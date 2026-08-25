Premier League - Spielwoche 2 30. Aug. 2026 - 09:00 Stamford Bridge

Chelsea gegen Brighton beginnt am 30. Aug. 2026 um 09:00 Uhr EST und 14:00 Uhr GMT.

Vorschau auf Chelsea gegen Brighton und Spielkontext

Brighton erwischte einen perfekten Start in die Saison und fegte Aston Villa mit 4:0 vom Platz, wobei alle Tore fielen, bevor 31 Minuten der Partie verstrichen waren, darunter ein schneller Doppelpack von Jack Hinshelwood. Brighton dürfte zudem gut ausgeruht sein, nachdem das Team gegen die zehn Mann von Villa die gesamte zweite Halbzeit problemlos herunterspielte. Chelsea gewann in einem torreichen West-London-Derby gegen Fulham mit fünf Treffern durch Tore von Joao Pedro, Morgan Rogers und Cole Palmer. Palmer bereitete Joao Pedros Führungstor in der ersten Minute vor.

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Wen haben Chelsea und Brighton verpflichtet?

Chelseas Sommer sind dieser Tage nie langweilig. Xabi Alonso, ein früherer Teamkollege von Arbeloa, ist der neue Mann an der Seitenlinie an der Stamford Bridge, und er hat viel Geld ausgegeben, darunter eine britische Rekordablöse von 117 Mio. £ für Morgan Rogers von Aston Villa. Alonsos neues Chelsea hat in diesem Transferfenster bisher unglaubliche 333 Millionen £ für Spieler ausgegeben. Morgan Rogers, Valentin Barco, Maxence Lacroix, Geovany Quenda und Marco Palestra sind einige der glänzenden, teuren Neuzugänge. Die Premier-League-Veteranen Danny Welbeck und Jordan Henderson kommen ebenfalls dazu und bringen enorme Erfahrung mit.

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Brighton hat für mehrere neue Spieler viel Geld auf den Tisch gelegt. Verpflichtet wurden drei bemerkenswerte Innenverteidiger, nämlich Pascal Struijk von Leeds für 20 Mio. £, Luka Vuskovic von Spurs für 46 Mio. £ und der Österreicher Michael Svoboda von Venezia. Außerdem hat der Klub auf typisch Brighton-Art noch ein paar weniger bekannte Juwelen entdeckt, darunter den 19-jährigen nigerianischen Flügelspieler Zadok Yohanna von AIK für 24 Mio. £, den portugiesischen Flügelspieler Rodrigo Rego von Benfica und dessen Landsmann Costinha, einen Rechtsverteidiger von Olympiacos. Publikumsliebling Pascal Gross kehrt nach zwei Jahren bei Borussia Dortmund ebenfalls zum Klub zurück. Auch der kanadische Stürmer Promise David kommt auf Leihbasis.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Brighton hat die letzten vier Duelle zwischen diesen Teams gewonnen und in jedem der letzten drei direkten Aufeinandertreffen genau drei Tore erzielt.

Jordan Henderson fällt bei Chelsea aus, während Brighton auf Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh und Evan Ferguson verzichten muss. Carlos Baleba steht kurz davor, einen Wechsel zu Manchester United abzuschließen.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Chelsea (3421): Sanchez; Acheampong, Lacroix, Colwill; Gusto, James, Lavia, Hato; Rogers, Palmer; Joao Pedro.

Brighton (4231): Verbruggen; Wieffer, Vuskovic, Dunk, Boscagli; Gross, Ayari; Gomez, Hinshelwood, De Cuyper; Rutter.

Teamnews & Kader

Chelsea-Trainer Xabi Alonso muss vor dieser Partie verletzungsbedingt auf Emanuel Emegha und Jordan Henderson verzichten. Beim Heimteam sind keine Sperren verzeichnet. Eine bestätigte voraussichtliche Startelf wurde noch nicht veröffentlicht, weitere Updates folgen näher am Anstoß.

Brighton-Coach Fabian Hurzeler hat eine längere Ausfallliste, denn Stefanos Tzimas, Yankuba Minteh, Carlos Baleba und Evan Ferguson fallen allesamt verletzungsbedingt aus. Balebas Fehlen ist nach seinem Sommerwechsel zu Manchester United nichts Ungewöhnliches. Für das Auswärtsteam sind aktuell keine Sperren verzeichnet, eine voraussichtliche Aufstellung wird näher am Spiel bestätigt.

Form

Chelseas letzte fünf Spiele waren allesamt Testspiele in der Vorbereitung, mit einer Bilanz von zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Der jüngste Auftritt war ein 3:1-Sieg gegen Real Sociedad am 15. August, nach einem 3:0-Erfolg über AC Mailand vier Tage zuvor. Außerdem spielte das Team 3:3 gegen Johor Darul Ta'zim und verlor gegen Juventus (0:1) sowie Tottenham Hotspur (1:2). Chelsea erzielte in diesen fünf Spielen zehn Tore und kassierte sieben.

Brighton reist in deutlich stärkerer Form an. Das Team von Hurzeler hat vier der letzten fünf Spiele gewonnen, die einzigen Punktverluste gab es bei einem 0:0 gegen Tromso in der Conference League am 20. August. Das jüngste Resultat davor war das 4:0 gegen Aston Villa am Auftaktwochenende der Premier League. Zuvor in der Vorbereitung gab es einen 1:0-Sieg gegen Bologna, ein 3:0 gegen die Roma und ein knappes 4:3 gegen Straßburg. Brighton erzielte in diesen fünf Partien neun Tore und kassierte drei.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 21. April 2026 statt, als Brighton Chelsea im Amex Stadium in der Premier League mit 3:0 besiegte. Chelseas letzter Sieg in diesem Duell datiert aus dem September 2024, ein 4:2-Heimerfolg an der Stamford Bridge. In den letzten fünf Begegnungen hat Brighton mit drei Siegen gegenüber Chelseas einem die Nase vorn, dazu kommt ein Chelsea-Sieg, wobei das Duell im September 2025 mit 3:1 für Brighton an der Stamford Bridge endete.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle steht Brighton nach dem Auftaktwochenende an der Spitze, während Chelsea vor dieser Partie auf Platz 11 liegt.