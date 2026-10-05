Vorschau auf Barcelona gegen Getafe in LaLiga: Alles, was ihr wissen müsst

Barcelona gegen Getafe: Spieldetails

La Liga - Spielwoche 8 10. Okt. 2026 - 12:30 Spotify Camp Nou

FC Barcelona und Getafe CF treffen am 10. Oktober 2026 um 16:30 Uhr GMT (12:30 Uhr EST / 17:30 Uhr BST / 18:30 Uhr SAST) aufeinander.

Tabellenführer empfängt widerstandsfähige Azulones

Der FC Barcelona kehrt ins Spotify Camp Nou zurück und empfängt Getafe CF am 8. Spieltag der LaLiga-Saison 2026/27. Mit einer makellosen nationalen Bilanz vor der Länderspielpause im Oktober will Barça den Heimvorteil nutzen, um seine Siegesserie an der Tabellenspitze intakt zu halten. Für Getafe ist die Reise nach Katalonien nach einem wichtigen Heimsieg vor der Pause ein gewaltiger Test für die Defensivordnung gegen den torreichsten Angriff der Liga.

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Barças Sieg in Sevilla hält Serie am Leben

Der FC Barcelona geht in glänzender Form in die Partie am Samstag, nachdem am 7. Spieltag (19. September) ein 3:1-Auswärtssieg gegen Sevilla im Ramón Sánchez-Pizjuán gelungen war. Dem Erfolg waren ein dominanter 7:2-Heimsieg gegen Racing de Santander und ein 5:1-Erfolg in der Champions League gegen Feyenoord vorausgegangen. Mit der maximalen Ausbeute von 21 Punkten aus den ersten sieben LaLiga-Partien geht die Mannschaft von Hansi Flick mit großem Selbstvertrauen ins Wochenende.

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Getafes Aufschwung vor der Pause: Azón-Tor versenkt Málaga

Getafe reist ermutigt nach Barcelona, nachdem die Mannschaft am 7. Spieltag (20. September) mit einem 1:0-Heimsieg gegen Málaga CF eine sieglose Serie beendet hatte. Stürmer Iván Azón traf spät in der 85. Minute und sicherte damit im Estadio Coliseum alle drei Punkte. Das Ergebnis half der Mannschaft von José Bordalás, sich im gesicherten Mittelfeld festzusetzen, nachdem es Anfang September knappe Niederlagen gegen Real Betis (1:0) und Osasuna (1:0) gegeben hatte.

Showdown im Camp Nou

Taktisch treffen in diesem Duell zwei kontrastierende Spielstile aufeinander: Barcelonas hohes Pressing und flüssiges Ballbesitzspiel gegen Getafes disziplinierten, physischen Defensivblock. Barça wird auf die kreativen Köpfe Lamine Yamal, Pedri und Raphinha setzen, um Getafes tiefe Abwehrreihe zu durchbrechen und Robert Lewandowski in Szene zu setzen. Getafe wiederum wird auf Stabilität im Zentrum durch Nemanja Gudelj und Djene Dakonam bauen und gleichzeitig versuchen, Enes Ünal und Iván Azón mit schnellen Kontern einzusetzen. Da wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag packende LaLiga-Action.

Team-News & Kader

Barcelona muss vor dieser Partie auf mehrere Spieler verzichten. Roony Bardghji, Frenkie de Jong, Andreas Christensen, Jesse Bisiwu und Eric Garcia werden alle als verletzt geführt. Auch Raphinha wird unter den Ausfällen aufgeführt, obwohl er nach einem Verletzungsschreck während der Länderspielpause medizinisch untersucht wurde und keine schwerwiegende Oberschenkelverletzung festgestellt wurde, was bedeutet, dass sein Status näher am Anpfiff noch aktualisiert werden könnte. Sperren sind beim Heimteam derzeit nicht verzeichnet.

Bei Getafe fehlen Christantus Uche, Juanmi, Kiko und Abdelkabir Abqar verletzungsbedingt. Für das Auswärtsteam sind keine Sperren vermerkt, und Aktualisierungen bei beiden Kadern werden ergänzt, sobald sie verfügbar sind.

Form

Barcelona hat die vergangenen fünf Spiele allesamt gewonnen, darunter vier Siege in LaLiga und einen in der Champions League. Im jüngsten Auftritt gewann die Mannschaft mit 1:3 gegen Sevilla, zuvor gelangen ein 7:2 gegen Racing Santander. In diesen fünf Spielen erzielte das Team 20 Tore und kassierte sieben, was die dominante offensive Form widerspiegelt.

Getafes letzte fünf Spiele brachten einen Sieg, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. Das jüngste Ergebnis war ein knapper 1:0-Sieg gegen Malaga, obwohl zuvor sowohl gegen Real Betis als auch gegen Osasuna jeweils mit demselben Ergebnis verloren wurde. Gegen Deportivo de A Coruna und Celta Vigo spielte die Mannschaft jeweils 1:1 und erzielte in den fünf Partien insgesamt fünf Tore bei vier Gegentreffern.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Teams endete im April 2026 mit einem 2:0-Auswärtssieg für Barcelona bei Getafe. In den vergangenen fünf direkten Duellen in LaLiga hat Barcelona viermal gewonnen und einmal unentschieden gespielt, während Getafe in dieser Serie noch ohne Sieg ist. Barcelona erzielte in diesen fünf Spielen elf Tore und kassierte nur zwei.