben. Bruno Fernandes ist weiterhin der Talisman des Klubs. Der portugiesische Spielmacher brach in der vergangenen Saison den Premier-League-Rekord für Assists in einer einzelnen Spielzeit und bereitete 21 Tore für Mitspieler vor.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Hull (4-2-3-1): Tzolakis; Coyle, Ajayi, Mendy, Targett; Slater, Crooks; Belloumi, Morita, Stroud; McBurnie.

Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Maguire, Martinez, Shaw; Tielemans, Mainoo; Mbeumo, Fernandes, Cunha; Sesko.

Teamnews & Kader

Hull City geht mit einer beträchtlichen Zahl nicht verfügbarer Spieler in die Partie. Jakirovic muss auf Torhüter Jack Butland, die Verteidiger John Egan, Cody Drameh, Charlie Hughes und Jens Hjertø-Dahl, die Mittelfeldspieler Darko Gyabi, Paddy McNair, Matty Jacob und Oscar Zambrano sowie die Angreifer Liam Millar und Enis Destan verzichten. Eine wahrscheinliche Startelf wurde nicht bestätigt, und nähere Updates werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Auch Manchester United hat vor der Reise in den Norden mit Verletzungssorgen zu kämpfen. Carrick kann nicht auf Manuel Ugarte, Lisandro Martinez, Matthijs de Ligt, Kobbie Mainoo, Benjamin Sesko, Karl Darlow, Mason Mount oder Tom Heaton zurückgreifen. Eine bestätigte Aufstellung wurde nicht veröffentlicht, und weitere Teamnews werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Form

Hulls letzte fünf Ergebnisse zeigen drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Der jüngste Auftritt endete am 8. August mit einer 0:2-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt in einem Freundschaftsspiel, während das vorherige Pflichtspielergebnis ein 1:0 gegen Middlesbrough in der Championship am 23. Mai war. In der Vorbereitung schlug das Team außerdem Konyaspor mit 3:0 und Rizespor mit 2:1, erzielte in den fünf Spielen insgesamt sieben Tore und kassierte fünf.

Manchester Uniteds letzte fünf Spiele brachten drei Siege, ein Unentschieden und eine Niederlage. Das jüngste Spiel war am 12. August ein 1:1 gegen Leeds United, das United im Elfmeterschießen gewann. Außerdem gab es ein 1:1 gegen Paris Saint-Germain und einen 2:1-Sieg gegen Atletico Madrid, während ein 5:0-Kantersieg gegen Rosenborg das herausragende Resultat der Vorbereitung war. United erzielte in diesen fünf Spielen neun Tore und kassierte vier, auch wenn die Niederlage gegen Wrexham früher in der Vorbereitung ein auffälliger Makel bleibt.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand im Februar 2017 statt, als sich die Teams in der Premier League im Old Trafford 0:0 trennten. Über die letzten fünf erfassten Duelle hat United die bessere Bilanz, mit zwei Siegen, während Hull einen Erfolg feierte und zwei Spiele unentschieden endeten. Hulls einziger Sieg in dieser Serie gelang im Januar 2017 im Carabao Cup, ein 2:1-Heimerfolg, während United das Hinspiel dieses Duells mit 2:0 gewann.