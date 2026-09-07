Champions League - Spielwoche 1 8. Sept. 2026 - 12:45 Jan Breydel Stadion

Club Brugge gegen Aston Villa | Anstoß ist am 8. Sept. 2026 um 12:45 Uhr EST und 17:45 Uhr GMT.

Spielvorschau

Die Ligaphase der Champions League beginnt mit einem Heimspiel von Club Brugge gegen den Europa-League-Sieger der vergangenen Saison, Aston Villa.

Verbessertes Brugge fordert ein angeschlagenes Villa

Club Brugge bestreitet nach dem souveränen Gewinn des nationalen Titels in der vergangenen Saison zum 13. Mal die Gruppen-/Ligaphase der Champions League und stellt damit einen neuen belgischen Rekord auf. In dieser Spielzeit hat das Team vier seiner ersten fünf Ligaspiele gewonnen und bei jeder der letzten drei Teilnahmen an der Champions League die K.-o.-Phase erreicht, entsprechend groß dürfte das Selbstvertrauen sein.

Der Gewinn der Europa League im Mai war ein großer Moment für Villa und Trainer Unai Emery, doch die jüngste nationale Saison hat turbulent begonnen. Der Klub hat mit Youri Tielemans, Morgan Rogers und Ezri Konsa wichtige Spieler an Premier-League-Rivalen verloren und in den ersten drei Premier-League-Spielen dieser Saison kein Tor erzielt. Unter Emery war Villa in UEFA-Wettbewerben allerdings stark und hat nur drei der letzten 21 Spiele in der Gruppen-/Ligaphase verloren (S16, U2), während der Klub unter dem Spanier acht seiner zwölf Champions-League-Partien gewonnen hat.

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Wichtige Statistiken & Verletzungsnews

In den letzten 15 Champions-League-Spielen von Club Brugge fielen mehr als 2,5 Tore.

Seit Beginn der Champions League 2024/25 hat nur Barcelona (44) mehr Gegentore kassiert als Club Brugge (43).

Villa hat in den letzten 16 Europapokalspielen neunmal zu null gespielt.

Villas Neuzugang Johan Manzambi und der Langzeitausfall Amadou Onana fehlen weiterhin, aber Joao Gomes kann in der Champions League trotz einer Sperre von drei Spielen im nationalen Wettbewerb spielen.

Villas Stürmer Nicolas Jackson war in der vergangenen Saison in zehn Champions-League-Einsätzen für Bayern an fünf Toren beteiligt (3 Tore, 2 Assists).

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Voraussichtliche Aufstellungen

Brugge (4231): Sommer; Sabbe, Mechele, Lee, Seys; Potts, Vanaken; Forbs, Vetlesen, Diakhon; Tresoldi.

Villa (4231): Suzuki; Cash, Lindelof, Torres, Maatsen; Kamara, Gomes; McGinn, Buendía, Hemmings; Jackson.

Teamnews & Kader

Club Brugge wird von Ivan Leko trainiert, allerdings liegen für die Heimmannschaft derzeit keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Vor dem Spiel wurde noch keine wahrscheinliche Aufstellung bestätigt, weitere Updates werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Aston-Villa-Cheftrainer Unai Emery hat noch keine voraussichtliche Startelf bestätigt, in den zuletzt verfügbaren Daten sind keine Verletzungen oder Sperren aufgeführt. Die Teamnews beider Mannschaften werden aktualisiert, sobald entsprechende Informationen vorliegen.

Form

Club Brugge hat wettbewerbsübergreifend drei seiner letzten fünf Spiele gewonnen und zwei verloren. Das jüngste Spiel endete am 30. August mit einer 1:2-Niederlage gegen Gent in der belgischen First Division A. Davor besiegte Brugge Cercle Brugge mit 1:0 und gewann auswärts mit 3:0 bei OH Leuven, zudem gab es in diesem Lauf einen 3:0-Heimsieg gegen Kortrijk. Die einzige weitere Niederlage kam gegen Union St. Gilloise im belgischen Supercup zustande, als es nach einem 1:1 im Elfmeterschießen verloren ging. In diesen fünf Spielen erzielte Brugge acht Tore und kassierte fünf.

Aston Villa hat seine letzten fünf Spiele allesamt verloren. Die jüngste Partie war am 31. August eine 0:1-Niederlage in der Premier League gegen Arsenal. Davor verlor Villa mit 0:4 gegen Brighton, unterlag Borussia Moenchengladbach in einem Freundschaftsspiel mit 1:2, zog im UEFA Super Cup mit 1:2 gegen Paris Saint-Germain den Kürzeren und verlor in der Saisonvorbereitung mit 1:2 gegen Bayern München. In diesen fünf Partien hat Villa drei Tore erzielt und zehn kassiert.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand am 12. März 2025 statt, als Aston Villa Club Brugge in der Champions League im Villa Park mit 3:0 besiegte. Zuvor hatte Villa auch das Hinspiel am 4. März 2025 im Jan Breydel Stadion mit 3:1 gewonnen. Das einzige weitere Aufeinandertreffen im Datensatz sah einen 1:0-Heimsieg von Club Brugge gegen Aston Villa in der Champions League am 6. November 2024. Über die drei erfassten Duelle hinweg kommt Aston Villa auf zwei Siege, Club Brugge auf einen, bei 6:2 Toren für Villa.

Tabelle

In der Champions-League-Tabelle werden sowohl Club Brugge als auch Aston Villa derzeit auf dem ersten Platz geführt.