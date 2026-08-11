Newcastle United gegen Bayer Leverkusen: Spieldetails

Newcastle United und Bayer Leverkusen stoßen am 15. August 2026 um 14:00 Uhr GMT (10:00 Uhr EST / 15:00 Uhr BST) an.

Spielvorschau

Newcastle United empfängt Bundesliga-Schwergewicht Bayer Leverkusen im St. James' Park zu einem hochkarätigen Testspiel in der Vorbereitung, während beide Teams ihren Feinschliff für die kommende Saison vornehmen.

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Spielkontext & jüngste direkte Duelle

Die beiden Teams bringen jüngere Pflichtspielgeschichte in dieses Sommerduell mit, nachdem sie sich in der Gruppenphase der UEFA Champions League im Dezember 2025 in der BayArena ein unterhaltsames 2:2 geliefert hatten. Diese Begegnung war geprägt von schnellen Umschaltsituationen, unermüdlichem Pressing und hochintensivem Offensivfußball auf beiden Seiten. Das Wiedersehen auf Tyneside gibt beiden Trainern eine wertvolle Grundlage, um ihre taktische Schärfe gegen vertraute europäische Qualität zu messen.

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Newcastle Uniteds Weg durch die Vorbereitung

Newcastles Sommeraufbau unter Matthias Jaissle begann Mitte Juli positiv mit einem 3:0-Sieg gegen Darlington, gefolgt von einem 1:1 auswärts bei Gateshead. Newcastle erlitt Ende Juli bei der Reise nach Ashton Gate mit einer 1:4-Niederlage gegen Bristol City einen Rückschlag, meldete sich aber am 8. August mit einem beeindruckenden 2:1-Auswärtssieg gegen den La-Liga-Klub Valencia stark zurück. Mit Blick auf das Wochenende nach einem Duell unter der Woche gegen Everton will Newcastle vor den eigenen Fans weiter an seiner Ausrichtung feilen.

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Bayer Leverkusens Weg durch die Vorbereitung

Bayer Leverkusen geht nach einer dominanten Vorbereitungsphase in Deutschland und Europa unter Carles Martínez Novell in diese Partie. Die deutsche Mannschaft eröffnete ihr Sommerprogramm mit klaren Siegen gegen Sportfreunde Baumberg mit 7:0 und Kickers Offenbach mit 3:1. Ende Juli und Anfang August hielt sie ihr starkes Offensivmomentum mit einem 4:0 gegen K.R.C. Genk, einem 3:0-Sieg über Rot-Weiss Essen und einem hart erkämpften 2:1-Erfolg gegen Sevilla aufrecht. Nach der Reise unter der Woche zu Nottingham Forest will Leverkusen seine England-Tour mit einem weiteren starken Auftritt abschließen, bevor die Pflichtspielsaison im DFB-Pokal beginnt.

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Teamnews & Kader

Newcastle geht in die Partie, ohne dass zu diesem Zeitpunkt bestätigte Angaben zu Verletzungen oder Sperren vorliegen. Anthony Elanga musste beim Testspielsieg über Valencia nach einem schweren Einsteigen auf einer Trage vom Feld und sein Einsatz bleibt fraglich. Lewis Hall ist ebenfalls aus dem Trainingslager in Spanien nach Hause zurückgekehrt, wobei der Klub ein kleines Fitnessproblem als Grund angab, obwohl seine Situation Transferspekulationen von Manchester United ausgelöst hat. Eine voraussichtliche Startelf wurde nicht bestätigt, weitere Updates folgen näher am Anpfiff.

Auch Leverkusen hat vor dem Spiel noch keine offiziellen Teamnews veröffentlicht. Es sind weder Verletzungen noch Sperren aufgeführt, und auch eine voraussichtliche Aufstellung wurde nicht bestätigt. Weitere Kaderinformationen werden veröffentlicht, sobald sie verfügbar sind.

Form

Newcastle hat in den vergangenen fünf Spielen eine durchwachsene Bilanz verzeichnet, mit zwei Siegen, einem Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein 2:1 gegen Valencia in einem Testspiel am 8. August, einer Partie, die vom Elanga-Zwischenfall überschattet wurde. Ende Juli setzte es außerdem eine 1:4-Niederlage gegen Bristol City, zudem kam Newcastle gegen Gateshead nicht über ein 1:1 hinaus. Der letzte Pflichtspielauftritt war im Mai eine 0:2-Niederlage in der Premier League gegen Fulham. In diesen fünf Spielen erzielte Newcastle acht Tore und kassierte sieben.

Leverkusen präsentiert sich in dominanter Form und hat alle fünf Vorbereitungsspiele gewonnen. Am 8. August besiegte die Mannschaft Sevilla mit 2:1, zuvor gab es ein 4:0 gegen Genk und ein 7:0-Kantersieg über Sportfreunde Baumberg. Die deutsche Mannschaft erzielte in diesen fünf Spielen 15 Tore und ließ nur eines zu, dabei blieb sie dreimal ohne Gegentor.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 10. Dezember 2025 in der Champions League statt, als Bayer Leverkusen und Newcastle in der BayArena 2:2 spielten. Die einzigen anderen in den Daten erfassten Duelle fanden in der Champions League 2002/03 statt, als Newcastle beide Spiele gewann: mit 3:1 im St. James' Park am 26. Februar und mit 3:1 auswärts in Leverkusen am 18. Februar. Über alle drei aufgeführten Begegnungen hinweg hat Newcastle zweimal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, wobei keine der beiden Mannschaften das jüngste Duell für sich entschied.