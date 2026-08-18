Brighton & Hove Albion vs. Aston Villa: Spieldetails

Premier League - Spielwoche 1 23. Aug. 2026 - 09:00 The American Express Community Stadium

Brighton & Hove Albion und Aston Villa treten am 23. August 2026 um 13:00 Uhr GMT (9:00 Uhr EST / 14:00 Uhr BST / 15:00 Uhr SAST) gegeneinander an.

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Spektakel am Amex am 1. Spieltag

Brighton & Hove Albion eröffnet seine Premier-League-Saison 2026/27 mit einem Heimspiel gegen Aston Villa im American Express Stadium. Da beide Klubs hohe Ambitionen in Richtung Europapokal-Qualifikation und nationale Stabilität hegen, bietet ein Sieg am ersten Spieltag an der Südküste die unmittelbare Chance, für die lange Ligasaison ein psychologisches Ausrufezeichen zu setzen.

Brightons dominante Heimsiege in der Vorbereitung sorgen für Sommer-Schwung

Brighton geht nach einer beeindruckenden Serie in der Vorbereitung ins Auftaktwochenende. Nachdem das geplante Freundschaftsspiel gegen den FC Annecy Ende Juli abgesagt worden war, fuhr Brighton drei Heimsiege in Folge ein. Anfang August setzte sich das Team zunächst mit 4:3 gegen den Ligue-1-Klub RC Straßburg durch, ließ dann einen souveränen 3:0-Erfolg gegen die AS Rom folgen und schloss die Vorbereitung am 15. August mit einem abgeklärten 1:0-Sieg gegen Bologna ab.

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Die Villans mit anspruchsvollen Tests gegen Europas Elite

Aston Villa geht nach einem intensiven Sommerprogramm in den 1. Spieltag, das die Kadertiefe des Teams in mehreren Wettbewerben auf die Probe stellte. Das Team von Unai Emery holte in Testspielen klare Siege gegen Walsall (5:0), Indonesia XI (3:1) und BG Pathum United (3:1). Allerdings bekam es zum Ende hin mit hochkarätiger Konkurrenz zu tun und verlor enge Partien gegen den FC Bayern München (2:1), Paris Saint-Germain im UEFA-Superpokal (2:1) und Borussia Mönchengladbach (2:1) im letzten Härtetest am 15. August.

Direkter Vergleich: Eng umkämpfte Duelle an der Küste

Die jüngsten Duelle zwischen Brighton und Aston Villa waren durchweg enge und taktisch geprägte Begegnungen. Im jüngsten Ligaduell im Februar 2026 setzte sich Villa im Villa Park dank eines Eigentors in der 86. Minute knapp mit 1:0 durch. Da beide Teams auf schnelle Verlagerungen über die Flügel und strukturiertes Pressing setzen, verspricht der Saisonauftakt am Sonntag ein Spiel der kleinen Unterschiede zu werden, in dem ein einziger Fehler entscheidend sein könnte.

Voraussichtliche Aufstellungen

Brighton & Hove Albion: Bart Verbruggen; Mats Wieffer, Luka Vušković, Pascal Struijk, Ferdi Kadıoğlu; Yasin Ayari, Jack Hinshelwood; Diego Gómez, Georginio Rutter, Maxim De Cuyper; Charalampos Kostoulas

Aston Villa: Emiliano Martínez; Matty Cash, Ezri Konsa, Pau Torres, Ian Maatsen; Boubacar Kamara, Amadou Onana; John McGinn, Emiliano Buendía, Morgan Rogers; Ollie Watkins

Teamnews & Kader

Brighton-Trainer Fabian Hurzeler muss in dieser Partie auf mehrere Spieler aus dem Profikader verzichten. Stefanos Tzimas, Evan Ferguson, Carlos Baleba und Yankuba Minteh werden allesamt als verletzt geführt, und vor dem Anpfiff wurde noch keine voraussichtliche Aufstellung bestätigt. Aktualisierungen werden näher am Spiel ergänzt.

Aston-Villa-Coach Unai Emery steht vor eigenen Auswahlproblemen. Amadou Onana, Leon Bailey, Johan Manzambi und Alejandro Garnacho fallen allesamt verletzt aus. Eine voraussichtliche Startelf wurde noch nicht bekannt gegeben, und die Teamnews werden aktualisiert, sobald sie verfügbar sind.

Form

Brighton reist mit starker Form aus der Vorbereitung an und gewann vier seiner letzten fünf Spiele in allen Wettbewerben. Die einzige Niederlage in diesem Lauf war ein 0:3 gegen Manchester United im letzten Premier-League-Spiel der vergangenen Saison. Das Team von Hurzeler erzielte in seinen vier Siegen in der Vorbereitung 12 Tore, darunter zwei 4:3-Erfolge in Serie gegen Straßburg sowie ein 3:0 gegen Rom, und kassierte in diesen vier Partien nur drei Gegentreffer.

Bei Aston Villa erzählt die jüngste Bilanz eine andere Geschichte. Das Team von Emery gewann nur eines seiner letzten fünf Spiele, ein 3:1 gegen BG Pathum United in Thailand. Niederlagen gab es gegen Real Sociedad, den FC Bayern München, Paris Saint-Germain im UEFA-Superpokal und Borussia Moenchengladbach. Dabei kassierte Villa in diesen vier Niederlagen neun Gegentore und erzielte selbst nur fünf.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams fand im Februar 2026 statt, als Aston Villa Brighton im Villa Park in der Premier League mit 1:0 besiegte. Davor empfing Brighton Villa im Dezember 2025 in einem spektakulären Sieben-Tore-Spiel, in dem Villa im American Express Community Stadium nach Rückstand noch mit 4:3 gewann. In den vergangenen fünf Premier-League-Duellen hat Villa mit drei Siegen gegenüber zwei von Brighton bei einem Unentschieden die bessere Bilanz. Villa erzielte in diesen fünf Spielen 10 Tore, Brighton kam auf sieben.