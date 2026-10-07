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Vorschau auf das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Leeds United: Alles, was du wissen musst

Premier League
FC Arsenal
Leeds
B. Saka
FC Arsenal - Leeds

Umfassende Spielvorschau zu Arsenal gegen Leeds, da die Premier League nach einer langen Länderspielpause zurückkehrt. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Form und mehr.

crest
Premier League - Spielwoche 6
Emirates Stadium

Arsenal gegen Leeds United beginnt am 10. Okt. 2026 um 07:30 Uhr EST und 11:30 Uhr GMT.

Meister Arsenal will sich von der Enttäuschung gegen Brighton erholen

Der amtierende Meister Arsenal verabschiedete sich mit einer bitteren 0:3-Niederlage gegen Brighton in die lange Länderspielpause. Mikel Arteta hatte fast drei Wochen Zeit, über diese Niederlage nachzudenken, bei der er zugab, dass seine Mannschaft in allen Bereichen unterlegen war. Trotzdem steht das Team weiterhin vergleichsweise gut da, mit vier Siegen aus fünf Spielen und nur drei Punkten Rückstand auf den umstrittenen Spitzenreiter Manchester City. Trainer Arteta muss Christos Tzolis und Kai Havertz beurteilen, die sich beide während ihrer Einsätze in der UEFA Nations League Blessuren zugezogen haben.

FBL-ENG-PR-BRIGHTON-ARSENALGetty Images

Leeds kann auftrumpfen

Leeds gehört zusammen mit Manchester City, Brentford, Liverpool und Everton zu den fünf Teams, die in der Liga noch ungeschlagen sind. Das torlose Unentschieden gegen Crystal Palace zuletzt war bereits das dritte Remis der Saison. Allerdings ist die jüngste Bilanz gegen Arsenal schwach.

Leeds United v Crystal Palace FC - Premier League 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

  • Arsenal hat die vergangenen sechs direkten Duelle in der Premier League mit einem Gesamttorverhältnis von 20:3 gewonnen.
  • Viktor Gyokeres hat in sechs Länderspielen in Folge für Schweden getroffen und könnte hier für Arsenal in der Startelf stehen.
  • Leeds-Keeper James Trafford kommt in dieser Saison nach seinem millionenschweren Wechsel von Manchester City bislang auf durchschnittlich vier Paraden pro Spiel.

Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal (4231): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Guimaraes; Saka, Odegaard, Eze; Gyokeres.

Leeds (352): Trafford; Justin, Elvedi, Muharemovic; Bogle, Stach, Ampadu, Tanaka, Gudmundsson; Calvert-Lewin, Okafor.

Team-News & Kader

FC Arsenal vs Leeds Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
FC Arsenal crest
FC Arsenal
ARS
Aufstellung
Leeds crest
Leeds
LEE
3-5-2
D. RayaD. RayaR. CalafioriR. CalafioriPiero HincapiéPiero HincapiéJ. TimberJ. TimberGabrielGabrielMartin ÖdegaardMartin ÖdegaardB. GuimaraesB. GuimaraesN. MaduekeN. MaduekeB. SakaB. SakaE. EzeE. EzeViktor GyökeresViktor GyökeresJ. TraffordJ. TraffordN. ElvediN. ElvediT. MuharemovicT. MuharemovicJ. JustinJ. JustinG. GudmundssonG. GudmundssonA. TanakaA. TanakaJ. BogleJ. BogleA. StachA. StachE. AmpaduE. AmpaduD. Calvert-LewinD. Calvert-LewinN. OkaforN. Okafor
Leeds crest
Leeds
LEE
4-2-3-1
FC Arsenal

Startelf

Leeds

Trainer

  • M. Arteta
  • D. Farke

Arsenal geht mit einer beträchtlichen Zahl nicht verfügbarer Spieler in diese Partie. William Saliba, Ben White, Cristhian Mosquera, Declan Rice, Kai Havertz und Christos Tzolis werden alle als verletzt geführt, wodurch Arteta insbesondere in der Defensive und im Mittelfeld wichtige Ausfälle zu verkraften hat. Nähere Updates zum Kader werden näher am Anpfiff erwartet.

Leeds muss verletzungsbedingt auf Mateo Joseph, Joe Rodon und Harry Wilson verzichten. Farke muss diese Ausfälle auffangen, wobei für die Auswärtsmannschaft aktuell keine Sperren gelistet sind.

Form

ARS

ARS - Form

CHE
S2-1
NAP
S0-1
SUN
S0-2
IPS
S2-4
BHA
N3-0
Tor erzielt (kassiert)
9/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LEE

LEE - Form

BRE
U1-1
BHA
U1-1
CHE
N6-3
NEW
S4-1
CRY
U0-0
Tor erzielt (kassiert)
9/9
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Arsenal hat drei seiner vergangenen fünf Spiele in allen Wettbewerben gewonnen, einmal verloren und zudem ein Spiel im Carabao Cup gewonnen. Der jüngste Auftritt endete mit einer 0:3-Heimniederlage gegen Brighton in der Premier League, ein Ergebnis, das Arteta Sorgen bereiten wird. Davor gewann das Team auswärts mit 2:0 gegen Sunderland und holte in der Champions League ein 1:0 bei der SSC Napoli, was darauf hindeutet, dass die Auswärtsbilanz in Europa in den vergangenen Wochen stärker war als die Heimform in der Liga.

Leeds ist in den vergangenen zwei Premier-League-Spielen ungeschlagen geblieben und spielte zuletzt 0:0 bei Crystal Palace. Das beste Ergebnis in dieser Serie war ein 4:1-Sieg gegen Newcastle United, zudem spielte das Team insgesamt in drei seiner fünf Partien unentschieden. Farkes Mannschaft hat in diesen fünf Spielen acht Gegentore kassiert, aber auch gezeigt, dass sie ihre Chancen konsequent nutzen kann.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC ArsenalUnentschiedenLeeds
5
0
0
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
5
Leeds badge
Leeds
LEE
0
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
4
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
Premier League
Leeds badge
Leeds
LEE
0
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
1
END
Premier League
FC Arsenal badge
FC Arsenal
ARS
2
Leeds badge
Leeds
LEE
1
END
16Erzielte Tore2
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams gab es im Januar 2026, als Arsenal Leeds United in der Premier League an der Elland Road mit 4:0 besiegte. Davor gewann Arsenal im August 2025 im Emirates mit 5:0. In den vergangenen fünf direkten Duellen hat Arsenal viermal gewonnen und Leeds einmal, wobei Arsenal in diesen Begegnungen 16 Tore erzielte und nur zwei kassierte.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Manchester CityManchester CityMCI
5500135+815
S
S
S
S
S
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
540184+412
N
S
S
S
S
3
BrightonBrightonBHA
5311165+1110
S
S
U
N
S
4
BrentfordBrentfordBRE
5230104+69
S
U
U
U
S
5
LeedsLeedsLEE
523073+49
U
S
U
U
S
6
LiverpoolLiverpoolLIV
523074+39
S
U
S
U
U
7
EvertonEvertonEVE
523063+39
S
U
U
U
S
8
HullHullHUL
522164+28
N
U
U
S
S
9
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
52219908
S
N
U
S
U
10
FC ChelseaFC ChelseaCHE
52121012-27
N
U
N
S
S
11
IpswichIpswichIPS
5203711-46
N
S
N
N
S
12
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
51228805
U
N
U
S
N
13
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
512245-15
N
S
U
U
N
14
SunderlandSunderlandSUN
5113610-44
N
N
U
S
N
15
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
5113611-54
U
N
S
N
N
16
Aston VillaAston VillaAVL
511349-54
S
N
U
N
N
17
BournemouthBournemouthBOU
503268-23
N
U
U
U
N
18
CoventryCoventryCOV
5104110-93
S
N
N
N
N
19
FulhamFulhamFUL
502358-32
U
U
N
N
N
20
TottenhamTottenhamTOT
502328-62
N
U
U
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

Arsenal steht in der Premier-League-Tabelle auf Platz zwei, Leeds ist Fünfter. Der Abstand zwischen den beiden Teams ist klein genug, dass beide Mannschaften diese Partie als Spiel mit echten Auswirkungen auf ihre Platzierung in der oberen Tabellenhälfte betrachten werden.

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