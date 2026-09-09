Elversberg gegen Bayern München beginnt am 13. Sept. 2026 um 11:30 Uhr EST und 15:30 Uhr GMT.

Der Neuling hofft, den bayerischen Giganten Bayern Paroli bieten zu können

Elversberg hat einen märchenhaften Start in die Bundesliga hingelegt und die ersten beiden Spiele gewonnen, nachdem der Verein zum ersten Mal in seiner Geschichte in die höchste Spielklasse aufgestiegen ist. Für den kleinen Klub, der noch 2022 in der vierten Liga des deutschen Fußballs spielte, ist es ein kometenhafter Aufstieg gewesen. Dabei gelangen torreiche Siege gegen Leverkusen (3:2) und Borussia Mönchengladbach (4:3). Der französische Stürmer David Mokwa hat in beiden Spielen getroffen.

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Erstaunlicherweise stand Harry Kane beim 5:1-Sieg der Bayern gegen Stuttgart zum Saisonauftakt nicht auf dem Spielberichtsbogen als Torschütze. Joshua Kimmich lieferte zwei Assists, ebenso wie Sommer-Neuzugang Ismael Saibari. Noch erstaunlicher ist, dass Bayern im darauffolgenden Spiel nur zu einem 0:0 gegen Schalke kam. Das war überraschend, nachdem die Münchner in den 12 vorherigen Duellen gegen Schalke ein Gesamttorverhältnis von 42:2 aufgestellt hatten. Die Mannschaft von Vincent Kompany will nun unbedingt in die Erfolgsspur zurückkehren.

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Voraussichtliche Aufstellungen

Elversberg (4231): Kristof; Gyamerah, Pinckert, Rohr, Gunther; Keidel, Poreba; Petkov, Onyeka, Campbell; Mokwa.

Bayern (4231): Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Davies; Kimmich, Pavlovic; Olise, Brown, Diaz; Kane.

Team-News & Kader

Elversberg muss verletzungsbedingt auf Luis Seifert verzichten, während Vincent Wagner eine Sperre absitzt. Nähere Updates zum Kader werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Bayern München geht mit den verletzungsbedingten Ausfällen von David Santos Daiber und Tarek Buchmann in die Partie. Vincent Kompany hat keine Sperren zu berücksichtigen, allerdings werden Fitness und Verfügbarkeit von Jamal Musiala, der kürzlich eine Krankheitsphase öffentlich gemacht hat, vor dem Spiel beobachtet.

Form

Elversberg hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen. Der einzige Makel war ein 1:1 in einem Testspiel der Vorbereitung gegen Mallorca. Das jüngste Ergebnis war ein 4:3-Sieg in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach, zudem wurde Bayer Leverkusen zuvor in der Liga mit 3:2 besiegt. In den vergangenen fünf Spielen erzielte Elversberg 12 Tore und kassierte sieben, was sowohl die offensive Ausrichtung als auch die defensive Anfälligkeit unterstreicht.

Bayern München hat vier seiner letzten fünf Pflichtspiele gewonnen und einmal unentschieden gespielt. Der jüngste Auftritt endete mit einem 0:0 in der Bundesliga bei Schalke 04, während das herausragende Resultat in diesem Lauf ein 5:1-Ligasieg gegen den VfB Stuttgart am 1. Spieltag war. Bayern erzielte in den vier Spielen, in denen die Mannschaft traf, 12 Tore und kassierte eines. Das unterstreicht, dass das torlose Spiel auf Schalke eine isolierte Abweichung von der gewohnten Ausbeute war.

Direkter Vergleich

Aktuell liegen keine Daten zu jüngsten direkten Duellen zwischen Elversberg und Bayern München vor.

Tabelle

In der Bundesliga belegt Elversberg derzeit den vierten Platz, während Bayern München nach den ersten beiden Spieltagen auf Rang sechs steht.