Fulham vs. Manchester United: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 5 20. Sept. 2026 - 11:30 Craven Cottage

Fulham F.C. und Manchester United stoßen am 20. September 2026 um 15:30 Uhr GMT an (11:30 Uhr EST / 16:30 Uhr BST / 17:30 Uhr SAST).

Fulham empfängt Manchester United an der Themse

Fulham kehrt an die Craven Cottage zurück und empfängt Manchester United am 5. Spieltag der Premier-League-Saison 2026/27. Nach einem disziplinierten Auswärtsresultat am Wochenende will die Mannschaft von Álvaro Arbeloa den Heimvorteil nutzen, um den ersten Ligasieg der Saison einzufahren. Für Michael Carricks Manchester United ist die Reise nach London nach dem frustrierenden Derby-Rückschlag zu Hause ein wichtiger Test, während das Team auswärts an Schwung gewinnen will.

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Fulhams Remis am 4. Spieltag an der Anfield Road

Fulham geht mit Rückenwind in das Duell am Sonntag, nachdem es am 4. Spieltag (12. September) ein hart erkämpftes 0:0 auswärts gegen Liverpool an der Anfield Road gab. Die Mannschaft von Marco Silva zeigte eine disziplinierte Defensivleistung, wobei Torwart Bernd Leno eine Abwehr organisierte, die Liverpools Offensive über die gesamten 90 Minuten in Schach hielt. Die Partie ohne Gegentor gibt dem Londoner Klub wichtiges Selbstvertrauen, nachdem er am 3. Spieltag bei einer wilden 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace Punkte liegen ließ.

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Manchester Uniteds Derby-Niederlage im Old Trafford

Manchester United reist nach London und will sich nach der enttäuschenden 0:1-Heimniederlage gegen Manchester City am 4. Spieltag (13. September) zurückmelden. Obwohl bei City Phil Foden in der 23. Minute des Feldes verwiesen wurde, kassierte die Mannschaft von Carrick in der 59. Minute den Treffer von Erling Haaland und fand kein Mittel gegen die tiefe Defensivreihe von City. Das Resultat folgte auf einen starken 4:0-Sieg unter der Woche gegen Sabah FK in der Champions League und ein 2:2 beim FC Everton, wodurch United darauf brennt, seine Kaltschnäuzigkeit wiederzufinden.

Kann Fulhams stabile Struktur Uniteds Angriff stoppen?

Spiele an der Craven Cottage stellen Fulhams energischen Mittelfeldblock oft dem schnellen Umschaltspiel eines Top-vier-Anwärters gegenüber. Fulhams zentrales Mittelfeldduo aus Sander Berge und Alex Iwobi wird versuchen, Uniteds Spielaufbau zu stören und Oscar Bobb sowie Rodrigo Muniz bei Kontern in Szene zu setzen. Manchester United setzt derweil auf die kreative Führung von Bruno Fernandes, Matheus Cunha und Marcus Rashford, um Fulhams Defensivstruktur zu knacken. Da wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Sonntag vom Anpfiff an hohe Intensität.

Teamnews & Kader

Fulham muss verletzungsbedingt auf Tom Cairney verzichten, während aktuell keine Sperren im Kader von Alvaro Arbeloa verzeichnet sind. Die voraussichtliche Startelf ist noch nicht bestätigt worden, weitere Updates werden näher am Anstoß erwartet.

Manchester United hat eine deutlich längere Ausfallliste: Amad Diallo, Carlos Baleba, Matthijs de Ligt, Manuel Ugarte und Tom Heaton fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Michael Carrick muss keine gesperrten Spieler berücksichtigen, doch die Zahl der nicht verfügbaren Profis schränkt seine Optionen bei der Auswahl ein. Updates werden hinzugefügt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Fulham verbuchte in den vergangenen fünf Pflichtspielen einen Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen, erzielte sechs Tore und kassierte neun. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 gegen Liverpool in der Premier League, nachdem es in der Woche zuvor eine 2:3-Heimniederlage gegen Crystal Palace gegeben hatte. Fulham besiegte in diesem Lauf zwar den AFC Wimbledon im Carabao Cup mit 3:0, tat sich in der Liga aber schwer damit, Konstanz zu finden, und verlor im August sowohl gegen Sunderland als auch gegen Chelsea.

Manchester Uniteds letzte fünf Spiele brachten zwei Siege, ein Unentschieden und zwei Niederlagen. United besiegte Sabah FK am 10. September in der Champions League mit 4:0 und setzte sich Ende August in der Liga mit 5:2 gegen Ipswich Town durch. Die jüngste Partie endete mit einer 0:1-Derbyniederlage gegen Manchester City, zudem setzte es zu Beginn der Saison eine 0:2-Niederlage gegen Hull City. United erzielte in diesen fünf Spielen 13 Tore, kassierte aber sieben.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Manchester United Fulham in der Premier League im Old Trafford mit 3:2 besiegte. Über die vergangenen fünf direkten Duelle hat United die bessere Bilanz, mit drei Siegen und zwei Unentschieden, während Fulham in diesem Zeitraum noch keinen Sieg holen konnte. Das letzte Aufeinandertreffen an diesem Ort endete im August 2025 mit einem 1:1 an der Craven Cottage.