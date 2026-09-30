USA gegen Mexiko: Spieldetails

Die USA und Mexiko stoßen am 4. Oktober 2026 um 02:00 Uhr GMT an (3. Oktober, 19:00 Uhr MST / 22:00 Uhr EST / 4. Oktober, 03:00 Uhr BST / 04:00 Uhr SAST).

Neuauflage der Rivalität in der Wüste

Die US-amerikanische Männer-Nationalmannschaft empfängt den erbitterten Rivalen Mexiko im State Farm Stadium zu einem hochkarätigen Testspiel im Herbst. Zu Beginn eines neuen Länderspielzyklus will die USMNT auf ein perfektes September-Fenster aufbauen und ihren sich weiterentwickelnden Kader gegen den Top-Konkurrenten der CONCACAF testen. Für Mexiko von Rafael Márquez bietet das Duell mit den USA auf amerikanischem Boden eine wichtige Gelegenheit, Schwung aufzunehmen und die taktische Kontrolle unter der neuen Trainerära zu verfeinern.

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Der September-Aufschwung der USA: Junge Stars sorgen für zwei Siege in Folge

Die USMNT geht mit einer Welle des Selbstvertrauens in den Samstagabend, nachdem sie im September-Fenster zwei Siege in Folge eingefahren hat. Auf einen 4:1-Erfolg gegen Peru ließ das Team von Pochettino einen packenden 4:2-Sieg gegen Chile in St. Louis folgen. Der erfahrene Sebastian Berhalter und Verteidiger Chris Richards trafen ebenso wie die Teenager-Sensationen Julian Hall und der 17-jährige Mathis Albert, der damit zum jüngsten Torschützen in der Geschichte der USMNT wurde. Mit den wichtigen Führungsspielern Gio Reyna, Tyler Adams und Sergiño Dest an der Spitze eines energiegeladenen jungen Kerns gehen die Amerikaner mit großem Selbstvertrauen in das Derby.

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El Tris ungeschlagenes Testspielfenster unter Márquez

Mexiko reist nach Arizona, nachdem es ein kampfstarkes internationales September-Fenster hinter sich gebracht hat. Auf ein 1:1 gegen Kolumbien ließ El Tri ein weiteres 1:1 gegen Peru in der Red Bull Arena folgen. Nach dem Rückstand in der ersten Halbzeit glich Verteidiger Víctor Guzmán in der 49. Minute aus und sicherte so Mexikos ungeschlagene Serie. Cheftrainer Rafael Márquez hat das Fenster genutzt, um dynamische Talente wie Gilberto Mora, Álvaro Fidalgo und Santiago Giménez zu integrieren, während Mexiko in dieser Rivalität die Vorherrschaft zurückerobern will.

Showdown im State Farm Stadium: Junger Umbruch gegen Kontrolle im Mittelfeld

Spiele zwischen den USA und Mexiko bringen immer eine intensive Atmosphäre und jede Menge Wettbewerbsgeist mit sich. Die USMNT wird auf schnelles Umschaltspiel über Gio Reyna, Julian Hall und Malik Tillman setzen, um Räume in Mexikos Hälfte zu nutzen. Mexiko wiederum wird versuchen, das Tempo über die Verbindungen im Mittelfeld zwischen Orbelín Pineda, Luis Chávez und Álvaro Fidalgo zu kontrollieren, während im Strafraum Stürmer Santiago Giménez gesucht wird. Mit lokaler Ehre und Momentum auf dem Spiel verspricht dieses Duell vom Anpfiff an fesselnde Dramatik.

Team-News & Kader

Für die USA liegen vor dieser Partie derzeit keine bestätigten Team-News vor. Vollständige Informationen zu Verletzungen, Sperren und Aufstellungen werden näher am Anstoß aktualisiert, sobald sie vom Trainerstab bestätigt sind.

Auch bei Mexiko gibt es in diesem Stadium noch keine bestätigten Kaderdetails. Updates zur Verfügbarkeit und zu den Auswahlplänen von Javier Aguirre werden ergänzt, sobald sie vorliegen.

Form

Die USMNT geht in diese Partie, nachdem sie drei ihrer letzten fünf Spiele gewonnen hat. Das jüngste Ergebnis war ein 4:1-Sieg gegen Peru in einem Testspiel, außerdem wurden Bosnien und Herzegowina mit 2:0 und Australien bei der Weltmeisterschaft mit 2:0 besiegt. Die beiden Niederlagen in diesem Lauf gab es gegen Belgien (1:4) und die Türkei (eine 2:3-Niederlage in der Gruppenphase). In diesen fünf Spielen erzielten die USA 11 Tore und kassierten 10.

Mexiko hat drei seiner letzten fünf Partien gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Das jüngste Ergebnis war ein 1:1 gegen Kolumbien in einem Testspiel, davor wurden Ecuador bei der Weltmeisterschaft mit 2:0 und Tschechien mit 3:0 besiegt. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 2:3 gegen England im Achtelfinale. El Tri erzielte in diesen fünf Spielen sieben Tore und kassierte vier.

Direkter Vergleich

Mexiko hat im jüngsten Aufeinandertreffen dieser beiden Teams die Nase vorn, einem 2:1-Sieg gegen die USA im CONCACAF Gold Cup 2025. Dieses Ergebnis stellt in der jüngeren Geschichte allerdings eher einen Ausreißer dar, denn die USMNT hat die breitere Serie dominiert und drei der letzten fünf Duelle gewonnen, darunter ein 2:0 in einem Spiel der CONCACAF Nations League 2024 und ein 3:0 im selben Wettbewerb 2023. Mexikos anderer Sieg kam in einem Testspiel 2024. Die Serie war hart umkämpft, doch das Kräfteverhältnis hat sich in Pflichtspielen klar zugunsten der USA verschoben.