Tottenham Hotspur gegen Hoffenheim: Spieldetails

Tottenham Hotspur und die TSG 1899 Hoffenheim treten am 15. August 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST) gegeneinander an.

Mehr lesen: Premier League auf Abruf: So seht ihr Fußball-Highlights und vollständige Spielwiederholungen

Spielvorschau & jüngster direkter Vergleich

Tottenham Hotspur empfängt den Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim im Tottenham Hotspur Stadium zu einem weiteren Härtetest in der Saisonvorbereitung vor der anstehenden Premier-League-Saison. Beide Teams gehen mit denkwürdiger jüngerer Geschichte in diese Partie, nachdem sie im Januar 2025 in einem packenden Duell in der UEFA Europa League aufeinandergetroffen waren, als sich Spurs in der PreZero Arena in Sinsheim mit 3:2 durchsetzte. Dieses Wiedersehen im Sommer bietet beiden Trainern die ideale hochklassige Vorbereitung, bevor der offizielle Pflichtspielbetrieb wieder beginnt.

Getty Images

Tottenham Hotspurs Saisonvorbereitung

Unter der Leitung von Cheftrainer Roberto De Zerbi hat Tottenham eine aktive und ungeschlagene Saisonvorbereitung absolviert. Spurs startete im Juli mit einem 1:0-Sieg gegen Milton Keynes Dons in den Sommer, ehe internationale Partien mit einem 2:0-Erfolg gegen Auckland FC und einem Sieg im Elfmeterschießen nach einem 1:1 gegen Sydney FC folgten. Anfang August legte die Mannschaft von De Zerbi mit einem hart erkämpften 2:1-Auswärtssieg gegen Chelsea weiter nach, bevor die jüngsten Auftritte mit einem 1:1 gegen Getafe aus La Liga abgeschlossen wurden.

TSG Hoffenheims Saisonvorbereitung

Die TSG Hoffenheim geht in den nach Tyneside führenden Abschnitt ihrer Tour im Rücken einer beeindruckenden Bundesliga-Saison 2025/26 unter Trainer Christian Ilzer, in der sich der Klub aus Sinsheim erneut für Europa qualifizierte. Im Verlauf ihres Sommerprogramms legte Ilzers Team den Fokus darauf, das hochintensive Pressing und die schnellen vertikalen Umschaltmomente in einer Reihe anspruchsvoller nationaler und internationaler Tests zu schärfen. Das Duell mit einem Premier-League-Gegner in London bietet Hoffenheim die ideale Plattform, um die taktische Disziplin vor dem Start in die Pflichtspielsaison im DFB-Pokal und in der Bundesliga zu testen.

Getty Images

Teamnews & Kader

Für keines der beiden Teams wurden vor diesem Freundschaftsspiel bestätigte Teamnews bereitgestellt. Tottenhams Kadertiefe dürfte angesichts der zahlreichen Transferaktivitäten in diesem Sommer von Interesse sein, wobei Djed Spence zu den Spielern gehört, deren Zukunft angesichts des gemeldeten Interesses von Inter Mailand weiter ungewiss ist. Updates zu Verletzungen, Sperren und den voraussichtlichen Aufstellungen werden näher am Anpfiff ergänzt.

Form

Tottenham geht mit drei Siegen und einem Unentschieden aus den vergangenen fünf Testspielen in diese Partie. Der jüngste Auftritt endete mit einem 1:1 gegen Getafe, während das auffälligste Resultat ein 2:1-Sieg gegen Chelsea zu Beginn der Transferperiode war. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Spurs fünf Tore und kassierte drei.

Hoffenheim zeigte sich in der gesamten Saisonvorbereitung in bestechender Form und gewann alle fünf Testspiele. Zuletzt wurde Karlsruher SC mit 3:0 besiegt, davor gab es einen 4:1-Sieg gegen Greuther Fuerth. Das deutsche Team erzielte in diesen fünf Partien 27 Tore, wobei der 21:0-Erfolg gegen den Amateurklub Massenbachhausen diese Bilanz deutlich in die Höhe treibt.

Direkter Vergleich

Head to Head Unentschieden 1 0 0 Europa League Hoffenheim TSG 2 Tottenham TOT 3 END 3 Erzielte Tore 2 Spiele mit mehr als 2.5 Toren 1 / 1 Beide Mannschaften erzielten ein Tor 1 / 1

Tottenham und Hoffenheim haben in diesem Datensatz ein erfasstes Duell. In der Europa League gewann Spurs im Januar 2025 mit 3:2 auswärts bei Hoffenheim. Das bleibt der einzige verfügbare Verweis auf einen direkten Vergleich.