Vorschau auf das Premier-League-Spiel Arsenal gegen Coventry City

Premier League - Spielwoche 1 21. Aug. 2026 - 15:00 Emirates Stadium

Arsenal gegen Coventry City beginnt am Freitag, 21. Aug. 2026, um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Titelverteidiger Arsenal startet in die neue Saison

Arsenal von Mikel Arteta startet am Freitagabend unter Flutlicht in London in die Saison 2026/27. Zu Gast ist Aufsteiger Coventry City, betreut von Frank Lampard.

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Was bringen die Neulinge aus Coventry mit?

Coventry stürmte in der vergangenen Saison zum Titel in der Championship und gewann die Liga mit satten elf Punkten Vorsprung vor Ipswich. Das Team stellte den besten Angriff (97 Tore) und die beste Defensive (45 Gegentore), sodass der Aufstieg in die höchste Spielklasse eine Bestätigung für Trainer Frank Lampard und seine Mannschaft ist. Die Sky Blues haben sechs neue Gesichter verpflichtet, einige davon mit wertvoller Premier-League-Erfahrung. Der Niederländer Gustavo Hamer kehrt nach drei Spielzeiten bei Sheffield United für eine zweite Station zurück, während Mittelfeldspieler Frank Onyeka nach einer Leihe in der vergangenen Saison nun fest von Brentford kommt. Coventry hat außerdem 20 Mio. £ für den französischen Flügelspieler Loum Tchaouna von Burnley ausgegeben. Zudem wurde der Schweizer Innenverteidiger Aurele Amenda von Eintracht Frankfurt verpflichtet. Der 20 Jahre alte ghanaische Mittelfeldspieler Caleb Yirenkyi kommt in einem Deal über 23,1 Mio. £ von Nordsjaelland. Torhüter Carl Rushworth wechselt für 22 Mio. £ von Brighton.

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Was hat Arsenal auf dem Transfermarkt getan?

Der Meister hat mit Bruno Guimaraes von Newcastle bewährte Qualität aus der englischen Premier League verpflichtet. Der 28 Jahre alte Brasilianer kommt für eine kolportierte Ablöse von 75 Mio. £ und soll vom ersten Spiel an ein Stammspieler sein. Guimaraes war in der vergangenen Saison mit neun Treffern Newcastles bester Torschütze in der Liga, zudem lieferte er fünf Assists. Seit seinem EPL-Debüt haben nur 16 Spieler mehr Chancen kreiert als seine 213, und kein Spieler in der höchsten Spielklasse hat in diesem Zeitraum mehr Duelle gewonnen (1030). Arsenal hat außerdem den griechischen Flügelspieler Christos Tzolis vom FC Brügge verpflichtet. Der 24-Jährige, einst bei Norwich City und dessen Premier-League-Debüt 2021 ausgerechnet gegen Arsenal stattfand, war in der vergangenen Saison eine Produktionsmaschine und erzielte 17 Tore sowie 23 Assists in der belgischen Pro League. Tzolis bereitete bei seinem Pflichtspieldebüt für Arsenal beim Sieg gegen Man City im Community Shield zwei Tore vor.

Arsenal hat außerdem wie erwartet den Leihdeal für den ecuadorianischen Verteidiger Piero Hincapie in einen festen Transfer umgewandelt, und Torhüter Illan Mellier ist ablösefrei von Leeds gekommen, um David Raya zu vertreten.

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Arsenal schießt City im Community Shield ab

Oft heißt es, ein Sieg im Community Shield könne ein Fluch sein, doch Arsenal wirkte beim 3:0 gegen Manchester City im traditionellen englischen Saisonauftakt absolut dominant. Tore von Riccardo Calafiori, Kai Havertz und Martin Odegaard unterstrichen den dominanten Auftritt der Mannschaft von Mikel Arteta, die ihre Vorbereitung auf die Titelverteidigung weiter verfeinert.

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Der „Fluch“ des Community Shield

Keiner der letzten sechs Sieger des Community Shield gewann in derselben Saison auch den Titel in der Premier League, und von den vergangenen 15 schaffte das nur einer: Man City 2018/19.

Voraussichtliche Aufstellungen

Arsenal (4-3-3): Raya; White, Mosquera, Gabriel, Calafiori; Lewis-Skelly, Odegaard, Guimaraes; Saka, Havertz, Tzolis.

Coventry (4-3-3): Rushworth; Van Ewijk, Thomas, Amenda, Dasilva; Onyeka, Yirenkyi, Grimes; Tchaouna, Simms, Thomas-Asante.

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Was können wir von Arsenal gegen Coventry erwarten?

Arsenal ist am 1. Spieltag der klare Favorit auf drei Punkte. Coventry reist ohne etwas zu verlieren nach London, deshalb sollten wir uns auf eine offene und unterhaltsame Partie einstellen.

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Teamnews & Kader

Arsenal geht ohne die Innenverteidiger Jurrien Timber und William Saliba in die Partie, beide sind als verletzt gelistet. Mikel Arteta hat bislang noch keine bestätigte wahrscheinliche Aufstellung, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Coventry City muss verletzungsbedingt auf Verteidiger Luke Woolfenden verzichten. Auch Frank Lampard hat seine Startelf noch nicht bestätigt, daher werden weitere Teamnews ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Arsenal hat von den vergangenen fünf Pflichtspielen drei gewonnen und zwei verloren. Der jüngste Auftritt war ein 2:3-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Borussia Dortmund, zudem gewann das Team in der Vorbereitung mit 4:1 gegen Girona. Die beiden Niederlagen gab es gegen Real Betis, das mit 3:1 gewann, sowie gegen Paris Saint-Germain im Finale der Champions League. In diesen fünf Spielen erzielte Arsenal neun Tore und kassierte acht.

Coventry hat drei der vergangenen fünf Spiele gewonnen, eines unentschieden gespielt und in dieser Phase keines verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 3:1-Sieg in einem Freundschaftsspiel gegen Espanyol. Zudem beendete das Team die vergangene Saison stark und schlug Portsmouth mit 5:1 sowie Wrexham mit 3:1 in der Championship. Coventry erzielte in den vergangenen fünf Spielen elf Tore und kassierte nur drei, eine Serie, die den Schwung unterstreicht, den Lampard im Aufstiegskampf aufgebaut hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs gab es im Januar 2014 im FA Cup, als Arsenal im Emirates Stadium mit 4:0 gewann. Davor besiegte Arsenal Coventry im September 2012 im Carabao Cup mit 6:1. Das letzte Premier-League-Duell zwischen beiden Teams datiert auf Februar 2001, als Arsenal an der Highfield Road mit 1:0 gewann. In den fünf erfassten Duellen hat Arsenal alle fünf gewonnen, dabei 16 Tore erzielt und nur zwei kassiert.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Arsenal derzeit auf Platz zwei, während Coventry City auf Rang sieben steht.