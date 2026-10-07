Premier League - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 07:30 Emirates Stadium

Arsenal gegen Leeds United beginnt am 10. Okt. 2026 um 07:30 Uhr EST und 11:30 Uhr GMT.

Meister Arsenal will sich von der Enttäuschung gegen Brighton erholen

Der amtierende Meister Arsenal verabschiedete sich mit einer bitteren 0:3-Niederlage gegen Brighton in die lange Länderspielpause. Mikel Arteta hatte fast drei Wochen Zeit, über diese Niederlage nachzudenken, bei der er zugab, dass seine Mannschaft in allen Bereichen unterlegen war. Trotzdem steht das Team weiterhin vergleichsweise gut da, mit vier Siegen aus fünf Spielen und nur drei Punkten Rückstand auf den umstrittenen Spitzenreiter Manchester City. Trainer Arteta muss Christos Tzolis und Kai Havertz beurteilen, die sich beide während ihrer Einsätze in der UEFA Nations League Blessuren zugezogen haben.

Getty Images

Leeds kann auftrumpfen

Leeds gehört zusammen mit Manchester City, Brentford, Liverpool und Everton zu den fünf Teams, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Das torlose Unentschieden gegen Crystal Palace zuletzt war bereits das dritte Remis der Saison. Allerdings ist die jüngste Bilanz gegen Arsenal schwach.

Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

Arsenal hat die vergangenen sechs direkten Duelle in der Premier League mit einem Gesamttorverhältnis von 20:3 gewonnen.

Viktor Gyokeres hat in sechs Länderspielen in Folge für Schweden getroffen und könnte hier für Arsenal in der Startelf stehen.

Leeds-Keeper James Trafford kommt in dieser Saison nach seinem millionenschweren Wechsel von Manchester City bislang auf durchschnittlich vier Paraden pro Spiel.

Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Team-News & Kader

Arsenal geht mit einer beträchtlichen Zahl nicht verfügbarer Spieler in diese Partie. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz und Christos Tzolis werden alle als verletzt geführt, wodurch Arteta insbesondere in der Defensive und im Mittelfeld wichtige Ausfälle zu verkraften hat. Nähere Updates zum Kader werden näher am Anpfiff erwartet.

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Harry Wilson verzichten. Farke muss diese Ausfälle auffangen, wobei für die Auswärtsmannschaft aktuell keine Sperren gelistet sind.

Form

Arsenal hat drei seiner vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, einmal verloren und zudem ein Spiel im Carabao Cup gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Brighton in der Premier League, ein Ergebnis, das Arteta Sorgen bereiten wird. Davor gewann das Team auswärts mit 2:0 gegen Sunderland und holte in der Champions League ein 1:0 bei der SSC Napoli, was darauf hindeutet, dass die Auswärtsbilanz in Europa in den vergangenen Wochen stärker war als die Heimform in der Liga.

Leeds ist in den vergangenen zwei Premier-League-Spielen ungeschlagen geblieben und spielte zuletzt 0:0 bei Crystal Palace. Das beste Ergebnis in dieser Serie war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, zudem spielte das Team insgesamt in drei seiner fünf Partien unentschieden. Farkes Mannschaft hat in diesen fünf Spielen acht Gegentore kassiert, aber auch gezeigt, dass sie ihre Chancen konsequent nutzen kann.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Januar 2026, als Arsenal Leeds United in der Premier League an der Elland Road mit 4:0 besiegte. Davor gewann Arsenal im August 2025 im Emirates mit 5:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Arsenal viermal gewonnen und Leeds einmal, wobei Arsenal in diesen Begegnungen 16 Tore erzielte und nur zwei kassierte.

Tabelle

Arsenal steht in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei, Leeds ist Fünfter. Der Abstand zwischen den beiden Teams ist klein genug, dass beide Mannschaften diese Partie als Spiel mit echten Auswirkungen auf ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte betrachten werden.