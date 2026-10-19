Como gegen Manchester United: Spieldetails

Champions League - Spielwoche 3 21. Okt. 2026 - 12:45 Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 und Manchester United F.C. spielen am 21. Oktober 2026 um 16.45 Uhr GMT (12.45 Uhr EST / 17.45 Uhr BST / 18.45 Uhr SAST) gegeneinander.

Italienisches Überraschungsteam empfängt Manchester United

Como 1907 empfängt den englischen Spitzenklub Manchester United im malerischen Giuseppe-Sinigaglia-Stadion zum 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27. Angetrieben von seinen begeisterten Fans will das ambitionierte Team von Cesc Fàbregas seinen variablen Angriffsstil gegen einen namhaften Gegner auf die Probe stellen. Für Manchester United bietet die Reise in die Lombardei eine wichtige Gelegenheit, nach dem Punktverlust in Madrid den ersten Sieg in der Ligaphase der Champions League einzufahren.

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Como setzt in Florenz mit drei Auswärtstoren ein Zeichen

Como 1907 geht nach einem beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg gegen ACF Fiorentina in der Serie A am Sonntag, dem 18. Oktober, voller Selbstvertrauen in das Europapokalspiel am Mittwoch. Frühe Treffer von Mattia Liberali (31.) und Nico Paz (35.) brachten das Team von Fàbregas klar in Führung, bevor Anastasios Douvikas in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte. Mit dem dynamischen Spielaufbau von Nico Paz, Maxence Caqueret und Mattia Liberali nimmt Como seine gefährliche Angriffsform mit in den historischen Mittwochabend.

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Manchester United reist nach Remis im Pennine Derby nach Italien

Manchester United reist nach Norditalien und will eine schwierige Ergebnisserie über alle Wettbewerbe hinweg beenden. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen Atlético Madrid am 2. Spieltag der Champions League am 13. Oktober erkämpfte sich United am Sonntag, dem 18. Oktober, an der Elland Road ein 1:1 gegen Erzrivale Leeds United. Bryan Mbeumo erzielte in der 35. Minute die Führung. Angeführt von Mittelfeldkapitän Bruno Fernandes sowie den Offensivspielern Bryan Mbeumo und Amad Diallo auf den Außenbahnen will United in Italien früh die Kontrolle übernehmen.

Teamnews & Kader

Como wird von Cesc Fabregas trainiert. Vor der Partie liegen allerdings weder eine bestätigte Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen vor. Weitere Neuigkeiten werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Manchester United wird von Michael Carrick betreut. Bestätigte Kaderangaben oder Verletzungsmeldungen liegen derzeit nicht vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie im Vorfeld des Spiels bekannt werden.

Form

Como hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren, hinzu kommt ein Unentschieden. Dabei erzielte das Team neun Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt spielte Como in der Serie A bei Roma torlos remis. Zuvor hatte das Team mit 0:2 gegen Frosinone verloren, seiner einzigen Niederlage in diesem Zeitraum. Der Höhepunkt der jüngsten Ergebnisse war ein 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League. In der Serie A gewann Como zudem mit 2:1 gegen Parma. Das jüngste Champions-League-Ergebnis war allerdings eine 2:3-Niederlage gegen Feyenoord, die Comos Lage in der Gruppe erschwert.

Manchester United fehlt es erheblich an Konstanz. Von den letzten fünf Spielen gewann das Team keines, drei davon gingen verloren. Zuletzt unterlag United in der Champions League mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Premier League spielte das Team gegen Tottenham und Fulham jeweils 1:1. Hinzu kamen eine 2:3-Niederlage gegen Brighton im Carabao Cup und ein 0:1 gegen Manchester City. In diesen fünf Partien erzielte United nur drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die Bilanz zeigt, wie groß die Herausforderung für Carrick ist.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine bisherigen Begegnungen zwischen Como und Manchester United verzeichnet. Diese Partie ist das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs.