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Vorschau auf Como gegen Manchester United in der UEFA Champions League: Manchester United peilt vor schwieriger Auswärtsreise nach Italien einen wichtigen Neustart an

Como - Manchester United
Champions League
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Manchester United

Umfassende Vorschau auf das Champions-League-Spiel zwischen Como 1907 und Manchester United F.C. Wir beleuchten die jüngsten Ergebnisse beider Teams in nationalen und europäischen Wettbewerben, ihre Form und die wichtigsten Themen vor dem Duell am 3. Spieltag, das am Mittwoch früh im Stadio Giuseppe Sinigaglia in Como angepfiffen wird.

Como gegen Manchester United: Spieldetails

crest
Champions League - Spielwoche 3
Stadio G. Sinigaglia

Como 1907 und Manchester United F.C. spielen am 21. Oktober 2026 um 16.45 Uhr GMT (12.45 Uhr EST / 17.45 Uhr BST / 18.45 Uhr SAST) gegeneinander.

Italienisches Überraschungsteam empfängt Manchester United

Como 1907 empfängt den englischen Spitzenklub Manchester United im malerischen Giuseppe-Sinigaglia-Stadion zum 3. Spieltag der Ligaphase der UEFA Champions League 2026/27. Angetrieben von seinen begeisterten Fans will das ambitionierte Team von Cesc Fàbregas seinen variablen Angriffsstil gegen einen namhaften Gegner auf die Probe stellen. Für Manchester United bietet die Reise in die Lombardei eine wichtige Gelegenheit, nach dem Punktverlust in Madrid den ersten Sieg in der Ligaphase der Champions League einzufahren.

ACF Fiorentina v Como 1907 - Serie A 2026/27Getty Images

Como setzt in Florenz mit drei Auswärtstoren ein Zeichen

Como 1907 geht nach einem beeindruckenden 3:1-Auswärtssieg gegen ACF Fiorentina in der Serie A am Sonntag, dem 18. Oktober, voller Selbstvertrauen in das Europapokalspiel am Mittwoch. Frühe Treffer von Mattia Liberali (31.) und Nico Paz (35.) brachten das Team von Fàbregas klar in Führung, bevor Anastasios Douvikas in der zweiten Halbzeit die drei Punkte sicherte. Mit dem dynamischen Spielaufbau von Nico Paz, Maxence Caqueret und Mattia Liberali nimmt Como seine gefährliche Angriffsform mit in den historischen Mittwochabend.

Leeds United v Manchester United - Premier League 2026/27Getty Images

Manchester United reist nach Remis im Pennine Derby nach Italien

Manchester United reist nach Norditalien und will eine schwierige Ergebnisserie über alle Wettbewerbe hinweg beenden. Nach einer 0:2-Auswärtsniederlage gegen Atlético Madrid am 2. Spieltag der Champions League am 13. Oktober erkämpfte sich United am Sonntag, dem 18. Oktober, an der Elland Road ein 1:1 gegen Erzrivale Leeds United. Bryan Mbeumo erzielte in der 35. Minute die Führung. Angeführt von Mittelfeldkapitän Bruno Fernandes sowie den Offensivspielern Bryan Mbeumo und Amad Diallo auf den Außenbahnen will United in Italien früh die Kontrolle übernehmen.

Teamnews & Kader

Como vs Manchester United Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Como crest
Como
COM
page.match.formation.title
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Robert SánchezRobert SánchezÁlex ValleÁlex ValleJ. RamonJ. RamonT. ChalobahT. ChalobahI. SmolcicI. SmolcicL. MillaL. MillaJ. RodriguezJ. RodriguezKaikiKaikiM. PerroneM. PerroneM. BaturinaM. BaturinaN. PazN. PazS. LammensS. LammensL. MartinezL. MartinezD. DalotD. DalotL. YoroL. YoroA. HeavenA. HeavenA. SantosA. SantosC. BalebaC. BalebaB. FernandesB. FernandesM. RashfordM. RashfordY. TielemansY. TielemansB. MbeumoB. Mbeumo
Manchester United crest
Manchester United
MUN
4-2-3-1
Como

Startelf

Manchester United

Trainer

  • Cesc Fàbregas
  • M. Carrick

Como wird von Cesc Fabregas trainiert. Vor der Partie liegen allerdings weder eine bestätigte Aufstellung noch Informationen zu Verletzungen vor. Weitere Neuigkeiten werden kurz vor dem Anpfiff erwartet.

Manchester United wird von Michael Carrick betreut. Bestätigte Kaderangaben oder Verletzungsmeldungen liegen derzeit nicht vor. Weitere Informationen werden ergänzt, sobald sie im Vorfeld des Spiels bekannt werden.

Form

COM

COM - Form

PAR
S2-1
FRC
N2-0
ROM
U0-0
FEY
N3-2
FIO
S1-3
Tor erzielt (kassiert)
7/7
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5
MUN

MUN - Form

BHA
N2-3
FUL
U1-1
TOT
U1-1
ATM
N2-0
LEE
U1-1
Tor erzielt (kassiert)
5/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
1/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Como hat von seinen letzten fünf Spielen zwei gewonnen und zwei verloren, hinzu kommt ein Unentschieden. Dabei erzielte das Team neun Tore und kassierte drei Gegentreffer. Zuletzt spielte Como in der Serie A bei Roma torlos remis. Zuvor hatte das Team mit 0:2 gegen Frosinone verloren, seiner einzigen Niederlage in diesem Zeitraum. Der Höhepunkt der jüngsten Ergebnisse war ein 4:1-Sieg gegen RB Leipzig in der Champions League. In der Serie A gewann Como zudem mit 2:1 gegen Parma. Das jüngste Champions-League-Ergebnis war allerdings eine 2:3-Niederlage gegen Feyenoord, die Comos Lage in der Gruppe erschwert.

Manchester United fehlt es erheblich an Konstanz. Von den letzten fünf Spielen gewann das Team keines, drei davon gingen verloren. Zuletzt unterlag United in der Champions League mit 0:2 gegen Atletico Madrid. In der Premier League spielte das Team gegen Tottenham und Fulham jeweils 1:1. Hinzu kamen eine 2:3-Niederlage gegen Brighton im Carabao Cup und ein 0:1 gegen Manchester City. In diesen fünf Partien erzielte United nur drei Tore und kassierte sechs Gegentreffer. Die Bilanz zeigt, wie groß die Herausforderung für Carrick ist.

Direkter Vergleich

In den verfügbaren Daten sind keine bisherigen Begegnungen zwischen Como und Manchester United verzeichnet. Diese Partie ist das erste Pflichtspiel zwischen den beiden Klubs.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Paris Saint-GermainParis Saint-GermainPSG
2200103+76
S
S
2
FC BarcelonaFC BarcelonaBAR
220092+76
S
S
3
Aston VillaAston VillaAVL
220092+76
S
S
4
VfB StuttgartVfB StuttgartVFB
220061+56
S
S
5
LiverpoolLiverpoolLIV
220084+46
S
S
6
Sporting CPSporting CPSCP
220051+46
S
S
7
FC ArsenalFC ArsenalARS
220040+46
S
S
8
Real MadridReal MadridRMA
220064+26
S
S
9
Real BetisReal BetisBET
220064+26
S
S
10
Bayern MünchenBayern MünchenFCB
211083+54
U
S
11
Schachtar DonezkSchachtar DonezkSHK
211042+24
S
U
12
ComoComoCOM
210164+23
N
S
13
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
210142+23
N
S
14
FC VillarrealFC VillarrealVIL
210154+13
S
N
15
Atletico MadridAtletico MadridATM
210132+13
S
N
16
Club BrüggeClub BrüggeCLB
21016603
S
N
17
Manchester CityManchester CityMCI
21014403
N
S
18
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
21013303
N
S
19
LensLensRCL
210134-13
N
S
20
AEK AthenAEK AthenAEK
210123-13
N
S
21
RB LeipzigRB LeipzigRBL
210124-23
S
N
22
Sabah FKSabah FKSAB
210124-23
S
N
23
Fey. RotterdamFey. RotterdamFEY
210147-33
S
N
24
Bodö/GlimtBodö/GlimtBOD
210115-43
S
N
25
AS RomAS RomROM
201145-11
N
U
26
PSVPSVPSV
201112-11
N
U
27
VikingVikingVIK
201146-21
U
N
28
FenerbahçeFenerbahçeFB
201117-61
N
U
29
Inter MailandInter MailandINT
200246-20
N
N
30
FC PortoFC PortoPOR
200225-30
N
N
31
Sl. PragSl. PragSLP
200225-30
N
N
32
SSC NeapelSSC NeapelNAP
200214-30
N
N
33
LASKLASKLAS
200237-40
N
N
34
LilleLilleLIL
200226-40
N
N
35
GalatasarayGalatasarayGAL
200227-50
N
N
36
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSBR
200219-80
N
N
Qualifikation für das Achtelfinale

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