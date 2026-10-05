Argentinien gegen Benin: Spieldetails

Argentinien und Benin stoßen am 7. Oktober 2026 um 01:00 Uhr SAST an (6. Oktober 2026 um 16:00 Uhr ART / 20:00 Uhr BST / 15:00 Uhr EST).

WM-Finalist 2026 empfängt die Cheetahs

Argentinien kehrt ins Estadio Mâs Monumental zurück und empfängt den westafrikanischen Vertreter Benin zu einem internationalen Freundschaftsspiel im Herbst. Nach dem Einzug ins WM-Finale 2026 in Nordamerika und den weiteren taktischen Verfeinerungen nach einer starken Länderspielphase will die Mannschaft von Lionel Scaloni den Heimfans die nächste dominante Vorstellung liefern. Für Benin von Gernot Rohr ist die Reise nach Südamerika, um auf eine der großen Fußballnationen der Welt zu treffen, ein unschätzbarer Test in Sachen Disziplin und defensiver Widerstandsfähigkeit.

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La Albicelestes Meisterklasse im Oktober: Sieben Tore krönen perfekten Start

Argentinien geht mit breiter Brust in den Mittwochmorgen, nachdem das Team zwei dominante Auftritte in Folge hingelegt hat. Auf den 4:0-Sieg gegen Bolivien am 1. Oktober ließ die Mannschaft von Scaloni am 4. Oktober einen beeindruckenden 7:0-Erfolg gegen Burkina Faso folgen. Lautaro Martínez eröffnete den Torreigen, ehe auch die jungen Talente Gianluca Prestianni, Nico Paz, Julián Álvarez, Franco Mastantuono und Giuliano Simeone trafen. Mit unerbittlicher Rotation in der Offensive und aggressivem Pressing gehen die Gastgeber mit gewaltigem Schwung in die Partie am Mittwoch.

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Die widerstandsfähige Form der Cheetahs: Erfolg in der AFCON-Qualifikation

Benin reist mit Rückenwind nach Argentinien, nachdem am 29. September im Qualifikationsspiel der Gruppe F für den Afrika-Cup 2027 ein wichtiger 2:1-Heimsieg gegen Mauretanien gelang. Die Mannschaft von Gernot Rohr zeigte eine starke Struktur und konsequente Chancenverwertung, um alle drei Punkte einzufahren. Gegen einen Weltklassegegner auswärts wird von den Schlüsselspielern Marcel Dandjinou, Steve Mounié und Jodel Dossou maximale Konzentration gefordert sein, während Benin die Räume im Zentrum schließen und bei Standards gefährlich werden will.

Monumentales Duell im Estadio Mâs

Argentiniens Kreativzentrum, angetrieben von Alexis Mac Allister, Enzo Fernández und dem jungen Spielmacher Franco Mastantuono, wird versuchen, den Ballbesitz zu kontrollieren und Benins Außenverteidiger in Eins-gegen-eins-Situationen zu bringen. Benin wiederum wird mit einem disziplinierten tiefen bis mittleren Block verteidigen, um den Druck aufzufangen, und auf schnelle Flügelangriffe über Andreas Hountondji setzen, um Argentiniens hoch stehende Abwehrlinie zu überraschen. Da die Fans vor Ort ihre Stars feiern wollen, verspricht das Duell am Mittwoch in Buenos Aires ein packendes Fußball-Spektakel zu werden.

Team-News & Kader

Für Argentinien liegen vor dem Freundschaftsspiel gegen Benin keine bestätigten Team-News vor. Updates zur voraussichtlichen Aufstellung, zu Verletzungen und Sperren werden näher am Anpfiff ergänzt.

Auch Benins Kaderdetails, einschließlich möglicher Verletzungs- oder Sperrensorgen, sind zum jetzigen Zeitpunkt nicht bestätigt. Weitere Informationen werden bereitgestellt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Argentinien reist in herausragender Form an, mit vier Siegen und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen. Der jüngste Auftritt endete mit einem 7:0-Kantersieg gegen Burkina Faso, zuvor wurde im letzten Freundschaftsspiel bereits Bolivien mit 4:0 geschlagen. Allein in diesen beiden Testspielen erzielte das Team 11 Tore, ohne einen Gegentreffer zu kassieren. Die einzige Niederlage in diesem Lauf gab es bei der Weltmeisterschaft gegen Spanien, ein 0:1, wobei in dieser Turnierphase auch England mit 2:1 und die Schweiz mit 3:1 besiegt wurden.

Benin weist zuletzt eine wechselhaftere Bilanz auf, mit zwei Siegen, zwei Unentschieden und einer Niederlage aus den vergangenen fünf Spielen. Im jüngsten Auftritt wurde Mauretanien mit 2:1 besiegt, zudem gab es in der Qualifikation für den Afrika-Cup ein 1:1 gegen Burkina Faso. Das deutlichste Resultat in diesem Lauf war eine 1:5-Niederlage gegen Togo in einem Freundschaftsspiel früher im Jahr.

Direkter Vergleich

Zu jüngsten Duellen zwischen Argentinien und Benin liegen keine Daten vor. Diese Partie bietet daher vor dem Anpfiff nur wenig historischen Kontext.