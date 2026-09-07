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Vorschau auf das Champions-League-Spiel FC Porto gegen Manchester City

Champions League
FC Porto
Manchester City
E. Haaland
Enzo Fernández
E. Maresca

Umfassende Spielvorschau zu Porto gegen Manchester City in der Champions League. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers, Form und mehr.

crest
Champions League - Spielwoche 1
Estadio do Dragao

FC Porto gegen Manchester City beginnt am 8. Sept. 2026 um 15:00 Uhr EST und 20:00 Uhr GMT.

Spielvorschau

Die Ligaphase der Champions League beginnt mit dem Duell des Siegers von 2004, Porto, gegen den Champion von 2023, Manchester City, in Porto. Beide Klubs haben in ihren nationalen Wettbewerben einen Start mit 100 Prozent hingelegt.

Formstarke Teams treffen in Europa aufeinander

Porto geht in seine portugiesische Rekordteilnahme an der 28. UCL-Saison, und die Hoffnung lebt dort ewig. In die nationale Saison ist das Team perfekt gestartet und besiegte zuletzt am Freitagabend Moreirense. Francesco Farioli feiert sein Debüt als Trainer in der UCL. Porto hat in diesem Kalenderjahr zu Hause noch nicht verloren und nur eines der vergangenen 14 Heimspiele im Europapokal verloren (S10, U3).

FBL-POR-LIGA-PORTO-MOREIRENSEGetty Images

Auch City ist mit einer 100-prozentigen Siegquote in die Premier-League-Saison gestartet und besiegte am Samstag Coventry dank eines weiteren Treffers von Erling Haaland mit 1:0, dem 300. Tor seiner Karriere. Erstaunlicherweise hat Manchester City neun seiner vergangenen 17 UCL-Partien verloren (S6, U2). Es wird die erste Champions-League-Saison seit 2015/16 ohne Pep Guardiola auf der Trainerbank sein, woran man sich erst gewöhnen muss.

marescaGetty Images

Wichtige Statistiken

  • Porto erzielte in nur einem seiner vergangenen 16 Duelle mit englischen Gegnern zwei oder mehr Tore. 
  • 13 der vergangenen 15 UCL-Auswärtsspiele von City endeten mit mehr als 2,5 Toren.
  • Portos André Silva kam in seiner ersten Zeit beim Klub in acht UCL-Einsätzen auf sechs Torbeteiligungen (4 Tore, 2 Vorlagen).
  • Erling Haaland fehlen zwei Tore auf Sergio Agüeros Allzeitrekord von 36 UCL-Toren für City.
Manchester City v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images

Voraussichtliche Aufstellungen

Porto (433): D. Costa; A. Costa, Perez, Kiwior, Moura; Fofana, Rosario, Veiga; Gomes, Silva, Pepe.

City (4231): Donnarumma; Nunes, Guehi, Dias, Ait-Nouri; Anderson, Bouaddi; Semenyo, Cherki, Foden; Haaland.

Teamnews & Kader

FC Porto vs Manchester City Voraussichtliche Aufstellungen

4-3-3
FC Porto crest
FC Porto
POR
Aufstellung
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-1-4-1
99D. Costa4J. Kiwior74F. Moura20A. Costa18Nehuén Pérez13P. Rosario8V. Froholdt10G. Veiga11Pepe19André Silva7W. Gomes1G. Donnarumma3R. Dias45A. Khusanov24J. Gvardiol6M. Guehi7I. Ndiaye5E. Anderson42A. Semenyo10R. Cherki17Enzo Fernández9E. Haaland
Manchester City crest
Manchester City
MCI
4-3-3
FC Porto

Startelf

Manchester City

Trainer

  • F. Farioli
  • E. Maresca

FC Porto wird von Francesco Farioli trainiert, allerdings liegen für die Heimmannschaft derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startelf wurde zu diesem Zeitpunkt noch nicht veröffentlicht.

Enzo Maresca ist für diese Reise nach Portugal für Manchester City verantwortlich, doch auch die Gäste haben Details zu Verletzungen oder Sperren bislang nicht bestätigt, und eine prognostizierte Startelf wurde nicht veröffentlicht. Weitere Teamnews werden näher am Anpfiff ergänzt.

Form

POR

POR - Form

ALV
S2-0
RA
S0-2
ARO
S2-0
VIS
S0-3
MOR
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
11/1
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
1/5
MCI

MCI - Form

ATM
S3-1
ARS
N3-0
BOU
S2-1
CRY
S1-4
COV
S1-0
Tor erzielt (kassiert)
10/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

FC Porto geht mit fünf Siegen aus den jüngsten fünf Pflichtspielen in diese Partie, darunter vier Erfolge in der Liga Portugal und einer im Super Cup. Der letzte Auftritt endete mit einem 3:0-Auswärtssieg bei Academico Viseu, zuvor schlug das Team in Ligaspielen auch Arouca mit 2:0 und Rio Ave mit 2:0. Porto erzielte in diesen fünf Spielen acht Tore und kassierte keines, eine Serie, die die defensive Stabilität unterstreicht, die Farioli dieser Mannschaft verliehen hat.

Manchester City hat vier seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen, die einzige Niederlage gab es gegen Arsenal im Community Shield, als das Team mit 0:3 verlor. Seitdem ist die Mannschaft von Maresca in der Premier League in die Erfolgsspur zurückgekehrt, zunächst mit einem 2:1 gegen AFC Bournemouth, danach mit einem 4:1 bei Crystal Palace. In den vergangenen fünf Spielen erzielte City 10 Tore und kassierte fünf.

Direkter Vergleich

Head to Head

FC PortoUnentschiedenManchester City
0
1
3
Champions League
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
Manchester City badge
Manchester City
MCI
0
END
Champions League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
3
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
END
Europa League
Manchester City badge
Manchester City
MCI
4
FC Porto badge
FC Porto
POR
0
END
Europa League
FC Porto badge
FC Porto
POR
1
Manchester City badge
Manchester City
MCI
2
END
2Erzielte Tore9
Spiele mit mehr als 2.5 Toren3/4
Beide Mannschaften erzielten ein Tor2/4

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Klubs fand im Dezember 2020 statt, als ein Champions-League-Gruppenspiel im Estadio do Dragao 0:0 endete. Zuvor hatte Manchester City im selben Wettbewerb im Oktober 2020 zu Hause mit 3:1 gewonnen. Die beiden Teams trafen auch in der Europa League 2011/12 aufeinander, wobei City beide Spiele gewann: 2:1 in Porto und 4:0 zu Hause. In den vier verzeichneten Duellen gewann Manchester City drei Spiele und spielte einmal unentschieden, bei einem Torverhältnis von 10:2 gegen Porto.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Club BrüggeClub BrüggeCLB
00000000
1
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
00000000
1
PSVPSVPSV
00000000
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
00000000
1
AS RomAS RomROM
00000000
1
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
00000000
1
Real MadridReal MadridRMA
00000000
1
Inter MailandInter MailandINT
00000000
1
LensLensRCL
00000000
1
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
1
Atletico MadridAtletico MadridATM
00000000
1
FC PortoFC PortoPOR
00000000
1
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
1
ComoComoCOM
00000000
1
FC VillarrealFC VillarrealVIL
00000000
1
Sporting CPSporting CPSCP
00000000
1
AEK AthenAEK AthenAEK
00000000
1
Sl. PragSl. PragSLP
00000000
1
FenerbahçeFenerbahçeFB
00000000
1
RB LeipzigRB LeipzigRBL
00000000
1
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
1
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
00000000
1
Real BetisReal BetisBET
00000000
1
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
00000000
1
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
1
LilleLilleLIL
00000000
1
LASKLASKLAS
00000000
1
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
1
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
00000000
1
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
00000000
1
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
00000000
1
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
00000000
1
GalatasarayGalatasarayGAL
00000000
1
Sabah FKSabah FKSAB
00000000
1
SSC NeapelSSC NeapelNAP
00000000
1
VikingVikingVIK
00000000
Qualifikation für das Achtelfinale

In der Champions League stehen sowohl FC Porto als auch Manchester City derzeit auf dem ersten Platz der Tabelle.

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